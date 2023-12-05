Обманутые дольщики недвижимости написали открытое письмо председателю Верховного суда РФ

29:40 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Инициативная группа обманутых дольщиков недвижимости г. Сочи написали открытое письмо председателю Верховного Суда Российской Федерации Вячеславу Лебедеву.

Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Pravda.Ru публикует текст этого письма.

Уважаемый Вячеслав Михайлович! Для всего юридического сообщества Вы являетесь признанным авторитетом, инициатором важнейших реформ, повысивших открытость судопроизводства и качество правосудия.

Вы являетесь профессионалом с безупречной репутацией и высочайшим авторитетом, умеющим решать сложные профессиональные задачи, демонстрируя при этом искусное мастерство.

Ваши колоссальная целеустремленность, огромный жизненный опыт являются залогом успеха в Вашей значимой работе, служении интересам нашей Родины. Вы вносите неоценимый вклад в формирование правовой культуры общества и укрепление государственности и конституционных прав наших граждан.

Под Вашим руководством судебная система неустанно стремится к совершенствованию и развитию. Наблюдается значительное расширение доступа граждан к правосудию, а также заметное повышение эффективности и качества работы судов. Ваша выдающаяся роль в формировании и укреплении системы гражданского судопроизводства бесценна.

Настоящее письмо мотивировано желанием обеспечить гарантии справедливого и законного правосудия на территории Краснодарского края. Наша инициатива направлена на обеспечение порядка в системе судебной власти региона, восстановление социальной справедливости, а также привлечение к ответственности тех, кто виновен в нарушении прав граждан и злоупотреблении судебной властью.

В последние шесть месяцев в медийном пространстве активно обсуждаются случаи абсолютно беспредельной судебной практики Четвертого кассационного суда общей юрисдикции, связанные с принятием судебных постановлений, направленных на легализацию самовольно возведенных объектов недвижимости, нарушающих права и создающих угрозу жизни и здоровью граждан, построенных без требуемой разрешительной документации, согласований, проектных изысканий, несмотря на очевидность и полную доказанность создаваемой угрозы безопасности при введении этих объектов в гражданский оборот.

Примечательно то, что Четвертым кассационным судом общей юрисдикции взят курс на принятие самостоятельных решений по вопросу лигитимации самостроев, не получивших одобрение в Краснодарском краевом суде.

Необходимо подчеркнуть, что прецедентная практика данного кассационного суда зачастую основывается на исключении возможности для местного самоуправления отстаивать свои законные права и интересы в судебных разбирательствах на стадии отказа в восстановлении срока для апелляционного обжалования. Фактически, Четвертый кассационный суд общей юрисдикции в таких обстоятельствах определяет исход дела, оставляя в силе судебные постановления, подтверждающие законность самовольных строительных объектов.

Важно отметить, что в существующей практике особое внимание привлекает тенденция принятия таких незаконных судебных решений кассационным судом, которая относится исключительно к объектам, обладающим значительным экономическим потенциалом или связанным с определенными лицами, имеющими особый авторитет в деловой среде.

На первый план выходят споры, связанные, например, с вводом в коммерческий оборот (через самостоятельные решения или отказ в восстановлении срока на апелляционное обжалование) реконструированного отеля "Весна" в городе Сочи, 8-этажного апарт-отеля, который до реконструкции был 8-уровневым паркингом в том же Сочи, 6-этажного отеля с рестораном на 969 квадратных метров, построенного в

г. Краснодаре на земле для обслуживания жилого пространства или многоквартирного жилого комплекса из четырех 14-этажных корпусов в Сочи.

Особенно беспрецедентный случай в судебной практике стал известен благодаря его обнародованию в СМИ. Когда гостиница "Весна" была узаконена в интересах застройщика ООО "Волна Резорт Энд Спа", по спору об обязании последнего выполнить обязательства по предварительным договорам купли-продажи гостиничных помещений и передаче их потенциальным владельцам в собственность. Суть проблемы заключается в беспредельной позиции судебной власти по этому спору: вопиющем пренебрежении действующим законодательством, решении вопроса за рамками предмета спора, утверждении права собственности на отдельный объект недвижимости при отсутствии доказательств безопасности данного объекта и нарушении требований о территориальной подсудности.

Рассмотрение дела №2-3590/2021 по иску к АО "Волна Резорт энд Спа" Центральным районным судом г. Сочи вызвало повышенный интерес, что объясняется тем, что данный спор вообще не относился к компетенции рассматривающего его суда. Это, в обычной ситуации, должно было быть выявлено любым вновь назначенным судьёй и послужить основанием для возвращения иска. Однако, этого не произошло, несмотря на то что дело рассматривал судья с большим стажем.

При разрешении данного спора судья под видом возложения на компанию обязанности выполнить условия договора о передаче объекта недвижимости, ввёл в гражданский оборот спорный объект, состоящий из 561 помещения, и признал за юридическим лицом право собственности на эти помещения (хотя такое требование не выдвигалось).

Апелляционный суд после восстановления срока обжалования для администрации г. Сочи отменил решение Центрального районного суда ввиду серьёзных и неоспоримых нарушений норм материального и процессуального права. Вместо отменённого решения был вынесен новый акт об отказе в исковых требованиях к АО "Волна Резорт энд Спа".

Объект представляет собой гостиницу с лечебно-оздоровительной функцией, построенную на земле муниципальной собственности, которая была арендована ООО "Волна Резорт энд Спа". Суд доказал, что разделение здания на отдельные нежилые помещения, их дальнейшая продажа противоречат установленному законом типу гостиничных услуг и не соответствуют лечебно-оздоровительному назначению здания, а также земельному законодательству. Разделение помещений было произведено на основании предварительных соглашений в отношении объектов недвижимости, которые не подлежали техническому или кадастровому учету.

В Четвертом кассационном суде было отказано в восстановлении срока для апелляционного обжалования решения для администрации г. Сочи, и фактически решение суда первой инстанции было оставлено в силе.

Таким образом, отклонив апелляцию органа местного самоуправления и лишив его возможности защитить свои нарушенные интересы и восстановить их, Четвертый кассационный суд фактически узаконил объект, который не соответствует своему назначению и для которого отсутствует необходимая проектная документация, изменив это назначение.

Действительные мотивы принятия подобного решения нам не известны, будь то страх перед влиятельными покровителями объекта или коммерческий интерес, все одно, решение неправосудно.

Казалось, что точка в разрешении дела поставлена кассационным судом в момент постановленного им отказа в восстановлении муниципальному образованию срока апелляционного обжалования неправосудного решения Центрального районного суда города Сочи, которым, по сути, осуществлен ввод в гражданский оборот гостиничного комплекса с признаками апартотеля,

Однако заместителем Генеральной прокуратуры России в Верховный Суд Российской Федерации было подано кассационное представление о пересмотре определения Четвертого кассационного суда общей юрисдикции от 28 апреля 2023 года, которым администрации города Сочи было отказано в восстановлении срока на подачу апелляционной жалобы. Определением Верховного Суда Российской Федерации от 21 ноября 2023 года принято решение об отмене судебного акта, принятого Четвертым кассационным судом.

Верховный суд нашел обоснованными изложенные в кассационном представлении доводы заместителя Генерального прокурора России о необоснованности отказа Четвертым кассационным судом общей юрисдикции администрации в восстановлении срока апелляционного обжалования, давшего самостоятельную оценку имеющимся деле доказательствам (якобы удостоверяющим факт надлежащего вручения администрации копии решения), что повлекло лишение органа местного самоуправления права на обжалование незаконного судебного акта.

Инициатива Генеральной прокуратуры России свидетельствует о бдительности системы органов надзора, взявших единственно верный и правильный вектор на преодоление произвола, защиту прав, свобод и законных интересов граждан, восстановление социальной справедливости.

