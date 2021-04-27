Власти ограничат просветительскую деятельность

Проект постановления правительства РФ о регулировании просветительской деятельности вызвал серьёзную дискуссию.

Рецепты под контролем

Под просветительской деятельностью понимается "распространение знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта и компетенции", которое осуществляется "в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов".

Опубликованный проект постановления правительства России "Об утверждении Положения об осуществлении просветительской деятельности", который описывает работу принятого закона "О просветительской деятельности", вызвал широкую критику общественности страны. Его уже назвали катастрофой и абсурдом.

Ограничения, предусмотренные документом, коснутся практически всей активности граждан в интернете. Под контроль будут взяты любые публикуемые лайфхаки, которые касаются даже таких важных составляющих безопасности государства, как:

кулинарные рецепты;

уроки йоги и советы по ЗОЖ;

обзоры музыкальных новинок и кино;

изготовление поделок и советы по ремонту;

рекомендации, как охмурить мужчину или женщину.

Своим постановлением правительство определит формы просветительской деятельности, в которые впишутся:

презентации, лекции, семинары, мастер-классы, круглые столы, дискуссии;

размещение или распространение информационно-печатной продукции, включая интернет;

иные формы, обеспечивающие достижение целей просветительской деятельности (вероятно, и надпись на заборе).

Вот под эти "иные формы" сходу подпадает вся коммуникационная активность граждан, которую власти хотят контролировать и регулировать. Нетрудно предположить, что постановление правительства сможет значительно прибавить аргументов для того же Роскомнадзора, чтобы он смог, наконец, избавить правящую политическую элиту от ненавистных ей популярных социальных сетей и других интернет-платформ.

Мандат на просвещение

Осуществление просветительской деятельности становится возможным на основании договоров об оказании услуг. Физические лица при этом должны быть совершеннолетними, иметь опыт работы в этой сфере не менее двух лет и не иметь судимостей.

Юридические лица, занятые в просветительской сфере, должны не значиться иноагентами, не иметь долгов по налогам и сборам, а у сотрудников организаций не должно быть ограничений к занятию педагогической деятельностью. Контроль за действиями юрлиц будет возложен на учреждения образования, науки и культуры, с которыми просветители обязаны будут заключить договоры.

Любопытно, что особо подчёркнуто положение организаций, признанных иноагентами, даже несмотря на постановление Конституционного суда России 2014 года, в котором заявлено о недопущении "дискриминационного положения" иностранных агентов по сравнению с другими организациями.

Блогеры в законе

Доцент МГУ Михаил Лобанов считает, что документ ощутимо увеличит бюрократическую нагрузку на образовательные учреждения. Он напомнил, что до коронавирусных ограничений студенты и преподаватели приглашали с лекциями известных людей и представителей научного сообщества:

"Теперь ради одной лекции надо будет заключать договор, проводить через бухгалтерию, подписывать, согласовывать со всеми инстанциями. Многие спикеры будут отваливаться только на этом первом этапе. В крупных университетах, где и так запредельный уровень бюрократии, станет практически невозможно провести небольшие открытые лекции".

Пользователи соцсетей далеко не в восторге от перспективы, которую собирается открыть правительство России. Некоторые граждане пока ещё шутят, что скоро придётся создавать подпольные курсы кройки и шитья. Пользователи Twitter и Instagram делятся своими впечатлениями о проекте постановления:

"Мы с сыном детские поделки на камеру делаем и в YouTube выкладываем. Похоже, мы тоже подпадаем". "Я правильно понимаю, что писать посты с рецептами тортиков в Instagram теперь вне закона, если нет регистрации в университете кулинарии?"

По идее, все бьюти-блогеры разом окажутся вне закона и должны будут свернуть свою деятельность в соцсетях или заключить договоры с какими-нибудь институтами красоты. Какие-либо "советы бывалых" тоже обретут проблемы, чтобы где-то получить "бумажку", что они — бывалые и могут давать советы. Собственно, любой пост в соцсети, при желании, будет возможно трактовать как просветительскую деятельность.

Одно сплошное телевидение

Сам закон и постановление к нему вызвали бы удивление, если бы не отчётливый и устойчивый тренд властей на сокращение легитимных способов распространения информации. Сейчас ранее безобидный пост в соцсети легко натягивается на ослиные уши соответствия всевозможным критериям оскорбления и признаков экстремизма.

Даже сказку про Колобка, переполненного либеральными идеями, который хвастается (просвещает граждан), что он и от дедушки ушёл, и от бабушки ушёл, можно смело назвать экстремистской. Вероятно, единственным ограничителем в незавидной доле этого мучного изделия станет доказанный факт, что Колобок был по отцовской линии чёрным хлебом, а по материнской — мацой. Тогда ещё возможны колебания у экспертов, перед которыми замаячат вероятные обвинения в расизме и антисемитизме.

Возводимые властями фильтры и ограничения в конечно счёте постепенно подводят к идее так называемого суверенного интернета, а попросту цифрового "железного занавеса", который бы не мешал доносить гражданам страны только то, что власти считают нужным. Как и пророчествовал Родион Петрович Рачков, герой фильма Владимира Меньшова "Москва слезам не верит":

"Ничего не будет. Ни кино, ни театра, ни книг, ни газет — одно сплошное телевидение!"

У тоталитаризма есть основная черта — глобальный контроль над гражданами. Можно потом сколь угодно рассуждать о правах и свободах, но вряд ли получится кого-либо убедить, что кляп во рту и перспектива тесно познакомиться с пенитенциарной системой — это величайшее благо и достижение суверенной демократии.

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