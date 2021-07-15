EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Антон Куликов

Евродепутаты призывают к окончательному разрыву с Россией

Политика

Комитет Европарламента по иностранным делам 15 июля утвердил доклад по будущему политических отношений между Евросоюзом и Россией. В общем, без сюрпризов — евродепутаты готовятся к принятию ещё одной антироссийской резолюции.

Евродепутаты призывают к окончательному разрыву с Россией

Будет ещё одна антироссийская резолюция?

Почему такой вывод? Да хотя бы потому, что именно Европарламент за последние несколько месяцев принял несколько резолюций в отношении России, одна другой "краше". Так, например, 29 апреля евродепутаты подавляющим большинством голосов приняли резолюцию с призывом отключить Россию от SWIFT и прекратить покупки углеводородов в РФ в случае "вторжения на Украину". А в сентябре прошлого года была принята резолюция о "незаконности" поправок в Конституцию России. Как будто Европарламенту это решать…

Практически нет сомнений и в том, что и нынешний доклад будет принят. За его утверждение проголосовали 56 членов комитета, девять выступили против и пять — воздержались. Теперь доклад будет вынесен на голосование всего Европарламента на пленарной сессии.

"Депутаты заявляют, что ЕС должен быть готов не признавать российский парламент, если парламентские выборы 2021 года пройдут с нарушением демократических принципов и международного права", — указывается в распространенном по итогам голосования заявлении Европарламента.

Кроме того, докладчик Европарламента по отношениям с Россией депутат от Литвы Андриус Кубилиус призвал "рассмотреть возможность потребовать приостановки участия России в международных парламентских ассамблеях" в случае непризнания результатов парламентских выборов.

За Россию и против России

"Россия может быть демократической страной. ЕС должен разработать всеобъемлющие принципы, стратегию, базирующиеся на фундаментальных европейских ценностях <…> Наша первостепенная задача — защищать демократию. ЕС и его институты должны исходить из того, что перемены в России возможны", — указывается в заявлении.

В докладе также предлагается

  • "проводить различие между властями России и российским народом",
  • активизировать работу с партнёрами по усилению "демократических импульсов в России",
  • оказывать дополнительную поддержку соседним с России государствам.

Безотносительно политических воззрений совершенно очевидно, что этот доклад является вмешательством во внутренние дела нашей страны. Разве есть основания сомневаться, что повод для непризнания выборов может быть найден без особых усилий? Скажем, не зарегистрируют нескольких кандидатов — и вот он, этот самый повод. Кто будет обращать внимание, что у этих кандидатов подписи избирателей "рисованные"?

Есть, конечно, плюс в том, что резолюции Европарламента необязательны для исполнения. Иначе даже трудно себе представить, в какой и без того удручающие отношения Евросоюза и России оказались бы яме.

Но не обращать внимания на подобные выпады, конечно, нельзя. Повторимся, подобные доклады Европарламент поставил на поточное производство. И количество, так сказать, когда-нибудь может перерасти в качество — если так уместно будет утверждать в данном случае.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Европарламент начнёт "информационную войну" с Россией
Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Олег Артюков
Темы литва резолюция европарламент выборы в госдуму андриус кубилиус
Новости
Сергей Шойгу отметил военно-патриотические достижения Ростовской области
Депутаты представили законопроект о защите животных
Варшаве и Будапешту дали два месяца на объяснения по поводу ЛГБТ
Военный эксперт уточнил, что США хотели бы видеть на месте России
Netflix решил разнообразить свой сервис видеоиграми
За что боролись: об Украине, компенсациях за "Потоки" и блондинках
В ЕС объяснили Украине, что нужно сделать ради финансовой "подпитки"
МИД РФ: Вашингтону стоит избавиться от лицемерия и не лезть в дела Гаваны
Кремль поставил точку в истории с Меркель и дорогой в Верхнем Карбуше
"Связанные одной целью": эксперт о Defender, B-52H и "проверке реакции" России
Последние материалы
Бананы как антидепрессанты и вкусное лекарство для кишечника
Евродепутаты призывают к окончательному разрыву с Россией
Певица Людмила Соколова: приехав в Москву с тремя детьми, я оказалась на улице
Депутаты представили законопроект о защите животных
Турция договорится с "Талибаном"* и будет угрожать России
Варшаве и Будапешту дали два месяца на объяснения по поводу ЛГБТ
Архимандрит Александр: мы должны задумываться о том, как побороть коронавирус
Растяжка и пластиковая бутылка помогут избавиться от носогубных складок
Военный эксперт уточнил, что США хотели бы видеть на месте России
"Методичка" для российских олимпийцев - национальный позор
Популярное
Новости Украины
В "Слуге народа" одобрили выбор Зеленским преемника Авакова

"Слуги народа" Денис Монастырский готов заменить Арсена Авакова на должности главы МВД - соратники по партии "дали добро".

В "Слуге народа" одобрили выбор Зеленским преемника Авакова
Эксперт: чем вызван срочный визит Лукашенко к Путину
Новости Белоруссии
Эксперт: чем вызван срочный визит Лукашенко к Путину
Мир. Новости мира
Дарья Митина: "Людоеды гуляли по Кремлю"
Новости Украины
Арсен Аваков уходит из МВД, чтобы стать президентом Украины
Василий Амирджанов Казачество вольётся в государственные структуры Василий Амирджанов Усам Оздемиров Богатые не попадут в налоговый рай Усам Оздемиров Любовь Степушова Стоят ли США за убийством президента Гаити Любовь Степушова
Мир. Новости мира
Момент непонимания: как США предупредили Украину про "опасность" Китая
Мир. Новости мира
Офицер из США объяснил, почему Украина оказалась в опасном положении
МИД "объяснился" насчёт переговоров с талибами
Мир. Новости мира
МИД "объяснился" насчёт переговоров с талибами
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов Выборы 2021
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников