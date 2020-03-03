Современные кооперативы Германии: состояние и тенденции развития

В Германии кооперация также играет существенную роль в развитии рыночной экономики. Каждый четвертый житель Германии является членом кооператива.

По определению, данному Организацией Объединенных Наций и Международной организацией труда: "кооператив — это самостоятельное, добровольное объединение граждан, цель которого — исполнение экономических, социальных и культурных потребностей, а также стремлений посредством демократически управляемого предприятия, находящегося в совместной собственности".

Общие ценности и принципы кооперации включают в себя:

добровольное и открытое членство;

демократическое управление;

экономическое участие членов;

автономия и независимость;

образование, подготовка и информация;

кооперация между кооперативами;

забота об обществе.

Для экономического развития кооперативы выступают стабилизирующим фактором. Благодаря миссии поддержки своих членов (ценности членов кооператива), а также устойчивой корпоративной модели, которая не ориентирована на получение краткосрочной прибыли (ценности акционеров), кооперативы менее уязвимы перед негативными проявлениями экономических кризисов.

Сущность кооперативов

Понимание сущности кооперации определяется идеями Ф. В. Райффайзена, организовавшего во второй половине XIX века первые сберегательный и кредитный кооперативы, а также Г. Шульце-Делитца, открывшего первые городские кооперативы (обувной кооператив, сберегательный и кредитный кооперативы). В. А. Хюбер был основателем жилищно-строительных кооперативов в середине XIX века, а Э. Пфайфер оказал решающее влияние на развитие потребительских кооперативов. В последующие десятилетия идея кооперации распространилась по всей Германии, Европе и миру.

Многочисленные домашние хозяйства, фермеры, торговцы и ремесленники объединяли свои усилия согласно принципам, сформулированным Ф. В. Райффайзеном и Г. Шульце-Делитцем. Кроме того, в странах Центральной и Восточной Европы получила широкое развитие модель Германского кооперативного права, первоначально разработанная Г. Шульце-Делитцем еще в XIX веке.

Таким образом, кооперация в Европе развивалась на основе нескольких моделей, а общая кооперативная философия формировалась под влиянием национальных особенностей разных стран — участников кооперативного движения. Такие страны, как Германия и Австрия, самостоятельно определили собственную юридически сформулированную основную функцию кооператива — экономической поддержки его членов, в то время как страны романских и южных регионов Европы рассматривают кооперативы в качестве института социальной экономики.

Современное представление о кооперативе определяет его как добровольное сотрудничество членов совместного предприятия (совместное ведение деловых операций) с юридически определенной целью содействия экономической, культурной или общественной активности его членов. Основная цель кооперативов заключается в обеспечении свободного доступа производителей на рынок, а также предоставление доступных услуг своим членам. Деятельность по ведению совместного бизнеса основана на принципах самопомощи, самоуправления и самоответственности, на ценностях демократии, равенства и солидарности.

Германские жилищные кооперативы

Жилищные кооперативы, предоставляющие 2,1 млн. квартир (около 10% жилищного фонда), обеспечивают удобным и надежным жильем более 5 млн. жителей страны. Концепция жилищного кооператива основана на совместном 446 владении, оказании широкого спектра услуг в сфере недвижимости. Объем жилищных инвестиций достигает 3,4 млрд. евро в год.

Кооперативы продемонстрировали свою стабильность в условиях экономической турбулентности. Самопомощь, автономное руководство, солидарность членов и предпринимательская политика кооперативов ориентированы на реализацию приоритетных целей, соответствующих интересам членов. Все это помогает кооперативам устойчиво противостоять объективно растущей глобализации, обеспечивать получение прибыли от экономической деятельности, доходность краткосрочных вкладов их участников.

Д-р Буркхард БЕШЕ, председатель правления Центрального союза потребительских обществ Германии