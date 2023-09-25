Дело "Лайф-из-Гуд" и "Бест Вей": адвокат требует от следствия выполнить требования УПК

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6 сентября член коллегии адвокатов "Первая адвокатская контора" города Санкт-Петербурга адвокат Павел Сафонов, защитник Анны Высоцкой, одной из обвиняемых по так называемому делу компаний "Лайф-из-Гуд", "Гермес" и кооператива "Бест Вей", находящейся под стражей уже более полутора лет, обратился в Приморский районный суд города Санкт-Петербурга с жалобой на бездействие следствия, на игнорирование законного требования составить протокол в порядке статьи 218 УПК — то есть об окончании ознакомления с материалами дела.

Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Рассмотрение жалобы в суде, согласно закону, должно было состояться в течение 15 дней, но судебное заседание по состоянию на 25.09.23 даже не назначено: задержка скорее всего будет объяснена несвоевременным получением документов от следственной группы.

"Дело в том, — поясняет суть жалобы адвокат, — что четверо обвиняемых, в том числе моя подзащитная Анна Высоцкая, находятся под стражей свыше предельного срока, установленного для следственных действий, который истек в середине августа. Находятся они там, потому что следственная группа начала процедуру ознакомления обвиняемых с материалами уголовного дела — на наш взгляд, незаконно. На период такого ознакомления УПК разрешает нахождение обвиняемого под стражей".

Обвинение в окончательной редакции, поясняет он, было предъявлено наспех, со всеми мыслимыми и немыслимыми нарушениями УПК: "Следствие, экстренно завершая следственные действия, стремилось во что бы то ни стало уложиться в сроки, чтобы не пришлось обвиняемых отпускать". "Моей подзащитной, например, дали не более 20 минут для того, чтобы прочитать обвинение, — подчеркивает адвокат Сафонов, — А это более чем 70-страничный документ. Не провели допрос после предъявления обвинения, хотя она выразила желание дать пояснения; не допросили по предыдущему обвинению, хотя сами же удовлетворили ходатайство Высоцкой о её допросе. Нарушения УПК в целях максимального ускорения предъявления обвинений в окончательной редакции были в отношении всех без исключения обвиняемых".

Кроме того, по словам адвоката, следствием в суд была предоставлена недостоверная информация о том, что все гражданские истцы и гражданские ответчики по уголовному делу отказались от ознакомления с материалами дела, а до их ознакомления с материалами дела, согласно прямому указанию уголовно-процессуального кодекса, недопустимо начинать ознакомление с материалами дела обвиняемых. "Нам, адвокатам, известно о нескольких ходатайствах об ознакомлении: от потерпевших и гражданского ответчика, — говорит Павел Сафонов. — Мы представили в суд документы о том, что с таким ходатайством обращался в 20-х числах июня — сразу после предъявления обвинений в окончательной редакции, один из гражданских ответчиков, признанный таковым постановлением руководителя следственной группы -- кооператив "Бест Вей". Представители следствия заявили в суде, что ничего не получали".

"Вдруг 18 сентября — спустя почти три месяца адвокат кооператива получает письмо от следственной группы о том, что ходатайство кооператива об ознакомлении удовлетворено: мы как раз находились в одном кабинете, — рассказывает Сафонов. — В письме сообщается, что ходатайство было удовлетворено еще 29 июня, при этом указывается что само следствие еще 7 июня приглашало кооператив для ознакомления с делом 4 июля в 9 утра".

Следствие само демонстрирует незаконность своих действий, подчеркивает адвокат. "Если такое уведомление реально направлялось, то должно быть не удовлетворение ходатайства, а отказ в удовлетворении в связи с тем, что предоставлялась возможность для ознакомления, и дополнительно удовлетворять ходатайство не требовалось — подчеркивает адвокат, — А если ознакомление гражданского ответчика должно было начаться 4 июля, то как следствие могло уже 5 июля приступить к следующему процессуальному этапу — ознакомлению обвиняемых с материалами дела? Оно должно было предоставить материалы дела представителям кооператива, чего оно не сделало. То есть начало ознакомления обвиняемых с материалами дела произошло с нарушением УПК, вследствие чего должно быть признано судом незаконным, разумеется, с последующим освобождением из-под стражи".

Из-за грубых нарушений своих прав при завершении следственных действий и начале ознакомления участников уголовного процесса с материалами дела, по словам адвоката, все обвиняемые до единого отказались в суде по мере пресечения от ознакомления с материалами уголовного дела. "Следствие начало хитрить, — говорит он. — В суде один из следователей заявил, что один из обвиняемых, находящийся под домашним арестом, начал знакомиться с обвинением. Мы принесли в суд документ, подтверждающий, что этот обвиняемый также отказался от ознакомления. Однако суд с подачи прокуратуры и следственной группы посчитал, что отказ от ознакомления — это злоупотребление правом, и обязал такое ознакомление обвиняемых провести".

Ознакомление, по словам адвоката, представляло собой самое настоящее издевательство. "Например, приносили произвольно один том из дела, в котором больше 200 томов (том, зачастую, даже не показывали или по нескольку раз приносили один и тот же том), и говорили: ну вы же все равно отказывались знакомиться с делом? Графики ознакомления с делом следствие также, большей частью заполняет само, не давая расписаться обвиняемым — то есть невозможно подтвердить соответствие данных графиков действительности".

Таким образом, следствие само настаивавшее на том, что отказ от ознакомления — это злоупотребление правом, фактически не знакомит обвиняемых с материалами дела и само злоупотребляет правом.

Анна Высоцкая и все остальные обвиняемые, по словам адвоката, написали заявления о завершении ознакомления с материалами дела. За этим должно следовать составление протокола по ст. 218 УПК и направление дела прокурору с обвинительным заключением. "Тот факт, что следствие затягивает стадию ознакомления с делом, свидетельствует о неготовности дела к направлению прокурору для утверждения обвинительного заключения", — говорит Сафонов.

"Следствие саботирует составление протокола, поскольку он не позволит осуществить его, на наш взгляд, достаточно очевидный замысел — держать обвиняемых как заложников столько, сколько необходимо для того, чтобы они дали нужные следствию показания, что показывает неготовность дела и недоказанность предъявленных обвинений", — подчеркивает Павел Сафонов. В связи с этим адвокаты требуют вмешательства суда.