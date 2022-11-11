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Автор Ирина Шлионская

Учёные: наша Вселенная является небольшим "кусочком" гигантской Мультивселенной

Наука » Экология » Космос

Мы привыкли считать, что наша Вселенная заключает в себя всё мироздание вместе со временем, пространством и многочисленными созвездиями и галактиками. Однако, скорее всего, это не так, и она является всего лишь относительно небольшим "кусочком" гигантской Мультивселенной. Об этом в последнее время всё чаще говорят учёные.

Учёные: наша Вселенная является небольшим "кусочком" гигантской Мультивселенной

Теория бесконечной Вселенной

"К концу этого столетия мы должны получить информацию о том, живём ли мы в мультивселенной, и насколько разнообразны составляющие её "вселенные", — предрекает известный британский космолог и астрофизик, лорд Мартин Рис. — Ответ на этот вопрос определит, как мы должны интерпретировать "биологически дружественную" вселенную, в которой мы живём".

По мнению Риса, то, что возникло после пресловутого Большого взрыва, могло происходить лишь на одном участке времени и пространства. Да и не факт, что взрыв был один-единственный.

Если существует практически бесконечная Мультивселенная, то в ней могут даже существовать копии нашего мира — такое предположение высказывает Дэн Хупер, возглавляющий группу теоретической астрофизики в Национальной ускорительной лаборатории имени Ферми (Чикаго).

"Если пространство действительно бесконечно, — пишет он в своей книге "На краю времени", — то последствия будут ошеломляющими. В бесконечном пространстве трудно найти причину, почему бы не существовало бесконечное число галактик, звёзд и планет, и даже бесконечное число разумных или сознательных существ, рассеянных по всему этому безграничному объёму".

Эффект кривизны

Ну а как насчёт реальных доказательств данной гипотезы?

"Эта картина множества вселенных — не случайная идея, а конкретный сценарий, предложенный теориями фундаментальной физики, такими как теория струн, — комментирует директор Центра теоретической физики Беркли Ясунори Номура. — Таким образом, мы могли бы проверить предсказания этого сценария, даже не отправляясь в другую вселенную. Например, наша вселенная может столкнуться с другой вселенной, след которой, в принципе, можно увидеть на небе, в частности, в виде характерного рисунка в так называемом космическом микроволновом фоновом излучении".

Однако, в таком случае, продолжает Номура, наша собственная Вселенная должна обладать определёнными геометрическими свойствами, то есть быть отрицательно искривленной. Это могут показать будущие наблюдения.

В разных измерениях — разные законы

Есть также гипотеза, что в других вселенных законы физики могут быть иными, чем в той, где обитаем мы.

"Например, природа элементарных частиц и закон, управляющий их поведением, имеют разные формы, — поясняет Номура. — Для некоторых вселенных даже количество измерений пространства-времени может быть разным".

Хотя, по словам Номуры, соседние вселенные могут быть совершенно не похожи на нашу, должны существовать физические законы, одинаково действующие во всей Мультивселенной. В частности, это принципы квантовой механики.

"Просто некоторые свойства нашей Вселенной, которые мы традиционно считали фундаментальными, не столь фундаментальны, как мы думали, — рассуждает учёный. — Среди них природа элементарных частиц — даже существование электрона, фотона и так далее".

Дэн Хупер согласен со своим коллегой.

"Могут существовать различные формы материи, которые испытывают на себе действие различных сил", — полагает он. По мнению Хупера, физические законы, возможно, не являются чем-то универсальным и способны меняться в зависимости от окружающей среды.

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Редактор: Алексей Ткаченко, Куратор: Владимир Губарев
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