Удар наотмашь: Касьянов и Ко предъявили ультиматум

Партия народной свободы Михаил Касьянова потребовала от властей назначить досрочные выборы в Государственную Думу. Таким образом Михаил Касьянов и Ко рассчитывают сформировать новый политический курс, который обеспечит устойчивое развитие страны, повысит благосостояние граждан и благоприятно скажется на продолжительности жизни россиян. По крайней мере, так сказано в заявлении "Парнаса". И нет, это не шутка.

Поводом для столь грозно-ультимативного заявления стали планы насчет повышения пенсионного возраста. Да, "Парнас" тоже против: "...намерение правительства повысить пенсионный возраст имеет бессистемный и фискальный характер и является преступным, так как при нынешней продолжительности жизни миллионы российских граждан просто не доживут до пенсии".

По мнению Михаила Касьянова и его коллег, "в стране должна быть создана стабильная пенсионная система, основанная на добровольных и обязательных накоплениях граждан".

Ну и конечно же, "создание новой пенсионной системы должно быть профинансировано за счёт доходов от использования госимущества и экспорта нефти и газа".

Вера в неограниченные возможности эксплуатации доходов от экспорта нефти и газа, конечно, впечатляет. Но в то же время порождает подозрения, что никакой конкретной альтернативы по вопросу реформирования пенсионной системы у "Парнаса" нет.

Ну в самом деле, не считать же таковым заклинание, что "высокие экономические показатели недостижимы без проведения политических реформ". И по этой причине следует распустить Госдуму и назначить новые досрочные выборы.

Почему-то Михаил Михайлович и его соратники уверены, что на волне недовольства планами по повышению пенсионного возраста "Парнас" окажется в числе партий, которые пройдут в парламент. В том случае, если требование будет услышано и нынешний состав Думы действительно будет распущен. Это само по себе фантастика. Но с фантазией у руководства одной из либеральных российских партий всегда был полный порядок. В отличие от всего остального.

Напомним, на выборах в Госдуму в 2016 году "Парнас" получил 0,73% голосов избирателей. Это по партийному списку. По одномандатным округам показатель был чуть лучше 1,02% (общий результат всех кандидатов, выставленных партией). На каком основании в руководстве "Парнаса" полагают, что партия может предложить альтернативу при таких показателях поддержки избирателей, остаётся загадкой.

Тем более, что никакой альтернативы "Парнас" не предлагает - кроме заклинаний про доходы от экспорта нефти и газа и желания изменить политический курс - что отчего-то должно крайне положительно сказаться на продолжительности жизни россиян.

Предложенные планы по реформированию пенсионной системы и повышению пенсионного возраста, конечно же, есть за что критиковать. Аналогии со временами гайдаровских "реформ" слишком ярки. Но то, что делает "Парнас", лишь девальвирует эту критику. И не только, кстати, "Парнас".

Много было сказано на минувших выходных про Алексея Навального. Который сначала анонсировал митинги по всей России против пенсионной реформы 1 июля, а буквально за день до них уехал заграницу. Никто уже даже не задается вопросом, как человек, осужденный по двум уголовным делам, может спокойно уезжать из страны - настолько это стало привычным делом. И мало кто обратил внимание, что сколько по сути Навальный по сути сделал для дискредитации протестов против повышения пенсионного возраста. Сначала критикой планов правительства и призывами выходить на митинги, а затем - отъездом в Будапешт.

Хотя едва ли это конец спектакля. В "Парнасе" могут подтвердить.

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