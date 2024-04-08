Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Антон Бекетов
Нутрициолог Никитина: чем реже вы едите, тем лучше

Нутрициолог Никитина: "Сахар — это самый главный враг сосудов"

3:38
Еда

Смертность от атеросклероза занимает лидирующие позиции. Какие факторы влияют на состояние сосудов; как нужно питаться, чтобы сосуды оставались здоровыми и эластичными; почему голодание оздоравливает организм; правда ли, что соль для человека гораздо менее вредна, чем сахар, Pravda.Ru рассказала системный семейный психотерапевт, нутрициолог Лариса Никитина.

Нутрициолог Никитина: "Сахар — это самый главный враг сосудов"
Фото: commons.wikimedia.org by Дж.стеф.ракета is licensed under Creative Commons-Share Alike 4.0

— Лариса Юрьевна, какая диета поможет человеку сохранить сосуды здоровыми?

— Конечно, за сосудами надо следить. Курение — это один из факторов, который не даёт возможности сосудам правильно работать, на "сжался-разжался".

Очень плохо влияет на сосуды инсулин, который выбрасывается сверх нормы при каждом приёме пищи.

Первое правило при инсулинорезистентности — перестать перекусывать. Чем реже вы едите, тем лучше.

Да, если у человека проблемы с желудочно-кишечным трактом (гастрит, язва), голодание может усугубить состояние. Поэтому любую диету надо обсуждать с врачом по результатам анализов.

Если человек полностью здоров и это подтверждено, то он может начать более правильно, рационально питаться. Для начала надо сократить количество красного мяса до одного-двух раз в неделю. В остальное время — более лёгкое:

  • птица (курица, индейка),
  • кролик,
  • рыба,
  • яйца.

Очень много исследований на тему: повышает ли желток холестерин. Хотя плохой холестерин (сейчас открою страшную тайну) можно получить, даже если вы съели 300 граммов черешни. Поскольку там идёт сложное взаимодействие с сахарами.

Люди, которые употребляют много сладких фруктов, имеют повышенный холестерин, хотя они не едят животные жиры.

В любом случае интервалы между приёмами пищи должны быть достаточны, чтобы организм переварил пищу. Диетологи рекомендуют перерыв не менее четырёх часов. Если вы едите каждые два часа — это "здравствуй, инсулин", "здравствуй, сахарный диабет второго типа".

В целом при любой интоксикации первое правило:

  • холод,
  • голод,
  • покой.

Соответственно, мы перестаём есть, мы пьём воду и не нагружаем печень. Воду надо пить не менее двух литров в день, но не залпом, а маленькими глотками в течение дня. Тогда вода по-другому усваивается. Но если вы захотели пить — значит, вы уже обезвожены, это нехорошо. Поэтому пить надо всё время.

Фрукты не стоит есть "на десерт": они по-другому перевариваются и вызывают брожение. Поэтому фрукт надо съедать за какое-то время до еды.

Из напитков полезно всё, что содержит витамин С: лимонады из

  • лимонов,
  • апельсинов,
  • мандаринов.

Берёте цитрус, режете дольками, добавляете веточку мяты, розмарина, что-то ещё. Но без сахара.

Сахар — это самый главный враг сосудов.

Он вызывает гликацию сосудов. Стенка сосудов внутри становится как будто покрытая тонким стеклом — очень хрупкая и ломкая. Сосуд не может двигаться из-за этого. Если вы исключите сахар на месяц — просто ради интереса проведите эксперимент — вы не узнаете себя в зеркале. У вас уйдут отёки. Совершенно по-другому начинает работать организм. Плюс вы начинаете более ярко чувствовать вкус продуктов.

Солью нельзя злоупотреблять, но её нельзя исключать совсем. Потому что от неё зависит водно-щелочной баланс организма. Если человек обезводился, поможет раствор: ложка соды, ложка соли, — и вы выжили при любом отравлении.

Смотрите видеоверсию интервью

Автор Антон Бекетов
Антон Бекетов — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Редактор Марина Севастьянова
Марина Севастьянова— филолог, журналист, редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы лариса никитина
Обсудить
Новости Все >
Ижевский суд обвинил экс-зампрокурора в страховом мошенничестве
Дизайнер подсказала шторы для лоджии
На азиатские страны приходится 51% всего товарооборота РФ
Актриса Мария Шумакова впервые стала матерью
Боксеры из России выступят на чемпионате Европы с флагом и гимном страны
Адвокат Диана Сорк: не торопитесь возвращать обратно поступившие на карту чужие деньги
Полковник Тимур Сыртланов: ФСБ использует новые методы, применяемые против неонацистского режима Украины
Как приготовить курицу по-римски для гостей
К менопаузе стоит готовиться за 10 лет: советы нутрициолога, как бережно пройти этот период
В Нью-Йорке вводят новую плату за въезд на Манхэттен
Популярное
На звезду сериала "Улица разбитых фонарей" подали в суд: стало известно, что коммунальщикам нужно от Дукалиса

Актер Сергей Селин в настоящее время оказался в центре внимания судебного процесса, связанного с задолженностью перед коммунальными службами.

SHOT: коммунальные службы подали в суд на Сергея Селина из-за задолженности
Как победить монилиоз на яблонях
Избавьтесь от монилиоза на яблонях: проведите эту обработку для борьбы с заболеваниям
Переплюнет петунии и лобелии: этот цветок придаст саду новые яркие краски и необычные формы
Сами звезды говорят вам быть вместе: какая порода собак совместима с каждым знаком зодиака
Запад боится правдивого расследования теракта в "Крокусе" Дмитрий Плотников NZZ: армия Франции сыграет роль "ловушки-растяжки" для Москвы Олег Володин "Красавец-мужчина" на Трубной покоряет зрителей Анжела Якубовская
Филипп Киркоров раскрыл общую черту всех его бывших женщин
Туктамышева рассказала, какая российская фигуристка ей нравится больше всего
Редис размером с морковку: вот какой сорт нужно посадить — корнеплоды по 20 см
Редис размером с морковку: вот какой сорт нужно посадить — корнеплоды по 20 см
Последние материалы
Эксперты из МашТех рассказали, что происходит с автомобильной отраслью в России
Нутрициолог Никитина: "Сахар — это самый главный враг сосудов"
Будет яркий и красочный уголок: как сажать флоксы
NZZ: армия Франции сыграет роль "ловушки-растяжки" для Москвы
"Сбер" и "Ингосстрах" оперативно компенсируют ущерб пострадавшим в Орске
В Китае изобрели жировые наночастицы для доставки антибиотиков внутрь бактерий
"Красавец-мужчина" на Трубной покоряет зрителей
Актёр и телеведущий Иван Ургант появился в трейлере фильма
США в феврале впервые за полгода приобрели у России индий
Ольга Будина призналась, что после начала СВО ей перестали давать роли
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников