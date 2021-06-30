Что показала "Прямая линия-2021"

Президент России Владимир Путин 30 июня провел очередную "Прямую линию". В прошлом году ее не было из-за пандемии коронавируса. В этом году мероприятие провели — с поправкой на все ту же пандемию коронавируса.

Новый формат "Прямой линии"

На этот раз было решено отказаться от присутствия зрителей в студии, не было подключений корреспондентов в регионах. Вопросы, как обычно, можно было присылать — их и прислали, около двух миллионов. В ходе "Прямой линии" наши соотечественники могли задать вопросы в прямом эфире.

И вот здесь обнаружились технические проблемы. Бывало, что связь пропадала и непросто было разобрать, о чем, собственно, спрашивают президента. Телеведущие накладки объяснили ДДОС-атаками. Эксперт, с которым пообщалась Pravda. Ru, сказал, что такой вариант был вполне возможен.

"Прямая линия — 2021" продолжалась 3 часа 42 минуты, президент ответил на 69 вопросов. Подавляющее большинство из них касалось проблем в регионах — от вопросов, связанных с вакцинацией и выплат семьям с детьми до газификации и экологических проблем.

Собственно, именно для таких вопросов и предназначен формат "Прямой линии". Хотя конечно, слушая обращения наших сограждан, часто возникают вопросы, почему те или иные проблемы не решаются даже не то что на региональном, а на местном уровне. Значительное число вопросов не производят впечатления таких, которые требуют вмешательства главы государства.

Вакцины, Украина, "Единая Россия"

Были анонсы насчет того, что много вопросов касалось пандемии коронавируса. Впрочем, это и без всяких анонсов было понятно. И стало известно, какой вакциной пользовался глава государства несколько месяцев назад — это "Спутник V". Президент объяснил, что не говорил об этом, чтобы не давать какой-либо вакцине конкурентных преимуществ.

Несколько тем касались внешней политики. И здесь Владимир Путин высказался достаточно резко. Хотя и нельзя сказать, что президент сказал что-то такое, что радикально отличалось бы от его предыдущих высказываний.

Касательно Украины президент — это, кстати, был один из первых вопросов — президент сказал, что русские и украинцы один народ (он и ранее про это говорил). А кроме того, высказался относительно переговоров с Владимиром Зеленским. По словам президента России, его украинский коллега передал страну под внешнее управление. А потому непонятно, о чем можно вести переговоры. Хотя от них Владимир Путин не отказывается.

Еще одна тема касалась недавнего инцидента с британским эсминцем "Дефендер". По мнению российского президента, это была провокация. При этом он заявил, что не считает, будто этот инцидент мог привести к Третьей мировой войне, даже если б эсминец был потоплен. Ибо противоположная сторона знает, что победителей в этой войне быть не может.

Что касается внутренней политики, то Владимир Путин подтвердил, что будет поддерживать "Единую Россию".

"Даже если нужно принимать не очень популярные, но необходимые для людей и для судеб нашей страны решения, депутаты от "Единой России" идут на это, в известной степени себе во вред <…> Именно поэтому и в силу того, что я был автором, создателем этой партии, я естественным образом ее поддерживаю. И сегодняшний разговор <…> говорит о том, что я намерен поддержать ее в ходе избирательной кампании", — сказал российский лидер.

Был задан вопрос о преемнике. Имен или имени Владимир Путин не назвал. В чем, собственно, ничего удивительного нет.

"Конечно, подойдет время, и я, надеюсь, смогу сказать о том, что такой-то или такой-то человек, по моему мнению, достоин того, чтобы возглавить такую замечательную страну, как наша родина, Россия", — сказал президент.

Очевидно, что от этого формата в Кремле отказываться не намерены. Возможны, конечно, какие-то изменения в нем. Но если они и будут, то исключительно технического характера.