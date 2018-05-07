Россия - великая держава. Но где же справедливость?

Третий мандат президента Владимира Путина запомнился россиянам тем, что страна, с одной стороны, возвратила себе статус великой державы, а с другой — не перестала быть несправедливой в плане распределения доходов. Готовы ли россияне жертвовать вторым ради первого?

Согласно последним опросам ВЦИОМ и "Левада-центра", главной заслугой Владимира Путина в период его президентства с 2012-го по 2018 год 45-47 процентов россиян считают "возвращение России статуса великой державы". Одновременно около 45 процентов респондентов, то есть столько же, полагают, что главе государства не удалось обеспечить "справедливое распределение доходов в интересах простых людей".

Как сказал "Правде.Ру" президент Института региональных проектов и законодательства Борис Надеждин, из признаков великой державы у России существует два: сильная армия, вторая по силе после американской в мире, и членство в Совбезе ООН. "По благосостоянию, развитию экономики, продолжительности жизни, мы, к сожалению, не лидеры в мире. Люди это и отметили", — заметил в интервью "Правде.Ру" политолог. По его мнению, реальная заслуга Путина в том, что держава стала мощной в военном отношении, территория увеличилась за счет Крыма, "как бы к этому вы не относились". Но есть и провалы — это, например, откровенный застой в экономике.

"Основное наше население в целом поддерживает историю с Крымом, усилия по модернизации армии. Эта часть людей радуется и готова терпеть. С другой стороны, наиболее образованной, мобильной части населения ставка на "Арматы" и "Искандеры" не нравится, люди массово уезжают из страны на территорию вероятного противника", — сделал вывод Борис Надеждин в беседе с корреспондентом "Правды.Ру".

Со своей стороны, руководитель фонда изучения электоральных процессов и политике Андрей Миронов заметил для "Правды.Ру", что в осаде санкций и агрессивной информационной войны российский народ всегда начинает объединяться, сплачиваться, но при этом основная масса населения хочет реформ в плане социальной политики.

Эксперт "Правды.Ру" не согласился с тем, что население готово терпеть лишения в пользу сохранения статуса великой державы. "Если бы это была война, которая подразумевает под собой военные действия, то да, население России, имея исторический опыт, было бы готово к лишениям. Но в свете развития мирной жизни, интернет-ресурсов, я не думаю, что население, в случае ухудшения ассортимента продуктов в холодильнике, образования, медицины, просто затянет пояса и будет терпеть. Когда над головой не капает, народ думает, скажем так, о холодильнике", — сказал "Правде.Ру" Андрей Миронов.

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Как сообщала "Правда.Ру" именно на то, что русский народ предпочтет содержимое холодильника статусу великой державы и сделана ставка Запада в гибридной войне с Россией. Именно она сейчас и идет в Сирии и на Украине. Конечно, это не означает, что не надо заниматься экономикой и благосостоянием населения. Об этом и говорит Владимир Путин в каждом своем выступлении. Посмотрим, как президент будет осуществлять свои планы в предстоящие шесть лет четвертого мандата.

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