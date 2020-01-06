Как не потерять только что купленное жилье?

При покупке нового жилья стоит помнить, что существует риск его утраты. Существует множество нюансов и аспектов сделки, на которые стоит обратить внимание при оформлении. В таких случаях лучше всего прибегнуть к помощи специалистов по недвижимости.

В чем заключается работа риелтора

В обязанности специалиста по недвижимости входят следующие виды работ:

1. Опираясь на пожелания клиента найти подходящую недвижимость.

2. Очень внимательно изучить документы по выбранному объекту.

3. Обсудить с продавцами все нюансы, при этом действуя в интересах покупателя.

4. Произвести передачу залога и оформить документы по этой процедуре.

5. Грамотно оформить документы по сделке купли-продажи жилья.

6. Провести все окончательные расчеты между сторонами.

С помощью риелторов можно обойти трудности по оформлению необходимых документов и не тратить на это свое личное время и нервы. Но чтобы не наткнутся на обманщиков, следует воспользоваться рекомендациями:

1. Очень внимательно изучить сертификаты агентства по недвижимости. Убедится в чистоте репутации организации, сколько лет данная организация осуществляет трудовую деятельность на данном поприще.

2. Не спеша проверить все пункты договора на оказание риелторских услуг.

Потенциальные причины потери недвижимости

Есть ряд ситуаций, которые могут стать причиной потери недвижимости. Перечислим некоторые из них:

1. Продавец жилья, ссылаясь на различные причины, избегает встречи с потенциальными покупателями.

2. Предоставлены копии документов, отсутствуют оригиналы.

3. Внесены корректировки в документы, которые покупатель не проверил, доверившись продающей стороне.

4. Расписка о передаче денег не была оформлена.

Также можно рассмотреть несколько ситуаций, при которых возможна утрата жилья:

1. Пожилые люди, имеющие проблемы со здоровьем, рассчитывая

на уход за собой, переписывают на малознакомых людей свою недвижимость.

2. Был утерян паспорт, которым завладели мошенники. На потерянные документы оформляется кредит и при отсутствии погашения жертва теряет свое жилье.

3. При оформлении ипотеки и при возникновении обстоятельств, по которым гражданин не может его выплачивать, жилье отходит банку, предоставившему ипотечный кредит.

Достаточно много изощренных схем обмана существует на сегодняшний день, но с каждым годом их становится все больше и некоторые очень тяжело распознать.

Постарайтесь проявлять бдительность, особенно при покупке таких дорогостоящих вещей, как объекты недвижимости.

Фото: bash.news