Рассмотрение этого дела в высшей судебной инстанции обеспечило объективное и справедливое разрешение спора в соответствии с буквой закона, при обеспечении баланса между общественными и частными интересами.

Именно Верховный суд Российской Федерации оказался решающей инстанцией, предотвратившей повторение ошибок и пресекшей злоупотребления в системе отправления правосудия.

Кроме того, заметным является спор № 2-6128/2021 по иску Администрации г. Сочи против ООО "СитиПарк" и других правообладателей о демонтаже незаконной постройки — капитального 8-этажного здания с характеристиками апартотеля (включающего 202 индивидуализированных помещения) общей площадью 13,700.8 квадратных метров, построенного на арендованной земле муниципальной собственности площадью 0.23 гектара, предназначенной для размещения многоэтажной автостоянки со встроенными объектами без получения разрешения на реконструкцию.

В ходе данного разбирательства судья Центрального районного суда г. Сочи Круглов Н. А. продемонстрировал стойкость, невзирая на попытки давления на него со стороны фактических собственников объекта с целью достижения соглашения и решения вопроса о сохранении объекта в измененном виде.

Решение суда было поддержано Краснодарским краевым судом. Однако, апелляционное постановление краевого суда было отменено Четвёртым кассационным судом общей юрисдикции и дело было отправлено на новое рассмотрение. По результатам рассмотрения, судебная коллегия подтвердила свою позицию.

По итогам рассмотрения дела, Четвёртый кассационный суд отменил судебные акты первой и апелляционной инстанций и принял новое решение по существу спора. В частности, суд отказал администрации в удовлетворении исковых требований. Это автоматически привело к сохранению упомянутого объекта в переустроенном виде для его дальнейшего использования.

В этом судебном споре кассационная инстанция самостоятельно вынесла решение, фактически узаконив новую недвижимость с признаками самовольной постройки, изменив её функциональное назначение. Это воспрепятствовало восстановлению законности и правосудия.

При принятии своего решения, кассационный суд отметил, что апелляционный суд уклонился от исполнения ранее вынесенных разъяснений по поводу необходимости проведения судебной экспертизы. Суд также сослался на недоказанность незаконного характера реконструкции объекта.

Суд высшей инстанции не согласился с выводами нижестоящих судов об изменении функционального назначения объекта и указал на их неподтверждённость и неправомочность.

Суд кассационной инстанции, посчитав, что многократные отказы нижестоящих судебных органов от исполнения своих законных функций в осуществлении правосудия не могут быть оставлены без внимания и что направление дела на повторное рассмотрение приведет к безосновательному продлению судебного процесса и неограниченному количеству пересматриваемых дел судебными инстанциями, принял по данному делу новое решение суда, рассмотрев спор по существу.

При анализе данного дела, кассационный суд счел, что заключения предыдущих судов о смене назначения спорного здания и ущемлении интересов муниципального образования не соответствуют фактическим обстоятельствам дела. Также, основываясь на аргументах одной из сторон о наличии парковки только на определенных этажах здания, суд кассационной инстанции пришел к заключению о незаконности требования о сносе здания.

Таким образом, кассационный суд, отвергнув требование о сносе объекта, обладающего признаками самовольного строения, представил собственную оценку представленным в деле доказательствам в сравнении с решениями судов первой и апелляционной инстанций, указывающими на то, какие аспекты дела могут считаться установленными исходя из другой оценки доказательств, включая относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства по отдельности, а также их достаточность и взаимосвязь в совокупности. В связи с этим суд кассационной инстанции превысил свои полномочия, гарантированные процессуальным законодательством.

В данном случае в ситуации ясности дела мы столкнулись с непрофессионализмом судей в Четвертом кассационном суде, последствия которого на сегодняшний день преодолеть практически невозможно.

