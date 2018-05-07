Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео Промокоды
Политика » Власть
Суды Парламент Кремль Правительство
Автор Любовь Степушова

Россия - великая держава. Но где же справедливость?

Политика » Власть » Кремль

Третий мандат президента Владимира Путина запомнился россиянам тем, что страна, с одной стороны, возвратила себе статус великой державы, а с другой — не перестала быть несправедливой в плане распределения доходов. Готовы ли россияне жертвовать вторым ради первого?

Россия-великая держава. Но где же справедливость?. 386681.jpeg

Согласно последним опросам ВЦИОМ и "Левада-центра", главной заслугой Владимира Путина в период его президентства с 2012-го по 2018 год 45-47 процентов россиян считают "возвращение России статуса великой державы". Одновременно около 45 процентов респондентов, то есть столько же, полагают, что главе государства не удалось обеспечить "справедливое распределение доходов в интересах простых людей".

Как сказал "Правде.Ру" президент Института региональных проектов и законодательства Борис Надеждин, из признаков великой державы у России существует два: сильная армия, вторая по силе после американской в мире, и членство в Совбезе ООН. "По благосостоянию, развитию экономики, продолжительности жизни, мы, к сожалению, не лидеры в мире. Люди это и отметили", — заметил в интервью "Правде.Ру" политолог. По его мнению, реальная заслуга Путина в том, что держава стала мощной в военном отношении, территория увеличилась за счет Крыма, "как бы к этому вы не относились". Но есть и провалы — это, например, откровенный застой в экономике.

"Основное наше население в целом поддерживает историю с Крымом, усилия по модернизации армии. Эта часть людей радуется и готова терпеть. С другой стороны, наиболее образованной, мобильной части населения ставка на "Арматы" и "Искандеры" не нравится, люди массово уезжают из страны на территорию вероятного противника", — сделал вывод Борис Надеждин в беседе с корреспондентом "Правды.Ру".

Со своей стороны, руководитель фонда изучения электоральных процессов и политике Андрей Миронов заметил для "Правды.Ру", что в осаде санкций и агрессивной информационной войны российский народ всегда начинает объединяться, сплачиваться, но при этом основная масса населения хочет реформ в плане социальной политики.

Эксперт "Правды.Ру" не согласился с тем, что население готово терпеть лишения в пользу сохранения статуса великой державы. "Если бы это была война, которая подразумевает под собой военные действия, то да, население России, имея исторический опыт, было бы готово к лишениям. Но в свете развития мирной жизни, интернет-ресурсов, я не думаю, что население, в случае ухудшения ассортимента продуктов в холодильнике, образования, медицины, просто затянет пояса и будет терпеть. Когда над головой не капает, народ думает, скажем так, о холодильнике", — сказал "Правде.Ру" Андрей Миронов.

Фото по теме

Как сообщала "Правда.Ру" именно на то, что русский народ предпочтет содержимое холодильника статусу великой державы и сделана ставка Запада в гибридной войне с Россией. Именно она сейчас и идет в Сирии и на Украине. Конечно, это не означает, что не надо заниматься экономикой и благосостоянием населения. Об этом и говорит Владимир Путин в каждом своем выступлении. Посмотрим, как президент будет осуществлять свои планы в предстоящие шесть лет четвертого мандата.

Читайте по теме:

ИноСМИ негодуют: россияне не хотят менять державу на колбасу

12 признаков надвигающейся войны Запада с Россией

"Бедная Россия" удивила "золотой миллиард"

 Нажми «Нравится»и читай нас в Facebook

"Уровень жизни россиян может серьезно упасть"
Темы ВЦИОМ опрос Путин Левада-центр экономика России
Обсудить
Актуальная аналитика
Парад мошенников
Бизнесмены на доверии. История братьев Клещевых
Как отдохнуть
СНГ против Бургундии
Кремль
Россия - великая держава. Но где же справедливость?
Читательский топ
12 признаков надвигающейся войны Запада с Россией
Неожиданно: кто не даст Брюсселю расправиться с Чехией
Украина повесила у границы Крыма стыдные билборды
"Джавелины" поставлены Украине под "зеленку"
Названы признаки "засорения" печени токсинами
Сейчас читают
Новейшая российская боевая техника: РЛК "Зоопарк-1"и убийца авианосцев Супер-Пиранья-2
Армия России
Новейшая российская боевая техника: РЛК "Зоопарк-1"и убийца авианосцев Супер-Пиранья-2 Видео 
Большая игра: Британия делает ход в пользу России?
Власть
Большая игра: Британия делает ход в пользу России?
Пол Крейг Робертс: "В чем смысл быть слугой США и противником России?"
США и Канада
Пол Крейг Робертс: "В чем смысл быть слугой США и противником России?" Видео 
Яков Кедми: Почему русские скрывают свою историю
Точка зрения
Яков Кедми: Почему русские скрывают свою историю Видео 
Дальше будет хуже: США ответили на упреки России
Выборы
Дальше будет хуже: США ответили на упреки России
Новости Все >
Поместные церкви выступили против "автокефалии" на Украине
Булонский лес отдают мигрантам для палаточного городка
США заменят лазерные пушки на кораблях ВМС
Сердце будет биться. В США запретили аборты
Министр призвал чиновников сесть в "Кортеж" по цене от 10 миллионов
Авто на соленой воде завоевывают мир
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Мир
12 признаков надвигающейся войны Запада с Россией

Для России и граждан многих других стран месяц май - память о Победе над фашизмом. До начала девяностых прошлого столетия было приложено много усилий для создания систем безопасности и предотвращения вооруженных конфликтов. Они не были совершенными, но баланс работал. Сегодня он стремительно разрушается.

