Установление возраста отпечатков поможет раскрывать преступления

Помните, в детективах иногда находят на месте преступления отпечатки разных людей, но невозможно установить, когда именно они были оставлены? Похоже, очень скоро эта проблема будет решена.

Недавно два американских химика — профессор университета штата Айова Ли Джинен и его коллега Эндрю Поулсон разработали методику, позволяющую определять точный "возраст" отпечатков пальцев, оставленных на тех или иных поверхностях. Выводы учёных были опубликованы в журнале ACS Central Science.

Жировые следы подлежат анализу

В последнее время, помимо анализа ДНК, в области криминалистики и судмедэкспертизы начали использовать также специальные технологии, позволяющие обнаруживать следы различных биологических жидкостей по колебаниям спектров лазерного излучения.

Учёным пришло в голову, что точное время, когда были оставлены отпечатки пальцев на том или ином объекте, можно вычислить по состоянию жировых молекул, ведь такой отпечаток — это не что иное, как жировой след, выделения сальных желёз кожи.

Зафиксировать "старение"

Джинен и Поулсон отслеживали изменения химического состава отпечатков пальцев с течением времени, регулярно беря пробы с поверхностей.

В ходе исследования они изучали структуру отпечатков, фиксируя колебания массы жиров и прочих органических молекул. После этого эксперты попытались вывести закономерности, связанные со "старением" жировых следов, ведь, как известно, отпечатки могут держаться на поверхностях лишь какое-то время, затем они просто стираются, во всяком случае, уже не подлежат идентификации.

Оказалось, что жиры из отпечатков взаимодействуют с молекулами озона в воздухе, что приводит к накоплению в них эпоксидных соединений и жирных кислот со средней длиной углеводородной цепочки.

Эти данные помогли химикам разработать алгоритм для вычисления "возраста" следов. Для тестирования привлекли 14 добровольцев, оставивших отпечатки пальцев на разного рода стеклянных поверхностях. Ряд экспериментов показал, что идентификация была возможна даже неделю спустя после оставления следов на стекле.

Вывести на чистую воду

Сейчас команда учёных работает над созданием более упрощённых методик анализа состава отпечатков пальцев. Это, как надеются разработчики, позволит более эффективно реконструировать преступления, а также заниматься поиском потенциальных преступников и жертв. Бывает, например, что преступление совершил человек из ближнего круга потерпевших, и на месте найдены его отпечатки, но сам он утверждает, что в момент убийства, нападения или ограбления его тут не было… Экспертиза поможет расставить все точки над "и".

"Отпечатки пальцев являются краеугольным камнем криминалистики ещё с начала прошлого столетия, — пишут авторы работы. — Возможность вычисления возраста отпечатков пальцев представляет особенный интерес для криминалистов, так как это позволяет "вписать" их в хронологию событий, происходивших во время совершения преступления".