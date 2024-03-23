Украинский след. Расстрел в "Крокус сити холл" производился по заказу Киева и Запада

Терактом в "Крокусе" враг хотел разжечь межнациональную вражду и сепаратизм

3:55 Your browser does not support the audio element. Политика

Накануне вечером страшный теракт в подмосковном Краногорске всколыхнул всю страну.

Фото: mosreg.ru by Пресс-служба Губернатора Московской области is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Бесчеловечное преступление в "Крокус сити холле" не останется безнаказанным. Равно как и исполнители, все организаторы и причастные к теракту будут найдены и наказаны.

Версии

Хочу поговорить о версиях. Вернее, одной версии, которая со своими ослиными торчащими ушами указывает на украинскую власть. Лично у меня сомнений, что разведка Незалежной имеет прямое отношение к теракту. Замечательно, почти все террористы остались в живых. Они расскажут всё! И о подготовке, и об организации, и по осуществлению. Очень подозреваю, что для многих в Европе ответ будет просто шокирующим.

Уже известно, что выходить на Украину террористы должны были через Брянскую область, а в населённом пункте Шишани Черниговской области их должны были встречать кураторы. Знающие люди уже отметили, что в действиях боевиков виден почерк зарубежных спецслужб. Это тем более, что ещё вчера, словно по команде многие иностранные СМИ стали "отмазывать" киево-западную составляющую теракта.

Цели и задачи

Поговорим о целях. Врагу необходимо разложить наш тыл. Ни санкциями, ни смертью в тюрьме идола либералов, нестабильности в России добиться не удалось. Теперь враг этого будет достигать за счёт кровавых акций.

Задачей теракта было розжиг межнациональной розни и сепаратизма. Бандиты не зря не закрывались масками. Раскачивать ситуацию, стравливать народы, проливать кровь чужими руками Запад изловчился более века назад. Именно поэтому англосаксы в первые же минуты начали подчеркивать непричастность киевской власти, подталкивая к поиску других виновных.

И уже идёт массовая атака ботов на службу 112. Вражеские каналы спамят фейками: портретами и именами "подозреваемых" и т. д.

Данный теракт — дело рук Украины, и "напуганный" Вашингтон об этом знал. Такое мнение высказал бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон. По его словам, США "всё больше разочаровываются несанкционированными вопиющими действиями" Киева в отношении РФ. А это значит, что Вашингтон знал, что Киев что-то замышляет, имея представление о будущем кровавом теракте.

"Есть большая вероятность того, что Украина не только сделала это, но и сделала это с помощью оружия и поддержки, предоставленных США", — отметил экс-аналитик ЦРУ в интервью Judging Freedom.

А тем более, что президент Владимир Зеленский не послушал рекомендации своих патронов и продолжил наносить удары по российским территориям.

А может его задача повысить ставки в игре?

Спектакль идёт к концу?

Полноценная война выгодна Западу, так он может скинуть с плеч "чемодан без ручки", а вины, что они мало дали денег оружия, их нет. Виновата, мол, киевская власть, которая перегнула палку, зайдя сама так далеко.

К бабке не ходи, в этих играх "взрослых мальчиков", подросток-Украина — расходный материал.

Кстати, англосаксы, подстрекая нас на эмоциях нанести неизбирательный мощный удар по Украине, получают выгодное "доказательство зверств россиян", провоцируют дальнейшее уничтожение разделённого народа, давая "железное" основание для очередных бюджетов военной машине Запада.

К слову, теракт не случайно совершён в первую неделю после выборов в России президента. По их идее, кровавая акция должна посеять сомнение в способности "новой" российской власти защитить население страны, вызвать если не протесты, то как минимум недовольство.

В свете последних событий Зеленскому и главе ГУР Кириллу Буданову надо начать весьма переживать за своё здоровье.

Свой акт в кровавом спектакле они уже сыграли…

Слова главы СНБО Украины Данилова о теракте в "Крокусе"