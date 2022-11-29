Компартии по всему миру поддерживают Россию и СВО

Зарубежные СМИ рассказывают о якобы солидарном осуждении мировыми компартиями спецоперации России. Почему это ложные заявления, и как на самом деле левые разных стран относятся к укронацизму и действиям России на Украине, рассказала секретарь Объединённой коммунистической партии, депутат Госдумы II созыва Дарья Митина.

— В последнее время в СМИ проводится мысль, что мировые коммунистические левые рабочие партии осудили российскую спецоперацию. Это совершенно не так.

На днях президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес побывал в России, встретился с Путиным и с КПРФ, выразил поддержку действиям России по наведению порядка на Украине. В Гаване состоялась XX международная встреча коммунистических левых и рабочих партий, которая называется Solidnet. От России туда входят КПРФ и старейшая компартия на постсоветском пространстве — Российская коммунистическая рабочая партия (РКРП).

Зарубежные СМИ рассказывают о якобы солидарном осуждении России. Это ложь. В совещании в Гаване участвовали 78 партий из 60 стран. Было предложено 2 документа. Один документ внесла Коммунистическая партия Греции (КПГ), он искажает реальность и носит неприкрыто антироссийский характер. Греки предложили осудить все преступные действия на Украине представителей мирового капитала:

США,

Украины,

России.

Ответственность за войну равномерно размазывается на три страны. Греки поддерживают "антимилитаристские настроения и действия внутри Украины и Российской Федерации". Непонятно, что поддерживает КПГ. Любые антивоенные движения на нацистской Украине задавлены. Антивоенными же митингами в России прославились либералы, навальнисты и те, кто ещё вчера были москвичами и петербуржцами, а сегодня стали релокантами и уехали через Верхний Ларс в Грузию или через Оренбург в Казахстан.

Хотя с 2014 года Компартия Греции активно поддерживала Донбасс и усилия российских коммунистов по поддержке Донбасса. Всё это улетучилось, видимо, из-за геополитики. Греки видят ситуативное сближение России с Турцией, традиционным противником Греции, и таким образом отделяются от нас.

Коммунисты России (КПРФ и РКРП) и Коммунистическая партия Украины (КПУ) предложили альтернативный вариант резолюции, где ответственность возлагается на мировой империализм с центром в Вашингтоне, на нацистское правительство Украины. Среди российских и украинских коммунистов очень многие сражаются на стороне Вооружённых сил России, освобождают Украину от фашизма.

СМИ рассказывают, что за резолюцию КПГ якобы высказалось всё совещание. Но это воззвание подписали 18 партий из 78. Воззвание КПРФ, РКРП и КПУ подписали 17 партий. На этом совещание было закончено, но заявление осталось открытым для подписания. С того момента 18 подписей под нашей резолюцией превратилось в 22 — больше, чем под резолюцией греков.

Наиболее влиятельные, массовые партии хранят молчание либо присоединяются к антифашистской позиции российских и украинских коммунистов. КПРФ ожидает несколько десятков подписей от других партий:

от "Полюса коммунистического возрождения Франции", который активно ведёт антифашистскую пропаганду, приезжает в Донбасс, собирает гуманитарку и бывает на передовой.

Ожидается поддержка от Коммунистической партии народов Испании, которая устраивает по всей Испании мероприятия в поддержку российской спецоперации.

Коммунистическая партия Польши,

Коммунистическая партия Словакии

— это верные друзья Компартии Украины, которые выступают против укронацизма.

СМИ, которые пропагандируют странную позицию греков, ничего не рассказывают об антифашистских демонстрациях по всей Италии; о недавней акции в Париже в поддержку России, спецоперации и против укронацизма, которая прошла с арестами, разгонами. А сколько людей выходит на улицу в Латинской Америке, на Ближнем Востоке! Поддержка России очень сильно ощущается. Люди прекрасно понимают, что Россия взяла на себя роль освободителя от нацизма, она может обеспечить европейскую безопасность и противостоять колониализму и империализму НАТО.