Глупеем ли мы с возрастом?

Распространенное мнение: интеллектуальные способности человека с возрастом неизбежно ухудшаются. Считается, что, отучившись в школе и закончив институт, мы усваиваем основной объем знаний, главные рабочие навыки получаем до 30-35 лет, а дальше обязательно начинается спад. Мы верим этому и... боимся. Но действительно ли люди глупеют с возрастом?

Первое, что хотелось бы отметить: ощущение, будто вы поглупели, иррационально, как любое чувство. Толчком к нему могут послужить какие-то реальные факты, но делать выводы на его основе было бы поспешностью. Поэтому разберем научные доводы.

Что происходит с мозгом в процессе взросления человека?

У младенцев и маленьких детей развитие мозга происходит с наибольшей интенсивностью. Впервые устанавливаются нейронные связи, которые впоследствии станут основой привычных для взрослого человека навыков —

ходьбы,

речи,

чтения

и письма.

Но можно ли сказать, что среднестатистический младенец умнее студента?

Вот, кстати, и первый факт: высокая интенсивность процессов в мозге еще не означает самые высокие интеллектуальные способности. Младенец развивается так активно, потому что ему нужно успеть заложить "базу" для будущей жизни. То же можно сказать

и о школьниках

и даже о студентах.

Нервные клетки начинают постепенно отмирать после 20 лет

На последние классы школы и на время обучения в институте (то есть на возраст примерно между 15 и 25 годами) действительно приходится пик способности запоминать новую информацию и осваивать незнакомые предметные области. Отчасти это связано с биохимическими процессами в мозге: нервные клетки начинают постепенно отмирать после 20 лет.

Хотя, как показали исследования, объем отмерших клеток незначителен и реально практически не влияет на мыслительные способности человека, особенно если учесть, что количество самих нейронов составляет всего 10 процентов от общего объема мозга. Но есть и другие причины: чем меньше знаний мы имеем, тем легче наш мозг поглощает их, подобно губке.

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А с возрастом, когда мы уже накопили определенный багаж информации и развили критичность мышления, любые новые сведения должны пройти проверку

согласуются ли они с остальными нашими знаниями,

не противоречат ли им,

и "встроиться" в уже имеющуюся картину мира.

Неудивительно, что на усвоение одного и того же объема новой информации сорокалетнему человеку понадобится больше времени, чем двадцатилетнему. Но и его интеллектуальные ресурсы будут при этом более активны: он проделает работу не просто по запоминанию новых сведений, но также подвергнет их критическому осмыслению и освежит все прежние знания, касающиеся данной темы.

Мозг взрослого человека не теряет пластичности

Более того, ученые уже опровергли постулат о том, что с окончанием юности и началом взрослой жизни мозг теряет способность к пластичности — образованию новых нервных клеток и связей между ними. Исследования мозговой активности людей, перенесших инсульт, доказали: мозг взрослого человека способен вырабатывать нейроны и устанавливать новые связи между ними.

Есть и еще один психологический фактор: чем больше мы узнали, тем менее значительным кажется прирост новых знаний. Студент-первокурсник, проучившийся полгода, чувствует себя невероятно поумневшим по сравнению со школьным периодом. Человек, получающий второе высшее образование или проходящий курсы повышения квалификации, уже не ощущает подобной эйфории, хотя проделывает ничуть не меньшую умственную работу.

Чтоб не глупеть, мозг надо тренировать

Однако в предположении о том, что многие люди глупеют с возрастом, есть своя доля правды. И заключается она вот в чем: интеллектуальные способности нуждаются в тренировке. Получая образование (что заложено стандартной "социальной" программой), мы вольно или невольно "тренируем" свои нейроны.

А дальше все зависит только от нас: от выбора

работы,

досуга,

широты взглядов на жизнь,

количества прочитанных книг…

Причем развитие мозга происходит не только во время интеллектуального труда — на его работу благотворно влияет и разнообразие впечатлений.

То есть "тренировать мозг" — это не только читать новые книги, но и

осваивать новые виды спорта,

путешествовать по местам, где никогда не был,

учиться играть в настольные игры —

все что угодно.

Глупеет тот, кто считает себя солидным и не терпит "ребячества"

И здесь психологический фактор тоже играет существенную роль: тот, кто считает подобный досуг "ребяческим" и недостойным солидного взрослого человека, или тот, кто не желает выступать в роли новичка, предпочитая всегда и во всем быть на высоте, в перспективе значительно снижает свое умственное развитие.

Соблюдая условия "тренировки мозга", с возрастом вы сможете наблюдать не снижение, а даже повышение интеллектуальных возможностей, утверждают специалисты. Если главное преимущество студентов и молодых людей - скорость усвоения новой информации, то люди среднего возраста наиболее продуктивны там, где могут использовать накопленные ими знания и опыт, - в первую очередь в профессиональной сфере.

После 30-35 лет у человека повышается уровень аналитических способностей, а также возрастает самооценка, что благоприятно сказывается на многих сферах деятельности — от качества коммуникативных навыков до эффективности решения задач в команде.

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После шестидесяти интеллект снижается у тез, кто ведет пассивный образ жизни

То же относится и к людям старше шестидесяти. Тесты интеллектуальных способностей пожилых людей показывают, что их интеллектуальные способности сохраняются на прежнем уровне.

На их сохранность влиял не возраст, а среда: мыслительные способности снижались лишь у тех пожилых людей, которые вели пассивный образ жизни. Также исследования показали, что роль играет рабочая квалификация и образование: те, кто в молодости получил более высокий уровень образования и квалификации, дольше сохраняли в целости свои умственные способности.

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