В рамках гражданского дела №2-196/2021, администрация г. Краснодара подала иск против Пыкэлу H. Г., Кузьмиченко О. М., и Бурлака И. Б., требуя сноса 6-этажного капитального здания, площадью 968.3 квадратных метров, которое фактически используется в коммерческих целях (как кафе и отель), и которое было построено без соответствующего разрешения на земельном участке, предназначенном для проживания.

Администрация города Краснодара утверждала, что были нарушены следующие пункты: целевое назначение земельного участка, правила землепользования и застройки, а также предельные параметры разрешенного строительства. Также не было получено разрешение на строительство и нарушены нормы перевода жилых помещений в нежилой фонд.

Решением Первомайского районного суда г. Краснодара от 9 марта 2021 было отказано в удовлетворении требований администрации.

В качестве основы для судебного решения использовалось заключение эксперта, которое подтвердило, что строение не представляет угрозы для здоровья и безопасности граждан и соответствует всем установленным нормам и требованиям в области землепользования и застройки.

Суд сослался на уже вступившее в силу решение о сохранении спорного объекта без изменений, не приняв во внимание доводы о нарушении норм градостроительства, связанных с отсутствием разрешения на строительство.

Апелляционная инстанция, отменяя предыдущее решение, пришла к выводу о том, что шестиэтажный спорный объект используется с нарушением целевого назначения земельного участка, который предназначен для эксплуатации жилого дома.

Судебная коллегия в качестве обоснования своих выводов сослалась на предоставленные доказательства, подтверждающие это обстоятельство: на фасаде шестиэтажного здания размещены вывеска "Отель Аурелиу" и кафе с таким же названием.

Заключение судебной экспертизы, подтверждающее соответствие здания всем требованиям и отсутствие угрозы для жизни и здоровья граждан, было отклонено судебной коллегией. Это было сделано на основании того, что основанием для исковых требований является неправильное использование земельного участка, которое предназначено для эксплуатации жилого дома.

Определением Четвертого кассационного суда общей юрисдикции 8 февраля 2022 года вышеуказанное апелляционное постановление было отменено, и дело было направлено на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию.

Кассационный суд не согласился с выводами апелляционной инстанции, указав, что жилой дом литера в перепланированном состоянии был введен в гражданский оборот особым (судебным) порядком, а вступившие в силу судебные решения обязательны для исполнения.

Кроме того, кассационный суд отметил, что в апелляционном постановлении не была дана оценка заключению экспертизы.

При повторном апелляционном рассмотрении дела судебной коллегией по гражданским делам Краснодарского краевого суда вынесено апелляционное определение от 30 августа 2022 года, которым предыдущее решение было отменено, а иск администрации о сносе самовольной постройки — удовлетворен.

Судебная коллегия сделала вывод, что действия ответчиков были направлены на сохранение прав собственности на самовольное строение в обход установленной процедуры, поскольку Пыкэло Н. Г. не получила соответствующее разрешение на строительство.

Отменяя определение апелляционной инстанции, кассационный суд в своём определении от 19 января 2023 года указал на отсутствие объяснений, по которым судебная коллегия не приняла во внимание заключение судебной экспертизы. Также не был поднят вопрос о назначении дополнительной или повторной экспертизы.

Кроме того, кассационный суд снова сослался на предустановленные обстоятельства, установленные судебным решением, которое уже вступило в силу, и этим решением спорное строение было сохранено в перепланированном состоянии.

Апелляционной инстанцией судебной коллегией 11 апреля 2023 года предыдущее решение было отменено с принятием нового решения об удовлетворении исковых требований администрации г. Краснодара.

Мотивы этого решения заключаются в следующем: судебным решением, на которое суд ссылался в обоснование своего отказа в иске, жилой дом был сохранён именно в перепланированном состоянии. Однако на момент рассмотрения данного дела спорное здание уже не являлось таковым. В действительности, это здание представляет собой помещения гостиницы и кафе. Вид разрешённого использования земельного участка предполагает эксплуатацию жилого дома. Администрацией не принималось решение о переводе жилых помещений в нежилые, и ответчик не обращался за разрешением на строительство нежилого здания.

