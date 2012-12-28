Мельница мифов: эти загадочные змеи

Все змеи — существа крайне скрытные. Они достаточно редко попадаются на глаза людям даже в тех районах, где их численность весьма значительна. Именно эта поведенческая черта и является поводом для того, чтобы о данных существах сочиняли самые различные мифы. Причем многим из них уже насчитывается не одна сотня лет, но в них продолжают верить!

Осторожно, змеи! Веселая зоология

"Правда.Ру" в преддверии года Змеи (который, если быть совсем точным, наступит не 1 января, а 10 февраля 2013 года) решила разоблачить самые популярные мифы о змеях.

1. Ядовитых змей куда больше, чем неядовитых

На самом деле все с точностью до наоборот. Из 2800 видов змей, известных на сегодняшний день, только около 1200 имеют яд. Но это, кстати, не значит, что представители всех этих видов опасны для человека. На самом деле таковыми следует считать представителей 460 видов. То тесть опасных змей на самом деле значительно меньше половины от общего числа видов этих пресмыкающихся.

2. Змея всегда нападает первой

Авторами этого суеверия были явно невнимательные люди, которые просто не заметили, что перед атакой змея приняла так называемую "позу угрозы". У всех рептилий она разная — кобра, например, распрямляет шейные ребра, в результате чего мы видим "капюшон", гремучие змеи трясут чешуйками на кончике хвоста, гадюки сворачиваются в клубок, приподнимают голову и водят ею из стороны в сторону и т. п. То есть на самом деле любая змея стремится избежать столкновения с крупным животным, которым для нее является и человек.

Дело в том, что яд змеи, состоящий из множества белков и других органических веществ, весьма дорогое "удовольствие". Чтобы синтезировать эту сложную смесь, змее требуется потратить большое количество энергии. А поскольку ужаленного человека нельзя съесть, то в данном случае потеря никак не компенсируется. Именно поэтому любая змея старается избегать тратить свой яд понапрасну — он ей дорого обходится.

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Из-за этого рептилия и принимает "позу угрозы" — она пытается предупредить агрессора, что является опасной и к ней не следует приближаться. Увы, современные люди в большинстве случаев не понимают язык змей — поэтому-то и происходят несчастные случаи, часто оканчивающиеся гибелью человека.

3. Змея часто преследует человека

Такое впечатление, что ей больше делать нечего! Весь смысл "позы угрозы" и ложных выпадов (когда змея имитирует атаку, но на самом деле не кусает) состоит в том, чтобы отпугнуть агрессора. Если он понял намек и сам удалился, то цель достигнута, змея может ни о чем не беспокоиться. У нее не так много энергии, чтобы тратить ее на ненужное преследование.

Впрочем, некоторые змеи, которые охраняют кладку, например, королевская кобра (Ophiophagus hannah), могут еще какое-то время следовать за сбежавшим противником — но только для того, чтобы убедиться, что он действительно уходит. Как правило, при этом змея не пытается атаковать.

4. Чем более сильный яд у змеи, тем более она опасна для человека

Опасность змеи совсем не зависит от токсичности ее яда. Так, например, яд обыкновенной гадюки (Vipera berus) намного сильнее, чем таковой гюрзы (Macrovipera lebetina). Однако от укусов первой умереть может разве что маленький ребенок или больной человек, а вот после атаки второй умирает около 30% укушенных (если своевременно не оказать им необходимую помощь). Причина в том, что гюрза намного крупнее обыкновенной гадюки, яда у нее, соответственно, больше. Поэтому во время укуса человек получает фактически несколько доз яда гадюки.

Кроме того, степень опасности зависит и от того, насколько высока вероятность встречи человека с рептилией. Так, свирепый тайпан (Oxyuranus microlepidotus) считается самой ядовитой змеей в мире, но поскольку он живет в самых засушливых уголках австралийских пустынь, то большой опасности для людей не представляет — туда просто редко кто забирается. А вот его собрат, Oxyuranus scutellatus, хоть и стоит на третьем месте по силе яда, куда более опасен, так как предпочитает жить на полях сахарного тростника. Кроме того, он весьма агрессивен и быстр — при виде опасности приподнимает голову, покачивая ею (это и есть "поза угрозы", но длится она меньше минуты), а потом молниеносно атакует противника, причем может сделать несколько выпадов, тогда как Oxyuranus microlepidotus более медлителен.

