Нутрициолог Никитина: чем реже вы едите, тем лучше

Нутрициолог Никитина: "Сахар — это самый главный враг сосудов"

3:38 Your browser does not support the audio element. Еда

Смертность от атеросклероза занимает лидирующие позиции. Какие факторы влияют на состояние сосудов; как нужно питаться, чтобы сосуды оставались здоровыми и эластичными; почему голодание оздоравливает организм; правда ли, что соль для человека гораздо менее вредна, чем сахар, Pravda.Ru рассказала системный семейный психотерапевт, нутрициолог Лариса Никитина.

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— Лариса Юрьевна, какая диета поможет человеку сохранить сосуды здоровыми?

— Конечно, за сосудами надо следить. Курение — это один из факторов, который не даёт возможности сосудам правильно работать, на "сжался-разжался".

Очень плохо влияет на сосуды инсулин, который выбрасывается сверх нормы при каждом приёме пищи.

Первое правило при инсулинорезистентности — перестать перекусывать. Чем реже вы едите, тем лучше.

Да, если у человека проблемы с желудочно-кишечным трактом (гастрит, язва), голодание может усугубить состояние. Поэтому любую диету надо обсуждать с врачом по результатам анализов.

Если человек полностью здоров и это подтверждено, то он может начать более правильно, рационально питаться. Для начала надо сократить количество красного мяса до одного-двух раз в неделю. В остальное время — более лёгкое:

птица (курица, индейка),

кролик,

рыба,

яйца.

Очень много исследований на тему: повышает ли желток холестерин. Хотя плохой холестерин (сейчас открою страшную тайну) можно получить, даже если вы съели 300 граммов черешни. Поскольку там идёт сложное взаимодействие с сахарами.

Люди, которые употребляют много сладких фруктов, имеют повышенный холестерин, хотя они не едят животные жиры.

В любом случае интервалы между приёмами пищи должны быть достаточны, чтобы организм переварил пищу. Диетологи рекомендуют перерыв не менее четырёх часов. Если вы едите каждые два часа — это "здравствуй, инсулин", "здравствуй, сахарный диабет второго типа".

В целом при любой интоксикации первое правило:

холод,

голод,

покой.

Соответственно, мы перестаём есть, мы пьём воду и не нагружаем печень. Воду надо пить не менее двух литров в день, но не залпом, а маленькими глотками в течение дня. Тогда вода по-другому усваивается. Но если вы захотели пить — значит, вы уже обезвожены, это нехорошо. Поэтому пить надо всё время.

Фрукты не стоит есть "на десерт": они по-другому перевариваются и вызывают брожение. Поэтому фрукт надо съедать за какое-то время до еды.

Из напитков полезно всё, что содержит витамин С: лимонады из

лимонов,

апельсинов,

мандаринов.

Берёте цитрус, режете дольками, добавляете веточку мяты, розмарина, что-то ещё. Но без сахара.

Сахар — это самый главный враг сосудов.

Он вызывает гликацию сосудов. Стенка сосудов внутри становится как будто покрытая тонким стеклом — очень хрупкая и ломкая. Сосуд не может двигаться из-за этого. Если вы исключите сахар на месяц — просто ради интереса проведите эксперимент — вы не узнаете себя в зеркале. У вас уйдут отёки. Совершенно по-другому начинает работать организм. Плюс вы начинаете более ярко чувствовать вкус продуктов.

Солью нельзя злоупотреблять, но её нельзя исключать совсем. Потому что от неё зависит водно-щелочной баланс организма. Если человек обезводился, поможет раствор: ложка соды, ложка соли, — и вы выжили при любом отравлении.

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