Форум свободных народов поделил Россию на 34 "государства"

В минувшие выходные в Праге прошёл так называемый Форум свободных народов России. Между прочим, уже второй по счёту — первый прошёл в мае в Варшаве.

Обсуждали "территориально-административное устройство и формы взаимодействия новых суверенных государств".

Этот "Форум свободных народов России" появился недавно, буквально пару месяцев назад. Но планы заявлены большие: хотят собираться раз в три-шесть месяцев. Судя по всему, кочевать будут по городам и весям восточноевропейских государств. Поддержку "форуму" оказывают польские и литовские организации. По крайней мере, те, о которых заявлено открыто, вроде польского Фонда солидарности журналистов или литовского Института регионов России.

Немного об участниках форума. Это, в частности, бывший депутат Госдумы Илья Пономарёв, который вообще старается не пропускать ни одного подобного мероприятия. Это уроженец Курска, экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Это Рафис Кашапов — ранее неоднократно судимый по ст. 282 УК РФ ("Разжигание национальной розни") активист признанного экстремистским "Татарского общественного центра". Или Доржо Дугаров — бывший сотрудник компании ЮКОС Михаила Ходорковского, экс-лидер бурятской молодежной организации "Яблоко", в 2014 году привлечённый к ответственности за демонстрацию нацистской символики.

В общем, все эти персонажи давно уже покинули Россию. И, за некоторыми исключениями, их имена мало кому что скажут.

На "форуме" приняли декларацию, в которой было заявлено о необходимости "полной, контролируемой деколонизации России". Базироваться этот процесс должен на международном праве, включая Всеобщую декларацию прав человека и право наций на самоопределение, закреплённое в Уставе ООН, считают участники "форума". В итоге этой "деколонизации" должны появиться, как минимум, 34 государства.

Разумеется, нормальная реакция на это — сборище фриков и неудачников. Подобные "форумы" иначе как бредом сумасшедшего считать сложно. Это так. Но очевидно, что данную карту сейчас пытаются разыграть.

Пока не очень активно, но "национальные организации" за рубежом стали активно создаваться в последние месяцы. Очевидно, что в России абсолютно никакого влияния у них нет. Да и на Западе подобные "форумы" особым вниманием прессы не пользуются. Но это не означает, что эту карту не попытаются, в том или ином виде, разыграть. А раз так, то и медийной поддержкой обеспечат.

Вот, например, вице-спикер Мосгордумы Андрей Медведев полагает, что недооценивать подобные сборища не стоит.

По его мнению, "в текущей ситуации только сепаратистские проекты могут дать нужный Западу результат, а именно — развал России".

"Раскачивать ситуацию, как это было раньше, через либерально-оппозиционную повестку, сейчас по понятным причинам, не получится", — написал Медведев в своём Telegram-канале.

"Большевики и либералы смогли же качать Империю через поддержку туркестанского восстания и русских сепаратизмов, вроде малороссийско-украинского и белорусского. Ну и СССР, как мы помним, посыпался в первую очередь, по причине объявлений суверенитетов окраинами, а не в силу экономических сложностей, хотя и они сыграли свою роль", — считает он.

У западных спецслужб и политических структур действительно большой опыт работы с сепаратистскими структурами. И, повторимся, нельзя исключать, что они решат попробовать ещё раз.