Россияне скупают квартиры по 9-15 метров от безденежья

В столицах и на курортах растёт спрос на малогабаритное жильё. Поскольку цены на недвижимость в крупных городах каждый месяц растут, россияне осваивают новый формат — квартиры небольшой площади.

Новостройки Москвы подорожали в среднем на 3,1% только за ноябрь.

Политики призывают минстрой повлиять на строителей, которые постоянно уменьшают площадь квартир. В ведомстве отвечают, что занимаются исключительно социальным жильём.

Динамика роста цен такова.

С ноября 2018 года по ноябрь 2019 года квадратный метр в Москве подорожал на 6 тысяч рублей — со 172 тысяч до 178 тысяч рублей.

С ноября 2019-го по ноябрь 2020 года — подорожание ещё на 22 тысячи рублей.

В 2020 году квадратный метр стоил 200 тысяч рублей, сейчас его цена составила 241 тысячу.

Тем не менее люди стремятся именно в Москву и Петербург…

Предложений о покупке квартир в Москве общей площадью в 20, 19, 14 и даже 13 квадратных метров на московском рынке недвижимости очень много, так как застройщики лепят жилье, площадь которого меньше тюремной камеры в Норвегии.

Как минимум, такие квартиры вредны для здоровья. Но в крупных городах возводятся башни, в которых граждане за бешеные деньги покупают клетушки. Законом это не запрещено, есть нормы, которые носят лишь рекомендательный характер.

Профессор Международной академии архитектуры Максим Перов отметил, что человеку нужны как минимум 12 квадратных метров жилой площади. Но ситуацию меняет ограниченная покупательная способность.

Также жители провинции массово скупают в Москве квартиры по 12 квадратных метров в ипотеку, писали авторы паблика "Рай и мкАД".

Такой формат микроквартир площадью 12-15 квадратов способен привлечь инвесторов, сообщил директор Департамента новостроек одного из крупнейших риэлторских агентств Москвы и Подмосковья.

Чуть ранее компания-застройщик объявила о реализации в Москве (первого из ста) жилого комплекса с квартирами площадью от 11,6 квадратного метра. Средняя цена квадратного метра в новом ЖК — 205,7 тысячи рублей, самая дешёвая микроквартира стоит 2,7 миллиона рублей.

Такие квартиры в основном интересуют молодых жителей провинции. Их цель — получить московскую прописку, медицину, субсидии и пенсии для постаревшей родни. Так что подобные предложения без внимания не останутся.

Немаловажную роль играет фактор того, что российские граждане уверены, что покупать квартиру лучше, чем снимать. По мнению экономистов, если взять стоимость квартиры и положить деньги в банк на депозит, можно и съём оплатить, и ещё останется.

А ещё в Крыму и Сочи планируется строительство многоквартирных домов с квартирами площадью в 15-22 квадратных метра, сообщили докладчики онлайн-конференции "Рынок недвижимости: итоги-2021".

Причина проста: застройщики видят очень большой запрос жителей двух столиц и миллионников на приобретение жилья у моря для переезда и работы на удалёнке, летнего отдыха или инвестиций.

При этом в Европе собственников жилья не больше 30-40%. Но стоит учитывать, что граждане РФ не доверяют ни банкам, ни государству.

Сегодня есть "прописка" в чужом жилье, а завтра её не будет. Сегодня банки выплачивают депозиты, а завтра денег уже не вернуть. Поэтому россияне вкладываются в бетон и покупают "крышу над головой". Это намного надёжнее.

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