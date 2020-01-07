Продажи элитных загородных домов в Великобритании приглушены неопределенностью Brexit

По словам консультанта по недвижимости Knight Frank, настроения являются ключевым фактором активности на основных региональных рынках в Великобритании. Неопределенность в отношении политического ландшафта Великобритании означает, что дискреционные покупатели и продавцы осторожны. Следовательно, цены были снижены, а уровень запасов приглушен.

Основные региональные значения практически не изменились за три месяца до конца июня 2019 года, увеличившись на 0,1%. В годовом исчислении цены были на 2,3% ниже.

Агенты Knight Frank отметили, что, несмотря на неопределенность, остается рынок акций с хорошими ценами. Покупатели, однако, чувствительны к цене и все больше осведомлены о рынке.

Несмотря на то, что транзакционная активность приглушена, нарастают признаки неудовлетворенного спроса: среднее число новых кандидатов, зарегистрировавшихся в каждом офисе Knight Frank, достигло самого высокого уровня за пять лет во втором квартале, а среднее число просмотров на офис также в самый высокий уровень с 2014 года.

Принимая во внимание более дискреционную природу первичных рынков за пределами столицы, то, приведет ли это к росту активности, будет в значительной степени зависеть от политических и экономических перспектив, но это предполагает, что основополагающий спрос формируется в случае появления политической ясности в будущие месяцы.

Однако, по мере роста спроса, анализ данных о листингах Rightmove показывает, что уровень запасов низкий.

Количество объектов недвижимости, впервые выставленных на продажу в 2019 году, в Англии и Уэльсе стоимостью свыше 1 млн фунтов стерлингов упало на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года (до референдума), что подчеркивает потенциально выгодная позиция для активных и новых продавцов, чьи свойства по конкурентной цене, если текущая политическая неопределенность отступит.

Knight Frank также сообщает, что на рынок домов в Великобритании площадью до 1 млн фунтов меньше повлияла политическая неопределенность, а после референдума в июне 2016 года цены выросли на 2%.

Цены выше средних 2 фунтов стерлингов почти на 5% ниже, чем они были во время референдума ЕС, и все еще в среднем на 20% ниже, чем они были на предыдущем пике рынка в начале 2008 года.

Фото: kabar24.bisnis.com