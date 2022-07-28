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Автор Игорь Латунский

Хрущёв хотел подарить Украине не только Крым, но и Белоруссию

Политика

Зачем Хрущёв оклеветал Сталина на ХХII съезде партии, почему при оценке культа личности Советскому Союзу следовало пойти по пути Китая, и существовал ли на самом деле заговор военных во главе с Тухачевским, рассказал автор книги "Гибель великого государства", заместитель руководителя академии ФСБ России Михаил Хоружик.

Хрущёв хотел подарить Украине не только Крым, но и Белоруссию

— Михаил Иосифович, на что было способно ближайшее окружение Сталина в попытках занять его место?

— В правящих верхах в любой стране всегда идёт борьба за власть. Например, в событиях в Казахстане замешаны зятья Назарбаева и он сам. А за его зятьями стоит английская разведка.

Черчилль сказал в свой юбилей: "Благодарите не меня, а Хрущёва, который всё в СССР развалил!"

Здесь интересен вопрос об участии Сталина в репрессиях. Я привожу в своей книге примеры, что репрессированных было миллион, но там были и уголовники, а не только политические лица. Тогда как Н. Хрущёв в докладе на ХХII съезде партии в 1956 году заявил, что 10 миллионов было репрессировано. Это он сделал в угоду своим интересам.

— Именно поэтому Хрущёв рекомендовал генеральному прокурору Руденко приговорить к расстрелу министра госбезопасности В. Абакумова, знавшего о его украинских делах, где сам Хрущёв, как первый секретарь Украины, был инициатором массовых расстрелов с 1937 года?

— В своей книге "Сталин смеётся" я привожу беседу Хрущёва и Понамарёва со Сталиным. Хрущёв хотел половину Белоруссии присоединить к Украине, а Сталин этого не допустил, сказав: "Вы хотите белорусские леса или всю республику целиком?"

Хрущёв подписал приговор Бухарину, Рыкову. Он потом очень долго чистил архивы, потому что был больше, чем кто-либо, причастен к репрессиям.

— Его рекорд за год управления им Украиной в 1937 году составил 10 000 человек. На его отчёте по выявлению врагов народа, отправленном в Кремль, Сталин написал: "Остановись, дурак, кто в твоей республике работать будет?".

— В борьбе за власть Хрущёв не гнушался ничем. Доклад о разоблачении культа личности он не обсуждал на Политбюро, и все от его поступка на съезде были в шоке, потому что члены Политбюро и секретариата ЦК КПСС не знали о его намерении. А ведь доклад принёс колоссальный вред, распалось само коммунистическое движение. Удар был страшным по всему коммунистическому миру.

А как поступил Китай? Мао Цзэдун гораздо больше наломал дров в своей стране, чем Сталин в СССР, но его никто в Китае не стал поливать грязью.

Сталин умер в поношенном мундире, у него не было никакой собственности. После Брестского мира Россию обкорнали дальше некуда, а Сталин сумел вернуть Прибалтику, западные области Украины.

Культ личности надо было разоблачить, но сделать это, как в Китае. Оценить положительное, что сделал Сталин, а остальное оставить в покое. Ведь в то время были неизбежны жестокие меры.

Я читал некоторые дела репрессированных того времени и был потрясен, что люди совершали диверсии, желали устроить в нашей стране переворот. Я читал дело Красного Маршала — Михаила Тухачевского. Он на самом деле был виновен. "Военный заговор" в 1938 году был. Михаил Тухачевский открыто выступал против Сталина. Материалы дела Тухачевского прямо указывали на подготовку им военного переворота в СССР вместе с руководителями РККА:

  • Гамарником,
  • Якиром,
  • Уборевичем.

Но их надо было не расстреливать, а просто освободить от должностей. Ведь без армии Уборевич с Тухачевским стали бы никем.

— Разве времена, когда люди в России хотели насильственного свержения власти, как в 2014 году на Украине, ушли в небытие?

— В. Познер, Л. Гозман и другие выступили с инициативой отдать Севастополь США, вступить России в НАТО, то есть практически ликвидировать Россию. Они против того, чтобы подавлять выступления оппозиции. А Познер заявил, что ненавидит Россию и прекрасно себя чувствует во Франции. У него три паспорта: российский, французский и американский. Я бы на месте нашего президента лишал таких людей российского гражданства. Если они живут в нашей стране, но всё здесь делают в интересах США, пусть едут в Штаты. Это уже не оппозиция, а враги нашей Родины.

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Редактор: Марина Севастьянова, Куратор: Олег Артюков
Темы ссср иосиф сталин никита хрущев
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