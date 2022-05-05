Запад удивляется сплочённости россиян на фоне спецоперации на Украине и западных санкций — считалось, что после блокировки платежей, падения доходов и ухода фастфуда они должны были смести Путина "за неудобства жизни".
В российском обществе возник так называемый "Донбасский консенсус". Это, как считают эксперты, позиция подавляющего большинства российского общества и правящей элиты (включая даже часть высшей бизнес-элиты) в поддержку проведения СВО на Украине "для защиты интересов и безопасности России", а также для обеспечения их в условиях нового многополярного мира.
По сути, это аналогия с "Крымским консенсусом", когда после присоединения полуострова в итоге потрясающих результатов референдума российское общество сплотилось, даже несмотря на введённые западными странами санкции и ограничения.
Россияне поняли, что:
Аналитики Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) объяснили данный феномен просто: в условиях политического давления Запада на Россию общество испытало тягу к консолидации. Вместо раскола все сплотились перед внешней угрозой, сообщает URA.RU.
Причём основой этого единения стали национальные и культурные ценности, заявили эксперты, обсуждая так называемый "Донбасский консенсус".
Общие выводы:
"Нарастание сплочённости происходит по мере усиления давления на Россию. Но это не демотивирует людей, а даёт обратный результат", — подчеркнул политолог Александр Рудаков.
По его словам (в отличие от технологий) ценности, которые Запад навязывал россиянам, обществу не близки. За последние годы в стране оформился "Донбасский консенсус", который базируется на правильности выбранного пути и показывает политическую устойчивость.
В обществе наблюдается и тренд на сплочённость, добавил руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил Мамонов.
По результатам последних опросов, 84% респондентов "назвали хотя бы одну положительную эмоцию" относительно текущей ситуации. Многие граждане страны испытывают гордость, любовь и веру, поэтому общество отзывается на инициативы власти.
Особенно это актуально на фоне "недружелюбной политики Запада в отношении России".
Россияне стали острее чувствовать количество и содержание культурных, военных и экономических угроз, причём даже тех, от которых ранее отмахивались "да ну, такого быть не может", пояснили аналитики.
При этом:
Социологи говорят и о тенденции консолидации вокруг власти (81%).
Вот только "почивать на лаврах" нельзя. Обществу требуется стремительное развитие страны, новые успехи.
Опросы показывают, что 70% россиян считают многонациональность сильной чертой России. И это восприятие спецоперации, отношение к санкциям одинаково по всей России, в том числе в национальных республиках.
Корни такой сплочённости лежат в истории, пояснил исполнительный директор Российского общества политологов Игорь Кузнецов.
При усилении давления общество развивается, пытаясь преодолеть трудности. Это воспроизводимое чувство. Кузнецов также отметил, что государство в России — это средство идентификации. Утрата государства, потеря лица — это разрыв исторической преемственности, которую чувствует даже молодёжь.
По этому поводу доцент кафедры социологии и психологии политики МГУ им. М. В. Ломоносова Антонина Селезнева сделала вывод, что юным гражданам страны важно быть включёнными в значимые для страны процессы и гордиться ей.
А ошибка Запада и его попытка давить сразу "на 147 миллионов граждан" ни к чему не приведёт, заявил директор Института новейших государств Алексей Мартынов.
Добила все планы и попытка отмены русской культуры, спорта, музыки, и т. п. в угоду западным политическим амбициям. Теперь с Россией сложно будет восстановить отношения. На это уйдут десятилетия.
"Пообщался со знакомыми социологами по поводу влияния санкций на умонастроения российского общества. Общее впечатление неожиданное: русский человек, поначалу отреагировавший на (24 февраля), мягко скажем, неоднозначно, после массовых санкций и угроз встал в позу Мойши из анекдота: "Всего пару часов я русский, но как же я вас, евреев, ненавижу!" <…> Именно жёсткая реакция "мира" сработала на инстинкт самосохранения, а в такие моменты власть у нас никто валить не любит, историческая память, знаете ли", — ранее отмечал политолог и политтехнолог Алексей Чадаев.
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