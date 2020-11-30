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Автор Игорь Буккер

Инженер-ракетчик рассказал об обломках корабля пришельцев

Наука » Экология » Космос

Отставной инженер ракетно-конструкторского бюро "Вымпел", кандидат технических наук, автор более сорока научно-фантастических произведений, ученик писателя Аркадия Стругацкого, лауреат премии правительства России в области культуры Сергей Сухинов делится впечатлениями о своей уникальной находке. Ему кажется, что он обнаружил обломки внеземного космического объекта.

Писатель-фантаст обнаружил доказательства инопланетян

— Химический анализ проводился? Есть заключение?

— Заключение такое, что это не похоже ни на каменный, ни на железно-каменный метеорит. Это что-то другое.

Конечно, был такой момент, когда я поехал на улицу Косыгина, тогда существовала комиссия по метеоритам. Это был 1995 год. Хотели этот камень отобрать, поскольку он необычен, но что-то меня остановило. Я этот камень не отдал, спрятал у себя в подвале и решил, что до поры до времени пусть у меня полежит.

Тогда не было у меня еще нормального компьютера, не было цифрового фотоаппарата. Изучать я его не мог как следует. Но ощущение, что это что-то необычное, у меня было.

И вот прошло много лет. Я однажды заболел диабетом. У меня резко ухудшилось зрение. Это было в 2007 году. Зрение падало стремительно. Я писал очередную книгу, уже еле видел экран, еле видел буквы. И я чисто инстинктивно — у меня в подвале моего дома хранился этот камень — принес его, положил перед монитором. И через две недели я уже ехал в Москву, читая книгу в маршрутке. Ко мне подсела мой лечащий врач Валентина Николаевна, увидела меня без очков и ужаснулась: "Сергей Стефанович, а где же ваши очки?" Я говорю: "Я их выкинул". — "Но как же, зрение же не восстанавливается в таких случаях?" Вот у меня оно восстановилось.

С той поры я понял, что этот камень необычный. Но по-настоящему я его начал исследовать начиная с 2009 года. У меня появились хорошие цифровые фотоаппараты, компьютеры, программа обработки фотоснимков. Передо мной открылся совершенно другой мир.

— Про биологическое заражение этими космическими обломками какие-нибудь мысли приходили вам в голову?

— Я обнаружил 200 обломков. Но на них — 18 000 знаков, чисел, слов. Послание там находится. Элементы электронных схем, проводов, трансмиттеров.

— Послание пока не расшифровано?

— Частично расшифровано. Я начал исследовать свой первый камень в июне 2009 года. Тут же пошли у меня первые статьи. Потом приехала команда телевидения. В 2010 году мне предложили выставить первый камень в музее в Царицыне (Москва). Это была акция "Ночь музеев". Директор музея выделил мне огромный зал археологии. Там на очень красивом постаменте поставили этот камень.

Нам многие, в частности Стивен Хокинг, покойный физик, говорят, что пришельцы — злобные инопланетяне. Они хотят нас подчинить, хотят нас сделать рабами. А вдруг там есть болезнетворные микробы, которые заразят посетителей музея или там будет радиоизлучение.

С помощью приборов мы выяснили, что никакого радиоизлучения у этого камня нет. А вот насчет микробов я мог сказать, что этот камень у меня лежит с 1995 года, и я заметил только улучшение своего здоровья. Если бы были какие-то заразные микробы, я бы это первый ощутил.

— Этот камень только вам улучшил зрение?

— Довольно много людей, моих друзей, пробовало этот камень к себе как-то применить. Вот есть такой замечательный человек, пожилой, бывший министр среднего машиностроения СССР Олег Бакланов. Он прикладывал камень к голове вот так сверху и говорит: "Я чувствую излучение хорошее, которое мне помогает". Потом на одном из телеканалов были съемки "Битвы экстрасенсов", где экстрасенсы изучали мой камень и увидели у него мощное, сильное излучение.

Лечебные свойства у него, безусловно, есть. И не только по зрению. Ведь я потом опять невероятным путем попал в Музей Рерихов, а у них был подобный камень. У Николая и Елены Рерих был камень, который они называли "Дар Ориона", или "Послание с дальних миров". Они его получили еще в 1923 году от своего учителя Махатмы Эль Мориа. Так вот, они описывали во многих своих работах этот чудодейственный камень и говорили о том, что он улучшает здоровье и удлиняет жизнь человека. Они камень постоянно носили с собой до своей смерти и считали, что он обладает целебными свойствами. Но, в первую очередь, он защищает тех, кто в него верит и кто им занимается. Вот так.

То есть просто так, наверное, человеку он помочь не сможет, но если человек поверит, что этот камень пришел с созвездия Ориона, то я знаю те примеры, когда он помогал. Вот одному моему другу, ракетному инженеру КБ РКК "Энергия", он помог излечиться от рака.

— В одном из своих выступлений вы упомянули, что у вас в расшифровке есть латинские буквы, египетские иероглифы и чуть ли не буквы нашей кириллицы. Так?

— Да, этот зонд нес послание. Там я нашел более полутора тысяч элементов электронных схем. Видимо, он был послан с миров Сириуса. Облетел много раз Землю, нашел следы жизни и передал на свою родную планету. Упав, он развалился на камни. Я видел этот момент его разрушения. Если бы он был металлический, то исчез бы от ржавчины в течение сотни-двух лет. Камень — практически вечный материал.

Все послания сделаны из рельефных букв. Они послойно введены в тело камня, поэтому вода стачивала один слой, появлялся другой и так далее. Я нашел на камне огромное количество знаков. Поначалу они меня удивили. Вроде бы знакомые, но я точно не мог сказать, где же я их видел. А потом вспомнил, что у меня в библиотеке лежит книга Петровского "Страна большого Хапи". Это о Древнем Египте. Я ее практически никогда не открывал. Открыл и ахнул, увидев аналоги тех знаков, которые я нашел на камне. Это древнеегипетские иероглифы времен Древнего царства. Я нашел около ста аналогов иероглифов, известных нашим ученым-египтологам. Представляете, иероглиф "глаз" повторяется 300 раз!

— Послание написано на разных языках?

— Да. Наверное, вы слышали о том, что мы тоже посылали подобные послания братьям по разуму. Это сначала НАСА сделало на зондах "Пионер-10", "Пионер-11" в 1972 году. И там знаменитые астрофизики Карл Саган и Фрэнк Дрейк поместили металлические таблички с изображением мужчины и женщины и небольшой набор научной информации.

А вот уже в 1977-м были посланы два зонда ("Вояджер-1", "Вояджер-2"). Они исследовали дальние планеты Солнечной системы, а потом по инерции полетели к границе Солнечной системы. И вот эти два замечательных астрофизика поместили там акустические пластинки из золота. Это типа компьютерных дисков, но тогда их еще не было. И там было зашифровано послание братьям по разуму на 55 языках народов Земли. На русском не было, кстати. На всех остальных языках было.

— А на мертвых языках?

— Из мертвых на латинском было, по-моему, такое послание. 12 120 рисунков, цветных фотографий. Там был большой набор научной информации и звуки природы, мелодии знаменитых композиторов. Это наше послание братьям по разуму.

Но поскольку зонды летят очень медленно, они только сейчас пролетели границы Солнечной системы. Подобное по структуре послание и у тех людей, которые создали подмосковный зонд. Он упал, как я говорил, в 25 километрах от Москвы в районе Петрово-Дальнее, около поселка Мечниково. Это было, наверное, много тысяч лет назад. Но я нашел его обломки в глубине высохшего ручья. Где-то глубина метра три, где я потом начал находить обломки. Уже 200 обломков я нашел.

Беседовал Игорь Буккер

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Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Владимир Губарев
Темы нло космос уфология инопланетяне сергей сухинов
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