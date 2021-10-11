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Автор Антон Куликов

Сурков прогнозирует несколько войн за "американское наследство"

Политика

Бывший помощник президента России Владислав Сурков считает, что ближайшее столетие станет временем так называемого i-империализма.

Сурков прогнозирует несколько войн за "американское наследство"

Он полагает, что в течение ближайших ста лет человечество переживет несколько войн за "американской наследство". Причем одна из таких войн, вероятно, будет ядерной. В результате в мире возникнет новая система глобального распределения господства и подчинения, говорится в статье Владислава Суркова, которая была опубликована на сайте "Актуальные комментарии".

Что касается i-империализма, то речь идет о дележе и "колонизации" киберпространства. По мнению Суркова, "алгоритмы уже эффективно распоряжаются средствами инвесторов на глобальных финансовых рынках".

"Основные политические практики, как законодательные, так и, тем более, электоральные ничуть не сложнее фондовых и валютных транзакций. И уж если люди доверяют электронному алгоритму самое дорогое, что у них есть — любимые деньги, то ничто не мешает доверить ему же какие-то там политические убеждения, твердость которых, увы, обратно пропорциональна ликвидности", — считает он.

В конечном счете, говорится в статье, на историческую сцену выйдут машины, а "вожди и толпы" эту сцену покинут.

При этом Сурков полагает, что модели государственного устройства в ближайшее время не изменятся. Только к концу века "реформы и революции породят несколько новых видов государств, которые разовьются и окрепнут к началу следующего столетия". И в итоге появится безлюдная демократия. Которая, по мнению автора статьи, станет высшей и финальной формой человеческой государственности в преддверии эры машин.

Сам Владислав Сурков считает, что его предсказание "достаточно нелепо, чтобы сбыться". "Оно и сбудется", — уверен он.

Напомним, в феврале 2020 года Владислав Сурков предложил обнулить все президентские сроки после принятия поправок в Конституцию. Он подчеркивал, что с обновлением Основного закон обновится и институт президентства.

"Во всяком случае, если власти не пойдут на новый отсчет, они сильно погрешат против юридической чистоты. Это мое частное мнение, конечно, но основанное на опыте законотворчества", — отмечал тогда Сурков.

А в июне этого года в интервью британскому изданию Financial Times Владислав Сурков заявил, что "передозировка свободы смертельна для государства".

Он отметил, что к распаду Советского Союза привело однообразие. Однако разнообразие 1990-х годов губило Россию еще сильнее. По мнению Владислава Суркова, созданию "хорошего компромисса" между хаосом и порядком будет способствовать контроль над разнообразием.

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Куратор: Олег Артюков
Темы владислав сурков
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