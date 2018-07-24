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Автор Редакция рубрики "Политика"

Принят жуткий закон об НДС. Дальше еще страшнее...

Политика » Власть

Сегодня депутаты Государственной Думы Российской Федерации в третьем и заключительном чтении приняли закон о повышении налога на добавленную стоимость на два процента, с 18 до 20 процентов соответственно.

Принят жуткий закон об НДС. Впереди еще страшнее. 389988.jpeg

Правительство и парламент, разрабатывая и принимая данный закон, исходят и того, что повышение налога позволит обеспечить дополнительные 600 миллиардов рублей поступлений в бюджет.

Однако реакция на этот закон, как и на пресловутый законопроект о повышении пенсионного возраста, и в обществе, и в экспертных кругах, мягко говоря, неоднозначна. К примеру, даже ряд депутатов ГД РФ высказались категорически против повышения НДС, поскольку это слишком сильно ударит по финансовому состоянию граждан и неминуемо приведет к повышению цен, в первую очередь, на потребительском рынке.

Так, депутат от фракции КПРФ Валентин Шурчанов в своем выступлении заявил, что "это закон вредный". Более того, парламентарий указал, откуда взять деньги, необходимые для бюджета. По его словам, "прежде всего есть большой резерв — бюджетное правило. Порядка пяти триллионов рублей накопилось там. Мы их там храним, солим, никуда не направляем и в то же самое время ожидаем в следующем году 630 миллиардов рублей наложить на экономику, на потребителя".

Куда более резко выступил известный эксперт и экономист Михаил Хазин. Он, в частности, заявил: "Мое мнение, что в условиях экономического спада поднимать налоги — это идиотизм. Они подняли НДС на два процентных пункта с 18 процентов, что в реальности означает поднятие НДС на 11 процентных пунктов".

Также, по словам экономиста, повышение НДС "плохо отразится на жизни граждан, так как экономическая активность сократится, цены вырастут, а количество рабочих мест уменьшится".

Михаил Хазин при этом подчеркнул, что в данном случае правительство просто не очень понимает, как реализовать социальные инициативы программы президента России Владимира Путина: "Владимир Путин поставил задачи по развитию социальной политики, а правительство считает, что у них нет на это денег. Это известный случай: чтобы корова давала больше молока и меньше ела, ее надо больше доить и меньше кормить".

Реакция социальных сетей, в общем-то, тоже звучит в том же русле. К примеру, редакция канала "Неудаща" так высказалась о грядущих экономических изменениях: "Что это означает для обычных жителей России? Рост цен на абсолютно все на примерно пять процентов и ускорение темпов реальной инфляции. Теперь мы будем вынуждены тратить меньше денег на себя и своих близких, зато государство получит дополнительные триллионы рублей в бюджет.

Коллектив криптоканала хочет поблагодарить депутатов фракции "Единая Россия", которых большинство в Государственной Думе Российской Федерации и которые единогласно принимают законы, ухудшающие жизнь своих соотечественников".

Канал "Кремлевский мамковед" пишет: "Как несложно догадаться, данная антинародная диверсия подразумевает удорожание практически всех товаров на 11 процентов — и это самый оптимистичный прогноз!

Пока что горевать рано, ибо закон вступает в силу только с 1 января 2019 года; но как только ударит…"

Редакция канала "Мыли НеМысли", в общем, тоже без особого оптимизма смотрит на дальнейшую деятельность правительства и Думы в плане законодательных инициатив: "С 1 января 2019 года нас ждет новая ставка, ну и ускорение инфляции, хотя темп роста цен увеличится уже в конце этого года. ЦБ ждет инфляцию в 2019 году до 4,5 процента, а в этом году — около четырех процентов, но для большинства жителей России цены будут расти заметно быстрее. А вот минфин рассчитывает получить за счет повышения порядка 600 миллиардов рублей дополнительных доходов в бюджет.

Впрочем, это очень условная сумма, потому что, по всем прогнозам, Россию ждет в 2019 году падение ВВП, потребления и инвестиций. РАНХиГС, например, ждет падение по этим показателям на 0,4-0,6 процентных пункта. Так что в следующем году "выигрыш" будет минимальным. Радует хотя бы то, что повышение НДС — самый мягкий вариант, по сравнению с ростом страховых взносов или налога на прибыль (хотя нет никакой уверенности, что через пару лет не повысят и эти налоги, а ведь еще есть неналоговые платежи)".

Кстати, по поводу дальнейших "перспективных инициатив" партии и правительства в том же "Телеграме" уже проводятся соцопросы. Так, в канале "Караульный", одном из самых популярных политических каналов "Телаграма", провели опрос на тему "Какой из будущих законов для вас страшнее?". В итоге оказалось, что после повышения НДС большинство респондентов (29 процентов) ожидают "Повышения акцизов на топливо и того, что "все цены рванут".

На втором месте с 21 процентом голосов предвкушение того, что повышение НДС стимулирует "разгон цен". Следом, с 16 процентами голосов вариант "Пенсионная реформа и работа до смерти". Одиннадцать процентов опрошенных выбрали вариант ответа "Возможный доступ ФНС ко всем переводам и картам-счетам". И далее варианты, не набравшие десятии процентов, но не менее, в общем-то, проблемные: обязанность идти служить по призыву без повестки, снос самостроя и неоформленных дач, ограничение на покупку валюты от ЦБ.

В общем, граждане страны, как минимум, те из них, кто пользуется "Телеграмом", не ждут в ближайшей перспективе от федеральной исполнительной и законодательной власти ничего хорошего.

Кстати, некоторых смущает скорость и качество работы над данным законом. Так, в канале "Мысли О" указывают: "Сейчас удивляет скорость, с которой законопроект протащили через Думу. Никогда еще депутаты не работали так быстро.

Хотя и работы у них было немного: люди осознать грядущие перемены не успели, адекватную оценку экономического эффекта профильные комитеты в Думе не проводили, на экспертные оценки просто закрыли глаза".

При этом представители бизнес-сообщества честно предупреждают, что цены вырастут. К примеру, сопредседатель "Деловой России" Андрей Назаров отметил: "Чтобы компенсировать снизившуюся маржинальность, скорее всего, производители заложат эти издержки в финальную стоимость, в то же время выросшие цены повлекут умеренное снижение спроса. И если каждый контрагент заложит свои издержки в стоимость услуг, то повышение цен может достичь 15-20 процентов. Налоговая нагрузка также ударит по строительному сектору, автопрому, машиностроению. А фору получат импортные товары".

Вот такое, в общем, импортозамещение и поддержка отечественного производителя.

При этом эксперты и политики не сомневаются, что закон пройдет и верхнюю палату парламента и с начала 2019 года страна будет жить в новой для нее экономической реальности. И реальность эта пока никого особо не радует.

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