12 признаков надвигающейся войны Запада с Россией
Неожиданно: кто не даст Брюсселю расправиться с Чехией
Евросоюз
Неожиданно: кто не даст Брюсселю расправиться с Чехией
Мир
Украина повесила у границы Крыма стыдные билборды
Украина
"Джавелины" поставлены Украине под "зеленку"
Мир
12 признаков надвигающейся войны Запада с Россией

Для России и граждан многих других стран месяц май - память о Победе над фашизмом. До начала девяностых прошлого столетия было приложено много усилий для создания систем безопасности и предотвращения вооруженных конфликтов. Они не были совершенными, но баланс работал. Сегодня он стремительно разрушается.

12 признаков надвигающейся войны Запада с Россией
Нелюбовь: почему не ценят Россию и стоит ли из-за этого убиваться
Власть
Нелюбовь: почему не ценят Россию и стоит ли из-за этого убиваться
Мир
Украина повесила у границы Крыма стыдные билборды
Общество
Революции не будет: россияне ждут от Путина денег и перемен
Мир
Названо единственное средство спасения Китая. Россия от него отказалась

Власти Китая заявили, что социализм доказал свою жизнеспособность и эффективность в преодолении многочисленных вызовов, с которыми приходилось сталкиваться китайскому народу.

Названо единственное средство спасения Китая. Россия от него отказалась
Российские пограничники задержали украинское судно у Крыма
Мир
Российские пограничники задержали украинское судно у Крыма
Мир
Литовского президента Грибаускайте не позвали на инаугурацию Путина
Мир
12 признаков надвигающейся войны Запада с Россией
Дарья Касьянова СНГ против Бургундии Дарья Касьянова Соломон Соловьев Астролог: рожденные 07.05 чувственны Соломон Соловьев Любовь Степушова "Джавелины" поставлены Украине под "зеленку" Любовь Степушова
Комментарии
12 признаков надвигающейся войны Запада с Россией
12 признаков надвигающейся войны Запада с Россией
Один-единственный: назван человек, способный помирить Россию с Западом
"Ну, погоди!": в погоне за Telegram Роскомнадзор громит все подряд
12 признаков надвигающейся войны Запада с Россией
"Ну, погоди!": в погоне за Telegram Роскомнадзор громит все подряд
Россия - великая держава. Но где же справедливость?
Революции не будет: россияне ждут от Путина денег и перемен
Россия - великая держава. Но где же справедливость?
Россия - великая держава. Но где же справедливость?
Министр призвал чиновников сесть в "Кортеж" по цене от 10 миллионов
Новейшие системы российских вооружений покажут в действии
Президент внес кандидатуру нового премьера - это Медведев
Украина снова мечтает отобрать "невозможный" Крымский мост
Министр призвал чиновников сесть в "Кортеж" по цене от 10 миллионов
Президент внес кандидатуру нового премьера - это Медведев
Умирающий Маккейн призвал к немедленной атаке России
Россия - великая держава. Но где же справедливость?
Россия - великая держава. Но где же справедливость?
Революции не будет: россияне ждут от Путина денег и перемен
В Томске чиновник случайно выдал государственную тайну
Мир
Турция может выйти из НАТО в результате шантажа американских законодателей

Турция всерьез рассматривает вопрос о выходе из НАТО, поскольку их отношения с продолжают ухудшаться. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу предупредил об ответных действиях, если...

Турция может выйти из НАТО в результате шантажа американских законодателей
12 признаков надвигающейся войны Запада с Россией
Мир
12 признаков надвигающейся войны Запада с Россией
Вызов принят: Пекин военизирует Спратли
Южная Азия
Вызов принят: Пекин военизирует Спратли
Будет ли при Пашиняне война за Карабах?
Новости Армении
Будет ли при Пашиняне война за Карабах?
Пять причин, почему Запад умирает
Северная Америка
Пять причин, почему Запад умирает
Пол Крейг Робертс: "В чем смысл быть слугой США и противником России?"
США и Канада
Пол Крейг Робертс: "В чем смысл быть слугой США и противником России?"
Квант исключительности. Он неизлечим?
Мир
Квант исключительности. Он неизлечим?
Почему Трамп игнорирует Европу, но не Россию
Евросоюз
Почему Трамп игнорирует Европу, но не Россию
Армянская ягодка цветной революции
Новости Армении
Армянская ягодка цветной революции
Ким Чен Ын в шаге от печальной участи Каддафи
Дальний Восток
Ким Чен Ын в шаге от печальной участи Каддафи
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Закрыть Я уже подписался