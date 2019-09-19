Существует ли боевая угроза от дронов для России

Террористическая атака беспилотников на нефтеперерабатывающий комплекс в Саудовской Аравии, нападение БПЛА на российскую авиабазу "Хмеймим" в Сирии вызывают целый ряд вопросов. Самый главный из которых: возможно ли повторение подобного сценария в России? Звучит, возможно, фантастически. Но проблема в том, что в Саудовской Аравии 14 сентября был реализован самый настоящий фантастический сценарий. Такого не предполагал никто.

Мировая общественность активно обсуждает атаку, совершенную 14 сентября на нефтеперерабатывающие заводы в Саудовской Аравии. Известно, что удар по НПЗ нанесли беспилотные летающие аппараты (так называемые БПЛА, или дроны), которые несли на себе взрывчатку. Версии о том, кто совершил атаку, различаются, но самым примечательным здесь является именно использование беспилотников. О каких именно устройствах идет речь, неизвестно. Ясно, что их было десять и прилетели они, предположительно, с территории Йемена.

Герой Российской Федерации Сергей Палагин, летчик, ветеран ВВС, отмечает в эксклюзивном интервью для Pravda. ru, что беспилотники, особенно если они используются в большом количестве, могут представлять серьезную боевую угрозу. При этом Палагин подчеркивает, что использование дронов не только дорогое удовольствие, для их запуска требуется также высококвалифицированный персонал. Это только кажется, что при управлении БПЛА оператор спокойно сидит в уютном кресле, не зная проблем, но на самом деле он испытывает серьезное напряжение, особенно учитывая широкий арсенал средств противодействия БПЛА — постановку помех, использование электромагнитных импульсов, взлом управляющего сигнала. По словам Палагина, у Российской Федерации имеются комплексы ПВО, позволяющие тем или иным способом сбивать объекты любого размера, вплоть до очень маленьких, на любой высоте. Особо отмечает летчик систему "Панцирь".

Учитывая возрастающую опасность беспилотников, Палагин говорит о том, что вопрос регуляции дронов должен подниматься с осторожностью, чтобы не нарушить права граждан. В качестве разумных мер он упоминает возможное ограничение высоты гражданского дрона в 50 или даже 30 метров и создание зон препятствия на городской территории. В то же время Палагин предостерегает от чрезмерности в запрещении дронов и напоминает, что в России имеются соответствующие службы, занимающиеся выявлением тех, кто может использовать беспилотники в преступных целях.

Разнообразие беспилотных аппаратов в наши дни почти не знает пределов. Некоторые дроны могут поместиться на ладони, другие способны поднимать сотни килограммов груза. Первыми все преимущества беспилотных устройств поняли военные. Радиоуправляемые летательные аппараты появились в ВВС мира еще в 1930-е, правда, использовались они тогда по большей части как воздушные мишени. Беспилотники применялись и во Второй мировой войне, но новое их поколение, появившееся в 1990-е с развитием электроники, оптики и систем спутниковой навигации, привело к существенным изменениям в военном деле. Появилась возможность мгновенно реагировать на изменение наземной обстановки и точно наносить удар. Но если раньше беспилотные устройства боевого применения были доступны только военно-воздушным силам, то в наши дни, когда квадрокоптеры, способные совершать продолжительный полет, стали относительно дешевыми, преимуществами этих аппаратов не брезгуют пользоваться и различные террористические организации. Достаточно вспомнить об атаках беспилотников на российскую авиабазу "Хмеймим" в Сирии.

Беспилотникам уделяют особое внимание военно-воздушные силы всех армий мира. В США активно используется несколько типов ударных беспилотников, включая самый тяжелый дрон — "Глобал Хок". Кстати, этот дрон, ушедший, правда, в резерв из-за дорогостоящего обслуживания, удивляет своими размерами — более 13 метров в длину и с размахом крыльев в 35 метров, впечатляющая машина смерти, которая без колебаний сотрет с лица земли целый город. Не так давно в России совершил первый полет беспилотный ударный аппарат "Охотник". Этот тяжелый дрон разрабатывался по заказу Минобороны РФ с 2012 года с использованием технологий истребителя пятого поколения Су-57 и имеет вес в 200 тонн. Военные делают на дроны нешуточную ставку. Так что получается, что за беспилотниками будущее боевой авиации.

Кстати сказать, подготовка боевого летчика и его содержание обходятся государству в сумму, сопоставимую со стоимостью истребителя. Потеря пилота в боевых действиях невосполнима, тогда как сбитый ударный БПЛА, пусть даже и самый дорогой, заменить легко, построив новый, а самое ценное — опыт его оператора — никуда не пропадет.

Очевидно, чтобеспилотная боевая авиация будет постепенно вытеснять пилотируемые самолеты, и это очередной вызов современности, все последствия которого сегодня предсказать невозможно.