В данном деле кассационный суд фактически вынуждал апелляционную инстанцию изменить свою позицию в пользу неправосудного решения, узаконив самовольный объект недвижимости.

Решением Центрального районного суда г. Сочи по делу № 2-2466/2020 был признан соответствующим техническим и градостроительным регламентам многоквартирный жилой комплекс, состоящий из четырех 14-этажных корпусов. За Яновской Л. Е. и Бороздиным В. Н. признано право собственности на квартиры в указанном комплексе.

В данном случае иск был предъявлен к застройщику, ООО "Югстройинвест", с целью понудить его исполнить обязательства по договору инвестирования в строительство спорного объекта.

Апелляционное обжалование решения администрации г. Сочи было возобновлено по решению Краснодарского краевого суда, и решение районного суда было отменено.

Однако, Четвертый кассационный суд не увидел законных оснований для восстановления срока апелляционного обжалования для администрации. Руководствуясь постановлением об отказе в восстановлении данного срока, кассационная инстанция отменила и апелляционное решение об отказе в удовлетворении иска.

Кассационный суд обратил внимание на тот факт, что администрации было известно о споре и вынесенное в её адрес представление прокурора, на которое её представитель прямо ссылался, заявляя о восстановлении срока, не содержало указаний на необходимость обжалования судебных решений и было направлено на стимуляцию работы должностных лиц местного самоуправления.

Четвертый кассационный суд при наличии ряда нарушений, допущенных при строительстве одного из корпусов, и при отсутствии доказательств соответствия объекта нормам безопасности, легализовал этот объект.

И как такое возможно, если этот объект представляет угрозу для жизни и здоровья людей, не проходил проверок на соответствие нормам безопасности и был построен с нарушением строительных норм и правил?

Фактически суд кассационной инстанции подошел к рассмотрению дела формально.

Однако снова не ясны мотивы такого безразличного отношения руководства кассационного суда к решениям, выносимым судьями суда.

Нам стало известно, что в рамках преодоления судебного произвола заместителем Генерального прокурора России поданы представления в Верховный Суд России также по ряду дел.

В частности, кассационное представление заявлено прокурором по делу № 2-6726/2021, рассмотренному Центральным районным судом г. Сочи, по заявлению Аветисовой К. Ю. об установлении юридического факта, а буквально признании помещений в составе 4-этажного жилого дома нежилыми помещениями. Заявление рассмотрено судом в порядке особого производства при наличии спора о праве, требования удовлетворены в полном объеме, судом в упрощенном порядке произведено изменение назначения объекта недвижимости, заочное решение суда приведено в исполнение.

Прокурором заявлено о несогласии с определением Четвертого кассационного суда общей юрисдикции от 28 апреля 2023 года, которым отменено апелляционное определение Краснодарского краевого суда о восстановлении администрации города Сочи срока апелляционного обжалования незаконного, по его мнению, судебного акта первой инстанции. Прокурор убежден в том, что, отказав администрации в восстановлении срока для предъявления апелляционной жалобы, кассационный суд незаконно легализовал нежилой объект, а администрация оказалась лишена возможности отстоять свои права и законные интересы.

Кроме того, прокурор выразил несогласие с постановленным Четвертым кассационным судом общей юрисдикции определением от 23 марта 2023 года об отмене принятого Краснодарским краевым судом апелляционного определения о восстановлении администрации срока апелляционного обжалования по делу № 2-346/2021 по иску Кукулян Ц. М. о сохранении трех зданий административного, оздоровительного и бытового назначения в реконструированном виде, рассмотренному в Советском районном суде города Краснодара.

