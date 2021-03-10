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Автор Игорь Буккер

Ученые заглянули в неведомое

Наука

Наступление нынешнего столетия связано со все большим прорывом высоких технологий в области, где прежде их не использовали. Космические спутники, дроны и георадары помогают археологам отыскивать древние курганы и могильники. Благодаря исследованиям ДНК палеонтологи уточняют миграции сообществ доисторических людей.

Ученые заглянули в неведомое

Секретная корреспонденция

С 1926 года в музее Гааги Museum voor Communicatie стоит старинный сундук. Когда служащие музея в очередной раз заглянули в него, то обнаружили более трех тысяч недоставленных писем 17-го века, причем 577 из них так и не были распечатаны.

Написанная на французском, испанском, латинском, итальянском, голландском и английском языках корреспонденция не была своевременно доставлена голландским почтмейстером Симоном де Бриенном (Simon de Brienne), который либо не нашел адресатов, либо получатели отказались оплачивать дополнительные почтовые расходы.

До того, как стали пользоваться привычными нам конвертами, дипломатические послания и прочую не предназначавшуюся для чужих глаз переписку европейцы складывали при помощи настолько сложной техники (включая специальную сборку, склеивание, прорези и многое другое), которая в буквальном смысле превращала письмо в конверт.

Дошедшие до настоящего времени эпистолы-конверты, написанные аристократами, бродячими музыкантами и гугенотами-эмигрантами, настолько ломкие, что их можно открыть, лишь разрезав на части.

Заглянуть в конверт и прочитать текст, не повреждая написанное, помогают рентгеновские лучи. В Лондонском университете им. королевы Марии создан высокочувствительный сканер, который позволяет оценить даже минеральный состав зубов.

Работа происходила в несколько этапов. Одна группа исследователей сканировала текст, превращая буквы в трехмерные изображения. Другая группа на основе алгоритма постранично раскрывала сложную технику складывания, открывая букву за буквой, строку за строкой. Подобным способом впервые воспользовались для реконструкции таких известных рукописей, как истлевшие свитки Мертвого моря и погребенные под вулканическим пеплом Везувия.

Невидимые краски

На произведениях античного искусства современный зритель часто не видит отдельные цвета и краски. Отчасти такое отсутствие полихромии — мнимое, связанное, прежде всего, с физико-химическим составом применяемого красителя.

"Переработка самородного лазурита в пигмент, применяемый в живописи, была очень длительным и сложным процессом: камень надо было не только измельчить, но предварительно освободить от примесей, оставив только синие частицы, которых в нем меньше всего. Греки и римляне не сумели освоить эту технику: зачастую они даже не удаляли примеси, а растирали минерал целиком. Вот почему в их живописи синий цвет получается не таким чистым и ярким, как в Азии или, позднее, на мусульманском Востоке и на христианском Западе", — объясняет современный французский историк Мишель Пастуро (Michel Pastoureau).

Так, красный цвет сохранился не в пример лучше синего или зеленого. В то время как двум последним в Египте, а также на Ближнем и Среднем Востоке, приписывали способность приносить благополучие и отгонять злых духов. Из-за несовершенства древней технологии старинные артефакты в наших глазах выглядят совсем иначе, нежели их видели современники. Поэтому кажется, что на картинах доминирует красный, хотя изначально это было совсем не так.

Применение метода гиперспектральной экстракции (получение десятков изображений в видимом, инфракрасном и ультрафиолетовом диапазонах с их последующей обработкой) позволило увидеть прежде невидимые сцены на этрусских картинах.

Рисовали в те времена так называемой египетской краской, получаемой из смеси медных опилок, песка и поташа. Со временем нарисованное ею превратилось в красноватое размытое пятно, на которое посетители любовались с момента открытия картины в 19-м столетии.

Теперь можно не только лицезреть человека, несущего некий предмет, но даже рассмотреть черты его лица и детали прически. Впереди нас всех ждут новые открытия.

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Редактор: Ирина Гусакова, Куратор: Владимир Губарев
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