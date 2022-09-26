В Китае запускают массовое производство робокотов

Нет никакого сомнения, все любят котиков. Но подчас на пути к обретению пушистого любимца неожиданно встают аллергия или плотный рабочий график, не позволяющий постоянно присматривать за питомцем. Однако, похоже, у китайской компании Elephant Robotics есть решение и на этот случай. Знакомьтесь: MarsCat — первая в мире бионическая кошка, которая позаботится о себе сама, если вы будете с головой погружены в работу.

"Бионическим" по-научному называют искусственный механизм, наделённый свойствами живого существа. И это в полной мере относится к созданному китайцами роботу-питомцу.

Процесс разработки MarsCat начался ещё в 2016 году. И вот, спустя несколько лет усиленного труда, компания объявляет о запуске массового производства своих необычных компаньонов, которые по понятным причинам не вызовут аллергии и, кроме того, легко обойдутся без хозяйского внимания в случае сильной занятости владельца.

На смену живым кошкам приходят роботы

MarsCat — необычная робокошка, придуманная китайскими инженерами

Создатели отмечают: "марсокот" полностью автономен и не требует специальной инструкции для управления. Словно живой зверёк, робокот ходит, бегает, играет с игрушками, мяукает с разной интонацией, даже потягивается, делает массаж лапками и закапывает мусор, хотя, естественно, не производит никаких отходов.

Необычный питомец способен как общаться с человеком, так и развлекаться в одиночку, причём в зависимости от поведения хозяина MarsCat постепенно меняет характер. К примеру, если с электронным котиком много разговаривать, он будет больше мяукать в ответ, а если чаще с ним играть, то он будет более общительным. Всё это возможно благодаря тому, что робокот обладает сложным искусственным интеллектом, при помощи которого постоянно анализирует информацию и обучается.

Благодаря сложному искусственному интеллекту "марсокот" непрерывно учится и вырабатывает собственный характер в общении с хозяином

Всего у робокота предполагаются шесть разных типов характера, которые развиваются в зависимости от общения с хозяином. Так, любимец может быть

любопытным или сдержанным,

энергичным или ленивым,

общительным или, наоборот, стеснительным.

Каждый вариант характера отличается своей частотой мяуканья, активностью при взаимодействии с человеком, энергичностью и даже тоном издаваемых звуков. Причём на поведение робокошки влияет не только обращение хозяина, но и просто собственные наблюдения робота за человеком.

Как и любой домашний любимец, MarsCat способен откликаться на своё имя и реагировать примерно на 20 команд, включая "Привет", "Как дела?", "Подойди сюда", "Стой", "Посмотри на меня", "Тише", даже "Расслабься", "Котик" и "Мими". Также робот учитывает вариации команд при произнесении их конкретным человеком: например, "Подойди" вместо "Подойди сюда". Но отнюдь не обязательно, что питомец отреагирует на услышанную команду — подобно весьма своенравным живым кошачьим, робокот тоже "гуляет сам по себе" и сам решает, откликаться ли ему на ваши слова в каждый конкретный момент.

Благодаря сенсорным датчикам MarsCat не только видит и слышит, но и ощущает прикосновения

Благодаря сложной технологии MarsCat не только видит и слышит, но и ощущает прикосновения. Поэтому робокотика можно не только развлекать разговорами и играми, но и обнимать, гладить или даже чесать ему шейку — электронный питомец с удовольствием отреагирует, изменив изображение глаз или даже заурчав.

Не только общение с хозяином делает каждого робокота уникальным. Elephant Robotics предлагают клиентам выбрать цвет своего механического питомца: "марсокот" может быть

белым,

чёрным,

серым

или светло-бежевым.

При желании после покупки владелец может изменить цвет глаз своего питомца с помощью специального приложения "MarsApp". Причём, кроме классических цветов, пользователю предлагаются, например, зрачки-сердечки, зрачки-молнии или даже картинка, загруженная самим хозяином. Через приложение "MarsApp" также можно настроить распознавание роботом лиц конкретных людей и корректировать движения кота.

Питомца можно перепрограммировать

Каждый может перепрограммировать робокошку, подключившись к ней через компьютер

Что ещё интереснее, каждый может сам при желании изменить характер и повадки своей робокошки, попросту перепрограммировав её под себя. И это совсем не вольность, непредусмотренная создателями электронного питомца. Напротив, Elephant Robotics сами оговаривают эту возможность, подчёркивая лёгкость процесса программирования.

Именно поэтому MarsCat может стать не только отличным домашним компаньоном, но и прекрасным материалом для обучения программированию и робототехнике.

Вероятно, что "живой" робот поможет и учёным в профессиональных исследованиях.

Нелёгкий процесс: с таких механизмов начиналась разработка MarsCat

Чтобы перепрограммировать "марсокошку" на собственный вкус, понадобится подключить робота через прилагающийся кабель к компьютеру. За программирование отвечает открытая электронная система, которая позволяет практически полностью контролировать и программировать функции робота. Программа MarsCat полностью написана на известном языке программирования "Python".

