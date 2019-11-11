Что происходит с рынком недвижимости?

Вопрос обманутых дольщиков довольно долго был актуален в России. Страна находилась в ожидании новой реформы, которая должна была вступить в силу в 2019 году. С ее помощью предполагалось решить давно существующую проблему обманутых покупателей, однако после воплощения реформы в жизнь, на рынке недвижимости были замечены резкие изменения в рыночных тенденциях.

Интерес к ипотеке у населения упал, в связи с невероятно увеличившимися ценами, шокирующими покупателей, следственно и спрос на жилье начал неуклонно падать. Всему виной ипотека.

В начале прошлого 2018 года процент по ипотечным кредитам был рекордно низкий и в некоторых банках достигал значений ниже 9%. Такая экономическая ситуация привлекала все больше и больше заемщиков, обещая лишь радужные перспективы дальнейшего развития экономики Российской Федерации. Однако кризис рубля и его двойное обесценивание во второй половине 2018 года заставило Центральный Банк Российской Федерации ужесточить денежно-кредитную политику. Все это повлекло за собой изменения в налоговой политике страны, а также рост кредитных ставок по ипотеке. Как снежный ком, негативные последствия этих решений продолжали накапливаться и в полной мере проявились в 2019 году в виде спада спроса на жилье.

По словам экспертов, спрос на квартиры должен вырасти во втором полугодии 2019 года, когда все потенциальные покупатели вернутся из отпусков и перед Новым годом начнут приобретать свое собственное жилье. Эффект же от новой реформы был лишь временным явлением, так называемым "отрезвлением". Согласно статистике, ипотечный рынок России находился в процессе роста в течение последних двух лет, начиная с февраля 2017 года. Самым не прибыльным считался последний месяц 2018 года, где спрос на жилье упал на 8%. Также отрицательная тенденция наблюдается в 2019 году в период с января по май, где объем сделок по ипотеке упал на 12% по сравнению с предыдущим годом.

Помимо высоких ипотечных ставок, вызывающих стагнацию покупки жилья, огромную роль играют также растущие цены на недвижимость. Цены за один квадратный метр начали расти, начиная с 2018 года. В прошлом году цены на новое жилье выросли на 5%, а на вторичное на 3%. Эта же тенденция наблюдается и в 2019 году. Так, например, в Москве, стоимость квадратного метра жилья выросла на 8%, опережая даже темпы инфляции.

Объяснением этому являются следующие причины: девальвация рубля и последовавшая за ней волна инфляции, рост себестоимости строительства, а также вступившая в силу реформа. Кроме того, сыграло свою роль и повышение НДС.

Фото: schasliviy.dp.ua