Кем на самом деле оказалось лох-несское чудовище

Ученые, наконец, приблизились к разгадке природы легендарного чудовища из озера Лох-Несс. Анализ ДНК 250 образцов воды и биогенных отложений впервые показывает, какие представители фауны обитают в озере, а какие нет. Не обнаружено никаких следов пребывания в этих водах первобытной рептилии, нет также в озере акул или осетровых. Зато заметны многочисленные следы ДНК угрей. По мнению исследователей, Несси может быть гигантским угрем.

Несси всплывает вот уже на протяжении более 1 500 лет. Именно тогда появились первые сведения о наблюдениях каких-то загадочных существ в шотландском озере Лох-Несс. По большей части этого монстра описывали как змея или существа с длинной шеей. То же самое можно сказать и о немногих весьма противоречивых фотографиях этого водного чудовища.

Фаворитом среди множества гипотез десятилетиями являлся плезиозавр — первобытная рептилия. Далее в своеобразном рейтинге популярности появлялись крупные рыбы, такие как осетр, сом или гренландская полярная акула (Somniosus microcephalus).

Однако, несмотря на интенсивный поиск с помощью подводных камер, гидролокаторов и других современных средств, никаких следов какого-либо необычного или первобытного существа в озере обнаружено не было.

На нынешнем этапе поисков Несси применили современную генетику. Нил Геммел из Отагского университета вместе со своим коллективом собрал в различных местах озера Лох-Несс 250 образцов воды и биогенных отложений. Полученные анализы ДНК сравнили с нуклеотидной последовательностью известных организмов, чьи геномы хранятся в больших генетических базах данных.

Результаты показали, что в озере Лох-Несс содержатся ДНК одиннадцати видов рыб, трех представителей земноводных (Amphibia), 22 видов птиц и 19 видов млекопитающих. Напрочь отсутствуют какие-либо генетические следы присутствия плезиозавра или любой другой первобытной рептилии.

"Мы не можем найти никаких доказательств существования существа, имеющего хотя бы отдаленное к ним отношение, — утверждает Геммел. — Думаю, что наши данные не подтверждают гипотезу о плезиозавре. Исходя из нашего анализа ДНК, в озере Лох-Несс нет акул. Мы также не обнаружили никаких следов ДНК осетровых или сомов".

Тем не менее Несси не плод досужей фантазии. Исследователями при анализе ДНК была обнаружена необычная особенность: озеро Лох-Несс кишит угрями. Их ДНК обнаружены почти в каждой точке, откуда брались пробы. Это указывает на то, что в озере может быть популяция необычно крупных угрей. Научное название угря — Anguilla, производное от латинского слова anguis, что означает "змея".

"Хотя по нашим данным нельзя определить их размер, сам объем генетического материала говорит о том, что мы не можем исключить возможность того, что в озере Лох-Несс есть гигантские угри", — говорит Геммел.

Это не сенсация. Еще в 1930-х годах ученые высказывали предположение, что Несси может оказаться гигантским угрем. Удлиненное тело, тонкая "шея" и частично извилистая плавательная дорожка водного чудовища вполне подходили для такой рыбы. Некоторые дайверы видели в озере угрей, которые были толщиной с бедро человека. Другие ныряльщики встречали существо длиной четыре метра.

Биологам неведомо, есть ли преувеличения в их рассказах или нет, но существует вероятность, что в озере Лох-Несс действительно водятся крупные угри. Этому вполне способствуют мутация и изоляция озера Лох-Несс, где вполне могла бы вырасти популяция гигантских угрей.

Интересно, что анализ ДНК выявил присутствие временных "посетителей" озера Лох-Несс. Помимо множества бактерий, рыб и других водоплавающих обнаружено удивительно много ДНК-сигнатур сухопутных животных. "Нами найдено значительное количество ДНК человека, а также собак, овец и крупного рогатого скота", — признается Геммел. Наряду с этим обнаружен генетический материал диких представителей фауны: оленей, барсуков, лис, кроликов и множества видов птиц.