Как кормить электрического питомца

Завидная самостоятельность: робот сам находит свою зарядную станцию и подключается к ней

Кормить необычного питомца нужно соответствующим образом — от специальной зарядной станции, подключающейся к розетке. Одного заряда аккумулятора MarsCat хватает на два часа при энергичной игре и на пять часов, если робокот не активничает, а просто сидит или лежит.

Отвлекаться на "кормление" электролюбимца не нужно: при уровне заряда в 10% "марсокот" сам находит свою зарядную станцию и подключается к ней. Стоит отметить, что, чтобы MarsCat успешно обнаружил свой прибор для зарядки, нужно соблюдать некоторые простые правила.

Станция должна находиться в поле зрения робота (которое занимает площадь три на три метра).

Также вокруг зарядной станции должно быть оставлено пустое пространство: по 50 сантиметров спереди и сзади и по 15 сантиметров по бокам.

Сама зарядная станция подключается к электросети в обычную розетку, процесс полной зарядки MarsCat занимает три часа.

Устройство робокошки

Внутри бионическая кошка MarsCat — это невероятно сложный механизм

За почти живым существом скрывается необычайно сложный механизм. В основе "разума" робокошки лежит мощный одноплатный компьютер "Raspberry PI 3".

Конструкция тела, включающая 16 приводов (два для головы, два для хвоста и по три для каждой лапки), позволяет "марсокоту" не только ходить и бегать, но и принимать разные позы и двигаться в ответ на внешние стимулы. По большей части тело кошки изготовлено из пластика, уши, шея и подушечки лап сделаны из резины.

Кроме уже упомянутых сенсорных датчиков (их у робота шесть), бионическая кошка оснащена механическими аналогами глаз, ушей и голосовых связок:

микрофоном,

динамиком

и камерой с разрешением пять мегапикселей (по иронии судьбы, встроенной в кошачий нос).

В роли глаз выступают небольшие OLED-дисплеи (сделанные на основе органических светодиодов). Чтобы сделать движение робопитомца более естественным, в него внедрили гироскоп (специальное устройство для поддержания равновесия), а также датчик расстояния.

Аналогично процессу принятия решений живым существом, при котором в ответ на различные внешние раздражители центральная нервная система организма реагирует на них сигналами к совершению определённых действий. Бионическая кошка также имеет свой алгоритм поведения, чем-то схожий с биологическим. Сначала в систему через датчики поступает сигнал о внешнем воздействии (картинка, расстояние, звук). Далее полученная информация обрабатывается, и из "сырых" данных в "мозгу" робота выделяются конкретные понятия и объекты: так, из полученной картинки вычленяются предметы и человеческие лица. После, проанализировав ситуацию, робот генерирует конкретную модель поведения в зависимости от оставшегося заряда батареи, предыдущих своих действий и другой информации. Наконец, в зависимости от избранного поведения механический питомец подбирает подходящее по ситуации действие (мяуканье, движение тела, изменение картинки глаз) и совершает его. Словом, всё почти как у настоящего животного — да что там, почти как у людей!

Что касается размеров MarsCat, то они фактически идентичны параметрам настоящего животного: 37,2x20x32,9 сантиметра в стоячем положении. Масса же робокошки составляет 2,5 килограмма.

За "бунт роботов" ввиду чрезвычайной самостоятельности изобретения переживать не стоит. Включение и выключение MarsCat производится нажатием обыкновенной кнопки у робота на животе. В случае проблем или возникших вопросов представители Elephant Robotics предлагают обращаться непосредственно к ним в компанию по электронной почте, указанной в руководстве пользователя, выложенном в открытом доступе на сайте компании.

Датчики движения даже позволяют робокошке играть с обычными кошачьими "дразнилками"

В комплекте к "марсокошке" прилагаются три специальные игрушки, на которые та обучена реагировать (в этом помогает программа распознавания движущихся предметов). Также есть возможность при желании приобрести для робота большой ассортимент одежды.

Предосторожности в пользовании биороботом

Существуют при использовании бионического питомца и свои предосторожности, впрочем довольно стандартные для работы с электроникой. Например,

нельзя допускать попадания робота под дождь и в места повышенной влажности (например, в сауну),

перегревать его (в том числе оставлять MarsCat в жару в машине и подвергать воздействию температур выше 60°С),

разбирать робота,

ронять его с большой высоты.

Во избежание травм и поломок не рекомендуется касаться пальцами сгибающихся сочленений робота, хватать робокошку за голову, лапы или хвост и закреплять на её движущихся частях что-то, что может помешать движениям (например, наклейки или ленточки). Также не рекомендуется играть с питомцем на твёрдой и скользкой поверхности: предпочтительнее деревянный пол или ковёр с коротким ворсом (иначе робот может поскользнуться или не сможет сесть).

Доставайте кошельки

Цена необычного любимца уже объявлена: 1299 долларов. Нетерпеливые могут оформлять заказ и доставать свои кошельки!…

Все любят котиков — в этом нет никакого сомнения. И очень здорово, что современные технологии позволяют каждому при желании завести любопытного усатого и полосатого домашнего питомца, даже если мучает аллергия или каждую секунду приходится срываться с места и спасать мир.

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