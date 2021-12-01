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Автор Антон Куликов

Не церемониться: критик Путина призвал ввести в России обязательную вакцинацию

Политика

Экономист Владислав Иноземцев призвал российские власти последовать примеру европейских государств и ввести обязательную вакцинацию. По его мнению, в этом нет ничего нарушающего права человека.

Не церемониться: критик Путина призвал ввести в России обязательную вакцинацию

Обращая внимание на развитие ситуации в связи с открытием омикрон-штамма коронавируса, Иноземцев отмечает реакцию властей Австрии и Германии. В первой собираются штрафовать за уклонение от вакцинации на сумму более семи тысяч евро. А во второй недавно сформированное коалиционное правительство говорит о необходимости принудительной вакцинации.

"В России, однако, процесс "понуждения граждан к вакцинации" относительно затих. Вопрос о введении QR-кодов пока отложен — хорошо, если Дума проголосует по этому вопросу до Нового года. При этом совершенно не понятно, зачем нужны коды, когда задачей является именно вакцинация (в США, например, привившиеся получают картонные карточки с указанием даты вакцинации, типа вакцины и номера партии, и никто не требует никаких регистраций в единых электронных системах — да таких даже и не существует, у каждого штата есть свой регистр)", — пишет Владислав Иноземцев на своей странице в "Фейсбуке".

И опять ссылка на "а вот у них": "Замечу, сейчас в Америке стоят очереди даже не на вакцинацию, а на получение бустерных доз. В России подобная ситуация представляется фантастичной, и поэтому нам нужно идти по европейскому пути".

Хотя в США, надо заметить, вакцинация тоже проходит не так уж и беспроблемно. Накануне, например, суд приостановил обязательную вакцинацию медиков в ряде штатов.

Последовательный критик президента России Владимира Путина и завсегдатай каспаровского Форума свободной России считает, что в обязательной вакцинации нет ничего, что нарушало бы права человека.

"Ничего, нарушающего права человека, в обязательной вакцинации нет, и властям тут следовало бы действовать более решительно: дестабилизация обстановки в обществе скорее случится от постоянного изменения позиций в стиле "шаг вперёд — два шага назад", чем от последовательного проведения раз и навсегда выбранной линии…" — считает Владислав Иноземцев.

Иноземцев не единственный из либералов, кто выступает за обязательную вакцинацию. И вообще высказывается по этой теме достаточно жёстко. Например, музыкант Андрей Макаревич некоторое время назад одобрительно отозвался о практике обязательной вакцинации, которая существовала во времена Советского Союза. И поддержал идею о том, чтобы тех, кто не хочет вакцинироваться, лечили от коронавируса за деньги.

При этом остаётся открытым вопрос — а какой была бы реакция отечественных либералов, если бы власти европейских государств были против обязательной вакцинации, а России — за?

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Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Олег Артюков
Темы андрей макаревич
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