5. Весной яд змей более сильный, чем в другое время года

Сила яда змеи совершенно не зависит от времени года, а также от температуры, влажности, настроения и прочих факторов. Поэтому весной змея не будет более ядовитой, чем обычно. Другое дело, что у многих отечественных змей весной наступает сезон размножения, и они становятся более активными. То есть просто повышается вероятность их встреч с человеком.

6. Если убить одну змею во время спаривания, то другая потом найдет человека и отомстит за смерть партнера

Это, пожалуй, самый старый миф — ему насчитывается не одна тысяча лет. Однако за все это время большинство людей так и не поняли, что у змей не бывает постоянных пар. Партнеры забывают о существовании друг друга через несколько минут после окончания процесса. Им вообще нет дела друг до друга — змея по природе своей одиночка. Поэтому если партнера случайно убьют во время спаривания, змея просто уползет на поиски другого и все.

Кстати, такое понятие, как взаимовыручка, змеям вообще не свойственно — в экстремальной ситуации каждая из этих рептилий спасается сама по себе.

7. Змеи склизкие и холодные на ощупь и потому неприятны.

Эту байку придумал тот, кто ни разу не держал змею в руках. Автор этих строк делал подобное неоднократно, поэтому может с уверенностью заявить — змеи вовсе не склизкие. Многие из них на ощупь примерно такие, как джинсовая ткань. Но у некоторых данных рептилий может быть острая чешуя, о которую можно поранить руки (например, гремучих змей все же лучше брать в перчатках).

И змеи вовсе не холодные — их температура зависит от таковой окружающей среды, поэтому если вы берете змею на руки в теплый летний день, то она будет теплой. Ну, а зимой это сделать несколько сложно, поскольку данные рептилии впадают в спячку.

8. Жало змеи находится на языке, и ядовитую змею можно отличить от неядовитой по тому, раздвоенный язык или нет

Начнем с того, что никакого жала у змеи нет — этим органом обладают лишь насекомые. Яд вводится змеей при помощи зубов — у многих внутри такого зуба есть специальные каналы для стока, а у других — только желобок на внутренней стороне. Что касается языка, то он, во-первых, у всех змей раздваивается на конце, во-вторых, никакого отношения к ядовитому аппарату не имеет. Это всего лишь орган осязания.

Кстати, меня змеи достаточно часто трогали языком, могу сказать, что они весьма приятны, поскольку язык у данной рептилии совершенно сухой и очень нежный. Ощущение такое, словно травинкой или ваткой по коже провели.

9. У совсем молодых и очень старых змей яда нет

Это не так — любая ядовитая змея вылупляется из яйца уже с ядом, причем его токсичность точно такая же, как и у взрослой. Поэтому можно сказать, что змеи опасны сразу после рождения. Что касается старых змей, то яд у них есть, просто начинаются проблемы с зубами — они крошатся, тупятся, и поэтому рептилия не может эффективно укусить. Однако рисковать все же не следует — если пожилая змея сделает надрез на коже хотя бы обломком зуба и в него попадет яд, то эффект будет таким же, как и от укуса молодой.

10. Змеи — очень умные существа

Если сравнивать этих животных с другими рептилиями, например, с крокодилами или варанами, то следует заметить, что змеи — достаточно тупые существа. Они куда хуже обучаются, у них медленно вырабатываются новые условные рефлексы, кроме того, данные пресмыкающиеся отличаются весьма короткой памятью. Все это признаки, скорее, низко развитого интеллекта.

Однако ум змеям не нужен — дело в том, что они обитают в достаточно устойчивой и консервативной среде, им не нужно постоянно приспосабливаться к чему-то новому. Да и способ добычи пищи у них один и тот же, следует заметить, всегда достаточно эффективный. Поэтому-то змее достаточно ряда базовых рефлекторных программ для того, чтобы чувствовать себя совершенно удовлетворенной жизнью. Можно сказать, что змея глупа потому, что является убежденным консерватором.

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Итак, как видите, змеи вовсе не такие, какими их часто представляют. А все из-за того, что они вообще не любят общества, и в частности — человеческого. Но это не значит, что со змеей нельзя подружиться. Многие из них быстро привыкают к присутствию рядом человека и с удовольствием используют его в качестве рефлектора, то есть заползают на колени погреться. Однако более сильного выражения чувств от данных рептилий добиться невозможно…