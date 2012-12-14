Мельница мифов: чем опасен 25-й кадр?

Миф об "эффекте 25-го кадра" оказался поразительно живучим: несмотря на то, что его многократно разоблачали, упоминания о нем как о чем-то реальном до сих пор появляются на страницах СМИ. Мало того, в ряде государств имеются законы, запрещающие использовать этот самый пресловутый эффект при демонстрации на телевидении рекламных роликов.

Самое интересное, что большинство воспринимает это как должное, что достаточно странно: если бы вышел закон о запрещении полетов Бабы-Яги в дневное время над центром Москвы, то все задумались бы о психическом здоровье законодателей, а вот такие же абсурдные законы, запрещающие 25-ый кадр, считаются нормальными. Хотя данный эффект является таким же вымыслом, как и полеты Бабы-Яги. Но давайте обо всем поподробнее.

Собственно говоря, что представляет из себя этот самый 25-ый кадр? Традиционно считается, что глаз человека, просматривающего кино, не может различить более 24 кадров в секунду. На самом деле это не так: способность восприятия кадров зависит от четкости краев картинки и скорости движения объектов на экране. Так что иногда мы можем видеть не только двадцать пять, но и двадцать шесть кадров в секунду, а иногда — только двадцать. Цифра "24" возникла как некий результат усреднения данных.

Однако дело даже не в этом — приверженцы "теории" о зловредном двадцать пятом кадре утверждают, что инородный кадр, показываемый менее чем на 1/24 секунды, минуя сознание, воздействует сразу на подсознание человека. То есть информация, заложенная в этом кадре, запоминается человеком, хотя он ее при этом и не видит. Ну, а раз она запоминается, то в какой-то момент мозг может ее использовать.

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Несколько лет назад на пресс-конференции замдиректора Института телевидения и радиовещания (ВНИИТР) доктор технических наук Светлана Немцова объяснила действие "эффекта 25-ого кадра" следующим образом: "Скрытые кадры пагубно воздействуют на подсознание людей. Если, например, в таком кадре написано "Убей соседа", человек может почувствовать необъяснимую агрессию и эта установка может сработать… Навязанная информация воспринимается помимо воли, это похоже на гипноз. Можно внушить любые поступки, идеологию".

Увы, к сожалению уважаемый доктор технических наук не смогла объяснить, почему этот самый злополучный кадр должен оказывать именно такое воздействие. И это не случайно — потому такое невозможно в принципе, и это может подтвердить любой нейрофизиолог. Дело в том, что мозг любого живого существа, в том числе и человека, устроен так, что он может воспринимать только ту информацию, что поступает к нему от рецепторов. А информации, которую рецепторы уловить не могут, для него не существует в принципе. То есть если человек действительно не видит двадцать пятый кадр, то то, что на нем изображено, не будет воспринято зрительными рецепторами и до мозга просто не доберется.

Но если люди все-таки видят этот самый кадр, пусть даже и нечетко, то тогда другое дело — информация об этом дойдет до соответствующих центров мозга и подвергнется там обработке. Однако вряд ли орган высший нервной деятельности обратит на нее внимание. Уже давно известно, что мозг всегда сортирует поступающие данные и выбирает только самые важные из них. Они-то идут по нейронным цепочкам дальше, в другие центры, а то, что было воспринято как "информационный шум" сразу же сотрется — мозг ведь тоже не резиновый и хранить то, что не нужно ему просто негде.

Совершенно очевидно, что в число подобного шума попадет и информация, записанная в том самом 25-ом кадре. Который, кстати, как показали недавние эксперименты нейрофизиологов, практически все люди видят, хотя не особенно четко. Ученые выяснили, что абсолютно каждый кадр отмечается глазом наблюдателя, но из-за инертности зрения сливается с подобными и не выделяется человеком. Однако благодаря этому же эффекту заметить "лишний" рекламный кадр вполне возможно, и многие тестируемые даже успевали прочитать короткое слово, если оно набрано крупным шрифтом и было знакомо зрителю. Вы сами можете провести подобный эксперимент, используя компьютерную программу для видеомонтажа — кстати, при этом частоту кадров можно поставить значительно выше стандартной.

Тем не менее, как было отмечено выше, подобная информация из-за того, что она появляется быстро перед глазами, не отмечается мозгом как важная. Интересно, что участники эксперимента забывали то слово, которое им удавалось прочитать уже через несколько минут. Поэтому говорить о каких-то гипнотических командах, внедряемых в подсознание, тут не приходится — любая такая команда, даже если она и будет фигурировать в этом кадре, сразу же забудется человеком (да и вообще, в гипнотический транс можно ввести только тогда, когда подопытный концентрирует свое внимание на действиях гипнотизера, а в данном случае подобная концентрация невозможна).

