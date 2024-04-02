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Все о том, какие продукты являются наиболее вредными для здоровья вашего сердца.

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Правда ТВ

Интервью посвященное эффективным стратегиям и советам по предотвращению атеросклероза, серьезного заболевания сосудов. Мы рассмотрим значимость здорового образа жизни, включая правильное питание, регулярные физические упражнения и отказ от вредных привычек. Обсудим также важность регулярных медицинских осмотров и контроля уровня холестерина в крови. Не останемся в стороне и от значимости управления стрессом и поддержания нормального артериального давления для предотвращения сердечно-сосудистых заболеваний. Разберем вопрос умеренного употребления алкоголя и выбора здоровых жиров. Вместе с нашим экспертом, нутрициологом Ларисой Никитиной, мы разработаем план действий для поддержания здоровья вашего сердца и сосудов. Ведущий - Антон Бекетов.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
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