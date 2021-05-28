"Вкалывают роботы, счастлив человек": грозит ли нам бунт ИИ

"Вкалывают роботы, счастлив человек…" Это слова из песни в известном детском кинофильме про "Электроника", в котором машина полностью заменила человека. В работе, учебе, социуме. И если раньше этот сюжет казался нам фантастическим и нереальным, то сегодня мы воочию наблюдаем, как искусственный интеллект заменяет человека во многих областях жизни. И не далек тот день, когда человек останется без работы и средств к существованию. Машины вытеснят людей из жизни.

Олег Подгорецкий — в прошлом инженер-баллистик, выпускник Военно-космической академии им А. Ф. Можайского, а ныне исследователь, ученый, изобретатель, проживающий в США, считает, что этого бояться не стоит, и предлагает своё видение нового общественно-экономического уклада после того, как цивилизация отдаст роботам на откуп многие сферы жизни.

— Новая эпоха тотальной автоматизации и роботизации ведет к тому, что человечество постепенно отдает многие сферы жизни искусственному интеллекту. Как вы считаете, каковы шансы, что искусственный интеллект выйдет из-под контроля и взбунтуется?

— Я в это не верю. Хотя бы потому, что человек никогда не создаст нечто, что, простым языком говоря, умнее его самого. Не потому, что не захочет, а потому, что это невозможно, творение не может превзойти творца.

Механизм никогда не сможет подняться на тот уровень, где есть подлинная мысль.

Машина может лучше человека экстраполировать какие-то вещи, вычислять, выполнять сложные арифметические действия, но это еще не интеллект. И никогда им не будет. Просто потому, что человек и сам не до конца понимает, как работает его мозг. Мы сами ничего не изобретаем. Мы познаем себя и окружающий нас мир и через познание получаем новые знания.

Другое дело, я согласен с тем, что огромное количество сложных рекурсивных вычислений отдается роботам, которые прекрасно с ними справляются.

— Откуда в нас это стремление переложить на машину многие функции?

— В человеке заложен алгоритм оптимизации, то есть получение максимального эффекта с минимальными затратами энергии и сил.

Вот, например, часто бывает так, положили красивые тротуарные дорожки, а люди протаптывают тропинки и ходят именно там, где им удобно. А удобно идти кратчайшим путем, и это проявляется во всем.

Американский изобретатель и инженер Илон Маск работает сегодня над серьезным проектом. Он называется пневмотранспортировка, то есть доставка груза без водителя. Рано или поздно человечество придет к тому, что большегрузные машины и их водители будут не нужны. Уже сейчас из магазинов исчезают кассиры и продавцы, заведения фастфуда легко обходятся без официантов и приемщиков заказов.

В Америке уже появились подобные магазины, существуют "Макдоналдсы", где посетителей обслуживает один супервайзер вместо большой команды, и этот процесс оптимизации уже не остановить.

Машины и компьютеры лишены эмоций, поэтому не устают от однообразных действий, потому что они им не кажутся однообразными. Вернее, им вообще ничего никогда не кажется. Их работа не требует ни творческого, ни эмоционального присутствия. Именно такая однообразная работа, которая легко дробится на серию простых задач, и делегируется машине.

В России также неизбежно случится тотальная роботизация. Поэтому мировые институты и другие организации пытаются сделать прогноз на будущее. И прогноз такой: ближайшие 10-20 лет в разных странах 40% населения потеряют работу. Возникает вопрос: "Что делать?"

— Этот же вопрос мне хочется задать вам: "Что делать, когда огромное количество людей потеряют работу? Как им выжить?"

— Платить людям деньги, чтобы они имели возможность удовлетворить минимально необходимые для жизни потребности. Сегодня это называется Безусловный Базовый Доход. Сама же идея всеобщего минимального дохода, гарантированного правительством, встречается еще в 16 веке в "Утопии" Томаса Мора.

В конце 1960-х — начале 1970-x годов XX века президент США Ричард Никсон вносил в конгресс предложение о введении базового дохода, однако оно так и не было принято.

Однако в 1976 году жителям Аляски стали ежегодно выплачивать около $2000 из Постоянного Фонда (Alaska Permanent Fund) за счёт налога на доходы частных компаний от добычи нефти.

В 2016 году в Швейцарии эта идея была вынесена на референдуме, но не набрала необходимой поддержки. Было подсчитано, что вместо того, чтобы содержать армию чиновников, занимающихся вопросом социальных выплат, пособий и т. д, эти средства можно перераспределить и выдать каждому гражданину 1657 евро в месяц плюс 600 евро на каждого ребенка. На эту сумму человек может иметь минимальный комфортный уровень жизни: еда, одежда, транспорт.

Идея была отвергнута, но она никуда не исчезла. Мало того, ее апробировали или апробируют в разных странах для того, чтобы найти оптимальную форму и посмотреть, как будет работать данный принцип. Новое рождается в муках.

В провинции Онтарио (Канада) с апреля 2017 года по июнь 2018 года, до прихода нового правительства, выплачивался минимальный гарантированный доход. Опыт получения базового дохода улучшил показатели психического здоровья и социальной вовлечённости большинства участников, способствовал изменению их уровня жизни и усилению веры в собственные силы.

Речь идет о том, что капиталистическая форма общественных отношений приходит к своему финальному завершению, и строй, как организм, исчерпал запас внутренних резервов для роста. Люди, которые управляют мировыми финансами, обеспокоены тем, чтобы был гармоничный баланс между состоятельными и бедными людьми. В противном случае вместо межпартийной борьбы может обостриться борьба между супербогатыми и бедными, которых большинство.

— Может случиться так, что люди начнут получать пособия, затем требовать еще больше, затем они перестанут работать и деградируют. Вам не кажется, что такая система даровых денег их развратит?

— Нет, не кажется. Например, в Норвегии делали опрос — практически 90% людей не хотят быть богатыми, они хотят иметь спокойную личную жизнь и заниматься личным самосовершенствованием. Они не хотят заботиться о своих финансах, куда их вкладывать, как сохранить. Не желают загружать свой мозг подобными вещами, довольны тем, что имеют, и не хотят большего. Им нравится работать столько, сколько требует организм, им нравится путешествовать, учиться, одним словом, улучшать свою жизнь и жизнь своих близких.

На Западе многим людям богатство и роскошь не нужны, они хотят быть средними, их устраивает то, что у них есть. Большинство людей не настолько честолюбивы и амбициозны, чтобы положить свое здоровье на алтарь карьеры и власти. Людей устраивает спокойная жизнь, так, как они себе ее представляют, и им хочется развиваться духовно. Я не вижу в этом никакой деградации.

Человек не должен заниматься механическим, отупляющим трудом. Пусть это делают машины. Освобождая не только простых людей от забот, но и владельцев бизнеса от необходимости платить зарплаты, например, сотням кассиров или рабочим на конвейерной сборке автомобилей.

Считаю, целесообразным платить каждому человеку столько, сколько нужно для удовлетворения базовых нужд. Люди смогут заниматься самообразованием, здоровьем, расширением кругозора и иметь не унижающую честь и достоинство жизнь. Люди будут жить в обычных квартирах, ездить в общественном транспорте, покупать еду в простых магазинах. Получать бесплатное образование и медицинское обслуживание. Ну чем не коммунизм?

— В Советском Союзе это уже проходили. Все жили практически на одном уровне, но люди отказались от коммунистической модели и пошли за теми, кто предложил рыночную экономику.

— Я объясню вам, почему народ пошел за теми, кто предложил перемены. На тот момент страна жила в идеологии тотального лицемерия. Лживые партийные номенклатурщики-лицемеры создали огромный разрыв между словом и делом. Необходимо было плавно поворачивать корабль в сторону перемен и найти альтернативную идеологию, но все боялись это сделать, и в итоге страна развалилась.

Но Россия должна была пройти этот разрушительный этап. Вы можете себе представить человека у власти, который пьяным падал с моста или который проспал выход в Шеноне? И он был президентом великой страны… Тем не менее этот человек невысокого интеллекта на тот момент являлся идеальным представителем власти. Это был терминатор! Требовался тот, кто все развалит и даст волю коррупции. Лучшего терминатора на место управленца невозможно было найти. Его поддержали западные партнеры и люди, ненавидящие коммунизм и сделавшие все, чтобы его похоронить.

Но оказалось, что ненависть — это не самый лучший цемент, и получилось то, что получилось. История выбирает людей не потому, что это их большая заслуга, просто совпали все данные, на роду было написано. И народ пошел за этими "крикунами…"

Если посмотреть вглубь истории, то царская Россия была очень развитой страной, она была крупным экспортером зерна, российский рубль ценился во всем мире. Эпоха царствования пришла к историческому концу, так было написано на роду у державы. И у меня по этому поводу существует своя теория, я верю в исторические эпохальные закономерности.

Любое явление, действие, ситуация имеют свои причину и следствие, свои вибрацию и частоту и могут быть выражены в числовой форме. Как говорил Пифагор: "все есть число". Числа влияют как на характер и судьбы людей, так и на страну, в которой они живут. Одно из наиболее значимых чисел, которое имеет глубокое сакральное значение и духовные корни, — число 40:

сорок лет пророк Моисей водил свой народ по пустыне;

сорок лет правили Израилем цари Давид и Соломон.

Самые переломные и значимые моменты в истории России были связаны с эволюцией и сменой общественно-экономических формаций. Циклы общественной эволюции в России кратны 40 годам.

Закат Российской империи был предрешён и начался в 1904 году, который в 1905 году материализовался в виде революции. Россия вступила в 40-летний цикл построения своей новой государственности. Начало 40-летнего цикла в 1904 году ознаменовалось смертельным ураганом разрушительной силы. В 1917 году, спустя 13 лет, произошла революция, которая провозгласила государство рабочих и крестьян. Первый сорокалетний цикл завершился в 1944 году победой в Великой Отечественной войне. Советский Союз доказал свою жизнеспособность, и с 1945 года начался следующий 40-летний цикл развития страны, который длился до 1984 года. В 1957 году, спустя те же 13 лет, была пресечена попытка переворота так называемой антипартийной группы Маленкова, Молотова и других с целью отрешения Хрущева от власти.

Это произошло спустя 40 лет после революции 1917 года, которая тоже начиналась как дворцовый переворот. Вплоть до начала 60-х годов страна ежегодно демонстрировала небывалые темпы роста экономики выше 10%, которые затем заметно снизились. Это и предрешило закат СССР и эпохи коммунистических идеалов. Страна лишилась шанса на новый 40-летний цикл в той же идеологической парадигме. С 1985 года начался новый 40-летний период демонтажа СССР и коммунистической идеологии и поиска нового пути развития России, который должен завершиться к концу 2024 года. Как и 80 лет тому назад, смена циклов ознаменовалась смертельным ураганом разрушительной силы 1984 года, сравнимым по силе с ураганом 1904 года.

Спустя 13 лет, в 1998 году, Россия выходила из тяжелейшего политического и экономического кризиса. В этом году был объявлен дефолт. Над Москвой пронесся ураган разрушительной силы, сравнимый по силе с теми, что были в 1904 и 1984 годах. Кумулятивный эффект от этих событий был равносилен дворцовому перевороту или революции. И те, и другие приносят хаос и разрушения. Время шло, в стране наметился экономический рост, пик которого приходился на 2000- 2008 годы. Благодаря высоким ценам на нефть средний ежегодный рост ВВП в эти годы был 7-7.2%.

После падения цен на нефть рост ВВП существенно замедлился. Прирост ВВП в 2019 году составил около 1,3%, что скорее равносильно стагнации. Увлекшись "нефтедолларовой" экономикой, отказавшись от идеалов социализма и коммунизма, руководство страны не смогло предложить обществу какой-либо альтернативы. Исходя из этого можно с большой долей уверенности предположить, что после 2024 года России предстоит новая смена общественно-экономической формации.

Жизнь в отсутствии общественной философии развития и идеологической парадигмы противоречит космическому разуму и принципам единства материального и духовного. Стране предстоит непростой процесс смены элит, новая экономическая политика, новый уклад, основанный на более справедливых принципах так, как только справедливый уклад может обеспечить экономический рост и раскрыть творческий потенциал. Природа стремится к гармонии. Гармония или состояние устойчивого динамического равновесия — это результат отсутствия напряжений и внутренних конфликтов.

Космическая цель нового миропорядка вернуть планету и страны в это состояние. В этом смысле высший разум всегда имеет возможность восстановить равновесное состояние системы. В такие исторические периоды люди начинают осознавать, что они реальная сила и от них зависит выбор и судьба страны. Будущее создаётся благодаря нашему коллективному представлению о нём, и с этой точки зрения наш общественный и духовный долг — твердо верить в светлое завтра. Поэтому основная концепция базового дохода — это реальность в ближайшем обозримом будущем. Срок — 2024 год!

— Как вы думаете, если донести эту идею огромному количеству политиков, дело сдвинется?

— Дело уже сдвинулось, и я перечислил вам страны, где началась апробация концепции. Но сегодня большинство политиков, приходящих к власти, больше интересует, как усидеть на "троне", а не как выровнять систему ценностей и привести мир в равновесие. Если они хотят управлять своим электоратом как можно дольше и оставаться у руля управления, они должны в первую очередь ознакомиться с данной концепцией.

Уверяю, что прогрессивные политики как раз об этом думают. Концепция базового дохода неизбежно случится во всех странах, и это очевидно, особенно на Западе. И возвращаясь к вашему первому вопросу по поводу безработицы и угрозы со стороны искусственного интеллекта — не стоит этого бояться. Разумный человек все равно переиграет машину…

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.