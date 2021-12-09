EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Александр Шторм

Россияне скупают квартиры по 9-15 метров от безденежья

Недвижимость » Аналитика

В столицах и на курортах растёт спрос на малогабаритное жильё. Поскольку цены на недвижимость в крупных городах каждый месяц растут, россияне осваивают новый формат — квартиры небольшой площади.

Россияне скупают квартиры по 9-15 метров от безденежья

Новостройки Москвы подорожали в среднем на 3,1% только за ноябрь.

Политики призывают минстрой повлиять на строителей, которые постоянно уменьшают площадь квартир. В ведомстве отвечают, что занимаются исключительно социальным жильём.

Динамика роста цен такова.

  • С ноября 2018 года по ноябрь 2019 года квадратный метр в Москве подорожал на 6 тысяч рублей — со 172 тысяч до 178 тысяч рублей.
  • С ноября 2019-го по ноябрь 2020 года — подорожание ещё на 22 тысячи рублей.
  • В 2020 году квадратный метр стоил 200 тысяч рублей, сейчас его цена составила 241 тысячу.

Тем не менее люди стремятся именно в Москву и Петербург…

Предложений о покупке квартир в Москве общей площадью в 20, 19, 14 и даже 13 квадратных метров на московском рынке недвижимости очень много, так как застройщики лепят жилье, площадь которого меньше тюремной камеры в Норвегии.

Как минимум, такие квартиры вредны для здоровья. Но в крупных городах возводятся башни, в которых граждане за бешеные деньги покупают клетушки. Законом это не запрещено, есть нормы, которые носят лишь рекомендательный характер.

Профессор Международной академии архитектуры Максим Перов отметил, что человеку нужны как минимум 12 квадратных метров жилой площади. Но ситуацию меняет ограниченная покупательная способность.

Также жители провинции массово скупают в Москве квартиры по 12 квадратных метров в ипотеку, писали авторы паблика "Рай и мкАД".

Такой формат микроквартир площадью 12-15 квадратов способен привлечь инвесторов, сообщил директор Департамента новостроек одного из крупнейших риэлторских агентств Москвы и Подмосковья.

Чуть ранее компания-застройщик объявила о реализации в Москве (первого из ста) жилого комплекса с квартирами площадью от 11,6 квадратного метра. Средняя цена квадратного метра в новом ЖК — 205,7 тысячи рублей, самая дешёвая микроквартира стоит 2,7 миллиона рублей.

Такие квартиры в основном интересуют молодых жителей провинции. Их цель — получить московскую прописку, медицину, субсидии и пенсии для постаревшей родни. Так что подобные предложения без внимания не останутся.

Немаловажную роль играет фактор того, что российские граждане уверены, что покупать квартиру лучше, чем снимать. По мнению экономистов, если взять стоимость квартиры и положить деньги в банк на депозит, можно и съём оплатить, и ещё останется.

А ещё в Крыму и Сочи планируется строительство многоквартирных домов с квартирами площадью в 15-22 квадратных метра, сообщили докладчики онлайн-конференции "Рынок недвижимости: итоги-2021".

Причина проста: застройщики видят очень большой запрос жителей двух столиц и миллионников на приобретение жилья у моря для переезда и работы на удалёнке, летнего отдыха или инвестиций.

При этом в Европе собственников жилья не больше 30-40%. Но стоит учитывать, что граждане РФ не доверяют ни банкам, ни государству.

Сегодня есть "прописка" в чужом жилье, а завтра её не будет. Сегодня банки выплачивают депозиты, а завтра денег уже не вернуть. Поэтому россияне вкладываются в бетон и покупают "крышу над головой". Это намного надёжнее.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Квартиры-студии в человейниках могут превратиться в гетто
Редактор: Елена Тимошкина
Темы москва санкт-петербург
Новости
Заммэра: В трёх округах Москвы появится более 9,5 тысяч новых рабочих мест
Роспотребнадзор: 28 россиян, которые вернулись из ЮАР, госпитализировали с COVID
В МИД Германии призвали не считать суверенитет Украины предметом торга
Погранстража Польши: мигранты не прекращают штурмовать границу и применяют силу
Гинцбург назвал сроки принятия решения об изменении "Спутника V" под "омикрон"
"Неприятный сюрприз": эстонский политик требует не допускать РФ на встречи НАТО
Диетолог назвала полезные сорта рыбы
Валерия назвала причину, по которой Пригожин решил похудеть
Садальский о блокировке YouTube-канала Шукшиной: "Что за 37 год"
Instagram вернёт хронологическую ленту в начале 2022 года
Последние материалы
Россияне скупают квартиры по 9-15 метров от безденежья
Садальский о блокировке YouTube-канала Шукшиной: "Что за 37 год"
Instagram вернёт хронологическую ленту в начале 2022 года
Екатерина Андреева предстала в тряпочке вместо платья
Попова: в России начали изучать детский иммунитет к коронавирусу
В IMDb рассказали о самых популярных фильмах и сериалах 2021 года
Жители Китая сравнили гарантии НАТО с туалетной бумагой: "Ничем не отличаются"
Пассажирам самолётов без QR-кода могут не вернуть деньги за билеты
Кому из россиян поступят выплаты в 100 тысяч рублей после 14 декабря
Свыше 570 тысяч детей заразились COVID-19 в РФ с начала года
Популярное
Мир. Новости мира
Канцлер ФРГ Шольц высказался по "Северному потоку-2" и Украине

Новый канцлер ФРГ Олаф Шольц высказался о своём отношении к "Северному потоку-2" и конфликту на Украине.

Канцлер ФРГ Шольц высказался по "Северному потоку-2" и Украине
На похоронах Марк Рудинштейн подал знак с "того света"
Шоу-бизнес
На похоронах Марк Рудинштейн подал знак с "того света"
Мир. Новости мира
Белый дом "сдал" Байдена: президент США говорил с Путиным не один
Шоу-бизнес
Пугачёва отреагировала на видео с тяжелобольным Данилко
Ирина Шлионская В основу сериала "Твин Пикс" легло реальное преступление Ирина Шлионская Василий Амирджанов Иеромонах обвинил Шойгу в оскорблении чувств верующих Василий Амирджанов Любовь Степушова Русским станет хуже с новым парламентом Киргизии Любовь Степушова
Мир. Новости мира
"Труд": 10 странам мира грозит исчезновение с лица Земли
Мир. Новости мира
Путин о "нападении РФ на Украину": Россия вправе обеспечивать свою безопасность
Бжезинский-младший предложил нанести превентивный удар по России
Мир. Новости мира
Бжезинский-младший предложил нанести превентивный удар по России
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников