Нет никакого сомнения, все любят котиков. Но подчас на пути к обретению пушистого любимца неожиданно встают аллергия или плотный рабочий график, не позволяющий постоянно присматривать за питомцем. Однако, похоже, у китайской компании Elephant Robotics есть решение и на этот случай. Знакомьтесь: MarsCat — первая в мире бионическая кошка, которая позаботится о себе сама, если вы будете с головой погружены в работу.
"Бионическим" по-научному называют искусственный механизм, наделённый свойствами живого существа. И это в полной мере относится к созданному китайцами роботу-питомцу.
Процесс разработки MarsCat начался ещё в 2016 году. И вот, спустя несколько лет усиленного труда, компания объявляет о запуске массового производства своих необычных компаньонов, которые по понятным причинам не вызовут аллергии и, кроме того, легко обойдутся без хозяйского внимания в случае сильной занятости владельца.
MarsCat — необычная робокошка, придуманная китайскими инженерами
Создатели отмечают: "марсокот" полностью автономен и не требует специальной инструкции для управления. Словно живой зверёк, робокот ходит, бегает, играет с игрушками, мяукает с разной интонацией, даже потягивается, делает массаж лапками и закапывает мусор, хотя, естественно, не производит никаких отходов.
Необычный питомец способен как общаться с человеком, так и развлекаться в одиночку, причём в зависимости от поведения хозяина MarsCat постепенно меняет характер. К примеру, если с электронным котиком много разговаривать, он будет больше мяукать в ответ, а если чаще с ним играть, то он будет более общительным. Всё это возможно благодаря тому, что робокот обладает сложным искусственным интеллектом, при помощи которого постоянно анализирует информацию и обучается.
Благодаря сложному искусственному интеллекту "марсокот" непрерывно учится и вырабатывает собственный характер в общении с хозяином
Всего у робокота предполагаются шесть разных типов характера, которые развиваются в зависимости от общения с хозяином. Так, любимец может быть
Каждый вариант характера отличается своей частотой мяуканья, активностью при взаимодействии с человеком, энергичностью и даже тоном издаваемых звуков. Причём на поведение робокошки влияет не только обращение хозяина, но и просто собственные наблюдения робота за человеком.
Как и любой домашний любимец, MarsCat способен откликаться на своё имя и реагировать примерно на 20 команд, включая "Привет", "Как дела?", "Подойди сюда", "Стой", "Посмотри на меня", "Тише", даже "Расслабься", "Котик" и "Мими". Также робот учитывает вариации команд при произнесении их конкретным человеком: например, "Подойди" вместо "Подойди сюда". Но отнюдь не обязательно, что питомец отреагирует на услышанную команду — подобно весьма своенравным живым кошачьим, робокот тоже "гуляет сам по себе" и сам решает, откликаться ли ему на ваши слова в каждый конкретный момент.
Благодаря сенсорным датчикам MarsCat не только видит и слышит, но и ощущает прикосновения
Благодаря сложной технологии MarsCat не только видит и слышит, но и ощущает прикосновения. Поэтому робокотика можно не только развлекать разговорами и играми, но и обнимать, гладить или даже чесать ему шейку — электронный питомец с удовольствием отреагирует, изменив изображение глаз или даже заурчав.
Не только общение с хозяином делает каждого робокота уникальным. Elephant Robotics предлагают клиентам выбрать цвет своего механического питомца: "марсокот" может быть
При желании после покупки владелец может изменить цвет глаз своего питомца с помощью специального приложения "MarsApp". Причём, кроме классических цветов, пользователю предлагаются, например, зрачки-сердечки, зрачки-молнии или даже картинка, загруженная самим хозяином. Через приложение "MarsApp" также можно настроить распознавание роботом лиц конкретных людей и корректировать движения кота.
Каждый может перепрограммировать робокошку, подключившись к ней через компьютер
Что ещё интереснее, каждый может сам при желании изменить характер и повадки своей робокошки, попросту перепрограммировав её под себя. И это совсем не вольность, непредусмотренная создателями электронного питомца. Напротив, Elephant Robotics сами оговаривают эту возможность, подчёркивая лёгкость процесса программирования.
Именно поэтому MarsCat может стать не только отличным домашним компаньоном, но и прекрасным материалом для обучения программированию и робототехнике.
Вероятно, что "живой" робот поможет и учёным в профессиональных исследованиях.
Нелёгкий процесс: с таких механизмов начиналась разработка MarsCat
Чтобы перепрограммировать "марсокошку" на собственный вкус, понадобится подключить робота через прилагающийся кабель к компьютеру. За программирование отвечает открытая электронная система, которая позволяет практически полностью контролировать и программировать функции робота. Программа MarsCat полностью написана на известном языке программирования "Python".
