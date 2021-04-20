Как правильно выбрать риелтора

Покупка или продажа квартиры — ответственный шаг. С чего начать решение жилищного вопроса? Как правильно выбрать риелтора и стоит ли вовсе к нему обращаться? Как не попасть в руки мошенников, сохранить деньги и заветные квадратные метры? Это лишь малая часть вопросов, которые тревожат будущего покупателя или продавца.

Недвижимость — довольно специфическая отрасль, она таит в себе не только приятные перспективы новоселья, но и множество юридических тонкостей, а в каких-то случаях вероятность встречи с недобросовестными людьми. Человек, не обладающий хотя бы минимальным опытом и знаниями в вопросах купли-продажи жилых метров, нуждается в поддержке специалиста. Так как же выбрать профессионала? Того, кто имеет многолетнюю практику в сфере недвижимости, способен безошибочно подобрать нужный вариант или выгодно продать уже имеющийся.

Услуги риелтора очень сложно оценить заранее с точки зрения качества. Хорошо, если есть рекомендации верных друзей. А если таковых не имеется? На рынке недвижимости сотни компаний и тысячи агентов! Значит, определяться придется по разумным критериям.

На что стоит обратить внимание при выборе

Настоящий специалист всегда работает по договору. Эта бумага строго регламентирует права и обязанности сторон, сроки выполнения услуг, объем обязательств. Если агент уклоняется от заключения договора, значит, он не готов нести бремя ответственности за свои действия.

Стоит насторожиться, если стоимость услуг риелтора заметно ниже рыночного уровня. Это может говорить о его недостаточном опыте. Профессионал всегда знает себе цену. Кроме того, подобная тактика часто приводит к возникновению скрытых комиссий, дополнительных платежей со стороны клиента, о которых он заранее предупрежден не был.

Добросовестный агент никогда не торопит своего клиента в вопросах подписания тех или иных бумаг в ходе сделки. Наоборот, его задача максимально подробно объяснить покупателю, какие последствия повлечет для него тот или иной шаг. Риелтор знает, что за любой подписью всегда стоит ответственность.

Профессиональный риелтор информационно поддерживает своего клиента в непрерывном режиме. Конечно, это не значит, что ему можно позвонить в два часа ночи и расспросить о том, как идут продажи объекта. Правила хорошего тона в данном случае никто не отменял. Но в рабочее время агент всегда доступен для звонка или встречи, отвечает на все возникающие вопросы своего клиента.

Выбирать риелтора нужно еще и интуитивно. Если по каким-то причинам человек вам неприятен, не стоит связывать с ним историю продажи или покупки недвижимого имущества. Сделка с недвижимостью довольно сложный и временами нервный процесс, важно пройти этот путь с профессионалом, личность которого не вызывает у заказчика никакого отторжения.

Хороший агент должен разбираться в технологиях продаж, ориентироваться в законодательстве, знать азы психологии и обладать профессиональной этикой. Разумеется, судить нужно по делам, а не по рекламным заявлениям. Кстати, имеет смысл условиться о еженедельных отчетах со стороны риелтора: сколько поступило звонков, какой был характер вопросов, сколько состоялось просмотров квартиры, как специалист оценивает ситуацию и как видит дальнейшую тактику продажи или покупки.

Вовсе не обязательно пользоваться услугой "под ключ", когда агент выполняет полный цикл в сделке — от поиска покупателей или подходящего жилья до финального момента — подписания сторонами акта приема-передачи имущества. Специалист может быть приглашен непосредственно на сделку с целью ее юридического и организационного сопровождения. Такая работа оплачивается скромнее, нежели труд риелтора от "а" до "я".

Но и здесь тоже есть свои нюансы. Часто для сопровождения сделки приглашают не агентов недвижимости, а юристов. Подразумевая, что человек с юридическим образованием всегда разберется в премудростях сделки купли-продажи жилья. Однако юристу, не связанному со сферой недвижимости, бывает довольно сложно оказать качественную помощь своему клиенту. Условно говоря, юристы шоколадной фабрики или морского пароходства сильны в какой-то своей узкой сфере, но вполне могли никогда не сталкиваться с жилищными вопросами, их правовыми тонкостями, сложившейся практикой. Поэтому очень важно обращаться к профильному юристу, который давно и успешно специализируется именно на сделках с недвижимостью.

Очевидно, что риелтор должен стоять на страже интересов своего доверителя, его знания и опыт являются той гарантией, которая убережет от фатальных ошибок, необдуманных покупок и провокаций со стороны недобросовестных участников рынка недвижимости. Профессионализм риелтора — залог успешного завершения сделки.