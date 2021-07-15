Евродепутаты призывают к окончательному разрыву с Россией

Комитет Европарламента по иностранным делам 15 июля утвердил доклад по будущему политических отношений между Евросоюзом и Россией. В общем, без сюрпризов — евродепутаты готовятся к принятию ещё одной антироссийской резолюции.

Будет ещё одна антироссийская резолюция?

Почему такой вывод? Да хотя бы потому, что именно Европарламент за последние несколько месяцев принял несколько резолюций в отношении России, одна другой "краше". Так, например, 29 апреля евродепутаты подавляющим большинством голосов приняли резолюцию с призывом отключить Россию от SWIFT и прекратить покупки углеводородов в РФ в случае "вторжения на Украину". А в сентябре прошлого года была принята резолюция о "незаконности" поправок в Конституцию России. Как будто Европарламенту это решать…

Практически нет сомнений и в том, что и нынешний доклад будет принят. За его утверждение проголосовали 56 членов комитета, девять выступили против и пять — воздержались. Теперь доклад будет вынесен на голосование всего Европарламента на пленарной сессии.

"Депутаты заявляют, что ЕС должен быть готов не признавать российский парламент, если парламентские выборы 2021 года пройдут с нарушением демократических принципов и международного права", — указывается в распространенном по итогам голосования заявлении Европарламента.

Кроме того, докладчик Европарламента по отношениям с Россией депутат от Литвы Андриус Кубилиус призвал "рассмотреть возможность потребовать приостановки участия России в международных парламентских ассамблеях" в случае непризнания результатов парламентских выборов.

За Россию и против России

"Россия может быть демократической страной. ЕС должен разработать всеобъемлющие принципы, стратегию, базирующиеся на фундаментальных европейских ценностях <…> Наша первостепенная задача — защищать демократию. ЕС и его институты должны исходить из того, что перемены в России возможны", — указывается в заявлении.

В докладе также предлагается

"проводить различие между властями России и российским народом",

активизировать работу с партнёрами по усилению "демократических импульсов в России",

оказывать дополнительную поддержку соседним с России государствам.

Безотносительно политических воззрений совершенно очевидно, что этот доклад является вмешательством во внутренние дела нашей страны. Разве есть основания сомневаться, что повод для непризнания выборов может быть найден без особых усилий? Скажем, не зарегистрируют нескольких кандидатов — и вот он, этот самый повод. Кто будет обращать внимание, что у этих кандидатов подписи избирателей "рисованные"?

Есть, конечно, плюс в том, что резолюции Европарламента необязательны для исполнения. Иначе даже трудно себе представить, в какой и без того удручающие отношения Евросоюза и России оказались бы яме.

Но не обращать внимания на подобные выпады, конечно, нельзя. Повторимся, подобные доклады Европарламент поставил на поточное производство. И количество, так сказать, когда-нибудь может перерасти в качество — если так уместно будет утверждать в данном случае.

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