Завидная самостоятельность: робот сам находит свою зарядную станцию и подключается к ней
Кормить необычного питомца нужно соответствующим образом — от специальной зарядной станции, подключающейся к розетке. Одного заряда аккумулятора MarsCat хватает на два часа при энергичной игре и на пять часов, если робокот не активничает, а просто сидит или лежит.
Отвлекаться на "кормление" электролюбимца не нужно: при уровне заряда в 10% "марсокот" сам находит свою зарядную станцию и подключается к ней. Стоит отметить, что, чтобы MarsCat успешно обнаружил свой прибор для зарядки, нужно соблюдать некоторые простые правила.
Сама зарядная станция подключается к электросети в обычную розетку, процесс полной зарядки MarsCat занимает три часа.
Внутри бионическая кошка MarsCat — это невероятно сложный механизм
За почти живым существом скрывается необычайно сложный механизм. В основе "разума" робокошки лежит мощный одноплатный компьютер "Raspberry PI 3".
Конструкция тела, включающая 16 приводов (два для головы, два для хвоста и по три для каждой лапки), позволяет "марсокоту" не только ходить и бегать, но и принимать разные позы и двигаться в ответ на внешние стимулы. По большей части тело кошки изготовлено из пластика, уши, шея и подушечки лап сделаны из резины.
Кроме уже упомянутых сенсорных датчиков (их у робота шесть), бионическая кошка оснащена механическими аналогами глаз, ушей и голосовых связок:
В роли глаз выступают небольшие OLED-дисплеи (сделанные на основе органических светодиодов). Чтобы сделать движение робопитомца более естественным, в него внедрили гироскоп (специальное устройство для поддержания равновесия), а также датчик расстояния.
Аналогично процессу принятия решений живым существом, при котором в ответ на различные внешние раздражители центральная нервная система организма реагирует на них сигналами к совершению определённых действий. Бионическая кошка также имеет свой алгоритм поведения, чем-то схожий с биологическим. Сначала в систему через датчики поступает сигнал о внешнем воздействии (картинка, расстояние, звук). Далее полученная информация обрабатывается, и из "сырых" данных в "мозгу" робота выделяются конкретные понятия и объекты: так, из полученной картинки вычленяются предметы и человеческие лица. После, проанализировав ситуацию, робот генерирует конкретную модель поведения в зависимости от оставшегося заряда батареи, предыдущих своих действий и другой информации. Наконец, в зависимости от избранного поведения механический питомец подбирает подходящее по ситуации действие (мяуканье, движение тела, изменение картинки глаз) и совершает его. Словом, всё почти как у настоящего животного — да что там, почти как у людей!
Что касается размеров MarsCat, то они фактически идентичны параметрам настоящего животного: 37,2x20x32,9 сантиметра в стоячем положении. Масса же робокошки составляет 2,5 килограмма.
За "бунт роботов" ввиду чрезвычайной самостоятельности изобретения переживать не стоит. Включение и выключение MarsCat производится нажатием обыкновенной кнопки у робота на животе. В случае проблем или возникших вопросов представители Elephant Robotics предлагают обращаться непосредственно к ним в компанию по электронной почте, указанной в руководстве пользователя, выложенном в открытом доступе на сайте компании.
Датчики движения даже позволяют робокошке играть с обычными кошачьими "дразнилками"
В комплекте к "марсокошке" прилагаются три специальные игрушки, на которые та обучена реагировать (в этом помогает программа распознавания движущихся предметов). Также есть возможность при желании приобрести для робота большой ассортимент одежды.
Существуют при использовании бионического питомца и свои предосторожности, впрочем довольно стандартные для работы с электроникой. Например,
Во избежание травм и поломок не рекомендуется касаться пальцами сгибающихся сочленений робота, хватать робокошку за голову, лапы или хвост и закреплять на её движущихся частях что-то, что может помешать движениям (например, наклейки или ленточки). Также не рекомендуется играть с питомцем на твёрдой и скользкой поверхности: предпочтительнее деревянный пол или ковёр с коротким ворсом (иначе робот может поскользнуться или не сможет сесть).
Цена необычного любимца уже объявлена: 1299 долларов. Нетерпеливые могут оформлять заказ и доставать свои кошельки!…
Все любят котиков — в этом нет никакого сомнения. И очень здорово, что современные технологии позволяют каждому при желании завести любопытного усатого и полосатого домашнего питомца, даже если мучает аллергия или каждую секунду приходится срываться с места и спасать мир.
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