Прокурор мотивирует свою позицию тем, что объекты недвижимости возведены Кукулян Ц. М. на земельном участке, не предназначенном для строительства подобных объектов, а сами здания возведены с нарушением закона. Прокурор полагает, что оснований для отказа в восстановлении срока апелляционного обжалования администрации Краснодара не имелось, публичные интересы, очевидно нарушены, а судья кассационного суда, отказав в восстановлении сроков фактически согласился с незаконными выводами районного суда о законности объекта, реально создающего угрозу жизни и здоровью граждан. При этом прокурор убежден, что сроки апелляционного обжалования пропущены органом местного самоуправления по уважительной причине, доказательства тому бесспорны.

Прокурор считает, что Четвертым кассационным судом общей юрисдикции при отказе администрации в восстановлении сроков апелляционного обжалования не только сохранены реконструированные объекты, но созданы все условия для введения их в гражданский оборот.

Более того, Прокуратура считает, что судья Четвертого кассационного суда поддержал преднамеренные действия Кукулян Ц. М., направленные на уклонение от соблюдения требований действующего законодательства при легализации реконструкции объектов, нарушивших градостроительное законодательство и установленный вид использования земельного участка общего пользования, посредством злоупотребления правом обращения в суд.

В каждом из приведенных случаев обозначенной прокуратурой позиции прослеживается взятый надзорным органом курс на преодоление произвола в сфере строительства, прогрессирующего под покровительством Четвертого кассационного суда. Обозначенные прокурором доводы не вызывают ни малейшей доли сомнения в своей объективности и достоверности, и безусловно в силу принципов действующего законодательства требуют проверки, беспристрастность которой может быть гарантирована и обеспечена исключительно Верховным Судом Российской Федерации, обладающим наивысшей степенью компетентности и заинтересованности в справедливом разрешении каждого дела.

Мы полагаем, что указанные случаи не станут исключением, и Верховный суд установит все доказательства и изобличит всех виновных нарушителей закона.

Несмотря на имеющее место распространение информации о подкупной, беспринципной, произвольной деятельности Четвертого кассационного суда общей юрисдикции при отправлении правосудия, обстановка внутри суда остается стабильной, а все потому, что председатель суда убеждает своих подчиненных в решении вопроса наверху.

В Четвертом кассационном суде абсолютно не обеспокоены ситуацией, несмотря на то, что там прошли проверки в составе прибывшей комиссии из судей Верховного Суда.

Насколько известно, предметом проверки стало принятие незаконных решений. По дошедшей информации, таких дел очень и очень много, а исход в их развитии в каждом случае имел коррупционную составляющую, о которой, как все понимают, руководство суда не могло не знать.

Председатель кассационного суда распространяет слухи, что заручился поддержкой местных и региональных властей, влиятельных людей в Москве, убеждает всех, что его позиции стабильны и прочны, проведенная проверка не более чем формальная процедура. Все договоренности достигнуты и беспокоиться не о чем.

Несмотря на обоснованные претензии к работе Четвертного кассационного суда общей юрисдикции, внутри суда выводы не делаются, вся страна бурлит от допущенного произвола и игнорирования ситуации, непринятия должных мер реагирования.

Человек чувствует свою безнаказанность и совершенную роль, продолжая оставаться на месте председателя. При том, что ни один благоразумный и совестный человек, в ситуации полного изобличения и имеющихся проблем, не способен оставаться на месте руководителя.

Действительно, сама по себе проблема самовольного строительства в регионе приобрела катастрофические масштабы. Сегодня нельзя игнорировать последствия такого строительства, поскольку в каждом случае возведение самостроя влечет ущемление прав обычных людей.

Поэтому сегодня, обращаясь к Вам Вячеслав Михайлович, мы призываем Вас обратить внимание на имеющуюся проблему, проявить принципиальность и твердость относительно ее решения, просим привлечь к ответственности всех виновных в нарушении законна и допущенных бесчинствах.

Вячеслав Михайлович, Вы остаетесь нашим гарантом законности и единственной надеждой на справедливость.