Итак, никакого воздействия на наше подсознание пресловутый 25-ый кадр не может оказать. Но самое интересное заключается в том, что он никогда этого не делал. Для того, что бы убедиться в этом, давайте вспомним саму историю появления теории "эффекта 25-ого кадра" Началось все с того, что 1957 году бизнесмен Джеймс Вайкери заявил о том, что провел в кинотеатрах Нью-Джерси следующий эксперимент: во время показа фильма "Пикник" в моменты смены кадра с помощью дополнительного проектора демонстрировались кадры скрытой рекламы (на них было написано "Кока-кола", и "Ешьте попкорн"). Фильмы показывались на протяжении всего лета 1957 года, и, по утверждению бизнесмена, в это же время продажа кока-колы в буфете кинотеатра, повысилась на 17 процентов, а поп-корна — на 50 процентов. В результате Вайкэри запатентовал эту технологию и открыл компанию по сублиминальной рекламе в фильмах.

Этим открытием сразу же заинтересовались ученые, и Вайкери попросили предоставить данные и описание эксперимента, но он отказался сделать это. Тогда ему предложили провести еще одну демонстрацию. Что и было сделано: демонстрация состоялась в январе 1958 года и ней присутствовали конгрессмены, сотрудники правительственных организаций, ученые, кинооператоры и сотрудники технического обслуживания кинотеатров, а также журналисты. Результат был такой, какой и предсказывали нейрофизиологи — демонстрация полностью провалилась. Позже Вайкери согласился публично провести эксперимент на всех телестанциях Canadian Broadcasting Company. Во время него на протяжении получасового шоу при помощи "эффекта" 352 раза вставлялось сообщение "позвони сейчас". Но никакого заметного увеличения количества телефонных звонков, как в процессе, так и после передачи зафиксировано не было. Вместо этого CBC получила тысячи писем, сообщающих о необъяснимых позывах взять банку пива, сходить в туалет, сменить канал и т. д. То есть ни один из смотревших данное шоу не смог отгадать того, что было написано на "скрытом кадре".

В конце концов сотрудники американской ассоциации психологов устроили конференцию, на которой обсуждался этот эффект. Кстати, во время нее стали известны интересные подробности. Так, приглашенный туда директор одного из кинотеатров, где якобы проводил свои опыты Вайкери, заявил, что ничего подобного в указанный период в его кинотеатре не происходило, да и продажи кока-колы и попкорна не увеличивались. А специалисты из компании RCA (The Radio Corporation of America), изучив техническую часть проекта, заявили о том, что поскольку электронному лучу требуется значительное время для сканирования поверхности кинескопа и поскольку свечение фосфора инерционно, на телевидении технологически невозможно получать изображение, которое было бы незаметно для глаза.

Все это, а также данные нейрофизиологов, о которых я упоминал выше, привело к тому, что опыты Вайкери сочли обычной фальсификацией. Сам же бизнесмен отреагировал на это тоже весьма предсказуемо: в июне 1958 года он исчез, закрыв все свои банковские счета и не оставив никаких следов. По данным следователей, перед этим он снял с них, и, соответственно, прихватил с собой где-то 22,5 миллиона долларов (в нынешних ценах) — это были деньги, перечисленные ему фирмами, которые хотели использовать запатентованную Вайкери технологию.

Конец этой истории был банален — в 1962 году Вайкери был пойман и на следствии признался, что эксперимент 1957 года вместе со всей статистикой продаж был сознательно им сфабрикован. Тем самым в истории "эффекта 25-ого кадра" была поставлена жирная точка. Тем не менее никто не мог тогда предположить, что созданный средствами массовой информации (которые тоже получили от Вайкери изрядную сумму денег) миф об этом эффекте окажется весьма живучим.

Впрочем, данная живучесть объясняется тем, что во все времена некоторые люди стремились зарабатывать деньги, торгуя… воздухом. Именно поэтому до сих пор среди рекламных объявлений можно встретить сообщения вроде "Снятие алкогольной и наркотической зависимости посредством эффекта 25-ого кадра". И что самое интересное, многие идут к таким "врачам" и платят им огромные деньги, даже не задумываясь о том, что им просто продают то самое "новое платье короля".

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Но почему же этим шарлатанам все-таки верят, как когда-то поверили и Джеймсу Вайкери? На этот вопрос наиболее убедительно ответил психолог Энтони Пратканис: "Наука пользуется уважением. Следовательно, если какие-либо заявления облачены в наукообразную мантию, то одурачить людей очень легко". Вот именно поэтому, если вы скажете, что лечите запои при помощи демонстрации полетов Бабы-Яги, то вас в лучшем случае поднимут на смех, а если упомяните такой же мифологический "эффект 25-ого кадра" — то поверят…