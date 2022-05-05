"Донбасский консенсус": Запад не смог расколоть Россию

Запад удивляется сплочённости россиян на фоне спецоперации на Украине и западных санкций — считалось, что после блокировки платежей, падения доходов и ухода фастфуда они должны были смести Путина "за неудобства жизни".

Как и почему возник "Донбасский консенсус"

В российском обществе возник так называемый "Донбасский консенсус". Это, как считают эксперты, позиция подавляющего большинства российского общества и правящей элиты (включая даже часть высшей бизнес-элиты) в поддержку проведения СВО на Украине "для защиты интересов и безопасности России", а также для обеспечения их в условиях нового многополярного мира.

По сути, это аналогия с "Крымским консенсусом", когда после присоединения полуострова в итоге потрясающих результатов референдума российское общество сплотилось, даже несмотря на введённые западными странами санкции и ограничения.

Россияне поняли, что:

слова об окружающих РФ базах, биолабах, расширении НАТО, учениях по ядерным атакам на Россию и т. д — это не болтовня пропагандистов, а абсолютная реальность и угроза;

жители соседней, братской страны вырастили целое поколение, считавшее Россию угрозой, врагом, чьи ценности заключаются в откровенно националистическом угаре, а власти этой страны официально заявляли о необходимости получения ядерного оружия "для ударов по РФ", "возвращения Крыма" и т. д.;

Запад не собирается принимать, любить Россию и "дружить" с ней — ему нужно лишь её уничтожение как глобального конкурента, посмевшего бросить вызов мировому военному, экономическому и геополитическому гегемону;

дискомфорт и неудобства, проблемы и даже беды, которые доставляют западные "адские санкции" не стоят того, чтобы разрушить свою великую страну, отказаться от суверенитета, территорий, государства, ибо "горе побежденным";

не зря в народе популярны выражения вроде "нас (любят), а мы крепчаем", "русские не сдаются" и т. п. — это показывает весь опыт истории Российской империи, СССР и нынешней России.

Аналитики Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) объяснили данный феномен просто: в условиях политического давления Запада на Россию общество испытало тягу к консолидации. Вместо раскола все сплотились перед внешней угрозой, сообщает URA.RU.

Причём основой этого единения стали национальные и культурные ценности, заявили эксперты, обсуждая так называемый "Донбасский консенсус".

Общие выводы:

российское общество показало устойчивость политической системы в стране;

Запад, вводя санкции, совершенно не учёл национальные особенности;

чем больше санкций ввели США и ЕС, тем более обоснованными выглядят действия властей страны.

"Нарастание сплочённости происходит по мере усиления давления на Россию. Но это не демотивирует людей, а даёт обратный результат", — подчеркнул политолог Александр Рудаков.

По его словам (в отличие от технологий) ценности, которые Запад навязывал россиянам, обществу не близки. За последние годы в стране оформился "Донбасский консенсус", который базируется на правильности выбранного пути и показывает политическую устойчивость.

Тренд на сплочённость в российском обществе

В обществе наблюдается и тренд на сплочённость, добавил руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил Мамонов.

По результатам последних опросов, 84% респондентов "назвали хотя бы одну положительную эмоцию" относительно текущей ситуации. Многие граждане страны испытывают гордость, любовь и веру, поэтому общество отзывается на инициативы власти.

Особенно это актуально на фоне "недружелюбной политики Запада в отношении России".

Россияне стали острее чувствовать количество и содержание культурных, военных и экономических угроз, причём даже тех, от которых ранее отмахивались "да ну, такого быть не может", пояснили аналитики.

При этом:

люди воспринимают экономические угрозы как более слабые; гораздо сильнее впечатляют культурные (42%) и военные (40%) угрозы.

Социологи говорят и о тенденции консолидации вокруг власти (81%).

Что российское общество ждёт от властей

Вот только "почивать на лаврах" нельзя. Обществу требуется стремительное развитие страны, новые успехи.

Опросы показывают, что 70% россиян считают многонациональность сильной чертой России. И это восприятие спецоперации, отношение к санкциям одинаково по всей России, в том числе в национальных республиках.

Корни такой сплочённости лежат в истории, пояснил исполнительный директор Российского общества политологов Игорь Кузнецов.

При усилении давления общество развивается, пытаясь преодолеть трудности. Это воспроизводимое чувство. Кузнецов также отметил, что государство в России — это средство идентификации. Утрата государства, потеря лица — это разрыв исторической преемственности, которую чувствует даже молодёжь.

По этому поводу доцент кафедры социологии и психологии политики МГУ им. М. В. Ломоносова Антонина Селезнева сделала вывод, что юным гражданам страны важно быть включёнными в значимые для страны процессы и гордиться ей.

А ошибка Запада и его попытка давить сразу "на 147 миллионов граждан" ни к чему не приведёт, заявил директор Института новейших государств Алексей Мартынов.

Добила все планы и попытка отмены русской культуры, спорта, музыки, и т. п. в угоду западным политическим амбициям. Теперь с Россией сложно будет восстановить отношения. На это уйдут десятилетия.

"Пообщался со знакомыми социологами по поводу влияния санкций на умонастроения российского общества. Общее впечатление неожиданное: русский человек, поначалу отреагировавший на (24 февраля), мягко скажем, неоднозначно, после массовых санкций и угроз встал в позу Мойши из анекдота: "Всего пару часов я русский, но как же я вас, евреев, ненавижу!" <…> Именно жёсткая реакция "мира" сработала на инстинкт самосохранения, а в такие моменты власть у нас никто валить не любит, историческая память, знаете ли", — ранее отмечал политолог и политтехнолог Алексей Чадаев.

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