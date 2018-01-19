Без "Акул": почему списали в утиль самые мощные АПЛ в мире

Самые мощные в мире атомные подводные лодки "Архангельск" и "Северсталь" будут утилизированы "Росатомом" после 2020 года. Причина проста — их дальнейшая эксплуатация сочтена нерентабельной. Да и подлодки уже выведены из боевого состава ВМФ России. Почему так происходит и не стоит ли эти АПЛ сохранить — особенно с учетом того, что происходит в мире.

Фото: deepstorm.ru

Для начала напомним, что представляют (или уже в прошедшем времени?) эти подводные лодки. Работы по их созданию начались в декабре 1973 года. Проект разработало знаменитое бюро "Рубин", которое возглавлял генеральный конструктор Игорь Спасский.

Первый тяжелый подводный ракетный крейсер стратегического назначения проекта 941 (шифр "Акула", SSBN "Typhoon" по кодификации НАТО) "Дмитрий Донской" был заложен в 1976 году, в боевой состав Северного флота принят в 1981-м. К слову, впоследствии эта АПЛ оказалась единственной, которая прошла модернизацию и переоборудование под запуски межконтинентальной баллистической ракеты "Булава". Так что "Дмитрий Донской" остается единственным подводным крейсером проекта 941, который остается в составе ВМФ России.

Всего было построено шесть крейсеров, но в 1996–1997 годах три из них (ТК-12, ТК-202 и ТК-13) были выведены из боевого состава ВМФ России. Причина проста — нехватка средств. Утилизацию этих подводных лодок тогда оплатили США.

Надо заметить, что решение об их утилизации "Архангельска" и "Северстали" было принято несколько лет назад — "Правда.Ру" об этом рассказывала. Как и об идее организовать на базе "Архангельска" музей. Которая так и осталась идеей, поскольку все опять упирается в финансовый вопрос — содержать такой музей было бы очень дорого.

Бывший командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов считает утилизацию "варварством".

"Я могу только высказать свое личное сожаление. Эти подводные лодки — самые мощные в мире, самые высокотехнологичные по производству. Одна "Акула" несла 20 ракет с десятью боевыми блоками в каждой. Я на них выходил в море, будучи первым замом командующего Северным флотом. Они легки в управлении. Большего восторга я никогда не испытывал", — цитируют его РИА "Новости".

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По его мнению, "по-варварски поступаем мы со своим детищем, отправляя "резать на иголки" "Акулы"". Адмирал предложил взять пример с американцев и модернизировать "Архангельск" и "Северсталь" под "Булаву" либо современные крылатые ракеты — в США так поступили с подлодками "Огайо".

"Я хотел бы выразить надежду на то, что решение об утилизации двух подводных крейсеров еще не принято, а если принято, то будет пересмотрено. Я бы даже разработал план модернизации", — подчеркнул Комоедов.

Он категорически не согласился с тем, что дальнейшая эксплуатация "Акул" нерентабельна: "Вообще, содержание боеспособных вооруженных сил — затратное дело. Но эти подводные лодки стоят затрат".

В свое время строительство "девятиэтажных" подлодок (по высоте эти подводные крейсеры с многоэтажный дом) обеспечивало заказами более тысячи предприятий СССР. Только на Севмаше 1219 человек, участвовавших в создании этого уникального корабля, получили правительственные награды.

Генсек КПСС Леонид Брежнев с нескрываемой гордостью заявил на XXVI съезде партии: "Американцами создана новая подводная лодка "Огайо" с ракетами "Трайдент-I". Аналогичная система, "Тайфун", имеется и у нас!". Этот проект советских подлодок создавался в условиях строжайшей секретности, и то, о чем оповестил мир товарищ Брежнев, стало в свое время сюрпризом для спецслужб "вероятного противника".

Ну а из недавних историй, напомним, какое впечатление произвел на жителей прибалтийских государств "Дмитрий Донской", который в июле прошлого года отправился в Санкт-Петербург для участия в военно-морском параде. В германской прессе российский подводный крейсер назвали "черным гигантом", на фоне которого парусники казались игрушечными. К сожалению, едва это будет аргументом для сохранения "Архангельска" и "Северстали"…