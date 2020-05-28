Касьянов и Ко придумали, как "уберечь" Россию от поправок в Конституцию

Российские политические партии постепенно начинают выходить из анабиоза, в которым они находились с начала самоизоляции. Не стала исключением и партия ПАРНАС под предводительством Михаила Касьянова. Там решили уберечь россиян от поправок в Конституцию.

ПАРНАС ударил в набат

Нельзя сказать, что идея новая, в ПАРНАСе еще зимой выступали против поправок. Но 26 мая федеральный политсовет партии собрался и постановил: голосованию по поправкам надо объявить бойкот.

"Начавшаяся в мире эпидемия коронавируса нарушила планы Путина и заставила его перенести назначенное на 22 апреля т. н. "всенародное голосование" на более поздний срок. Но отказываться от своих планов он не намерен. По инициативе самого Путина подготовка голосования возобновлена", — говорится в заявлении.

Далее следуют пассажи о том, что поправки в Конституцию и способ их принятия соратники Михаила Касьянова считают незаконными.

"Мы считаем само так называемое "всенародное голосование" в принципе незаконным. К тому же его проведение организовывается таким образом, чтобы гарантированно обеспечить запланированный результат.Правила проведения голосования намеренно выстроены таким образом, чтобы не было никаких затруднений и помех в подтасовке результатов. В частности, не предусмотрено возможностей свободного и независимого наблюдения за голосованием и подведением его итогов", — сказано в заявлении.

В связи с чем в ПАРНАСе считают "оптимальным поведением" неучастие "в этом незаконном мероприятии". Это, мол, реальная возможность сказать власти "нет".

Ничего нового. Но только Касьяновым и Ко дело не ограничится

В общем, ничего нового в заявлении Михаила Касьянова и его соратников нет. Каких-то оригинальных ходов, которые можно было бы попробовать. Здесь, конечно, можно возразить, а каких "оригинальных ходов" следует ожидать. Но проблема в том, что призыв к бойкоту — это изначально мертворожденная идея.

Во-первых, влияние ПАРНАСа на мнение российских граждан близко к нулю. Проще говоря, никто их слушать не станет.

А во-вторых, идея что-нибудь бойкотировать (выборы, референдумы и так далее) ни разу не срабатывала. Хотя призывали к бойкоту в современной российской политической истории неоднократно. И успешных примеров этого нет.

При этом давление по поводу голосования, скорее всего, будет только нарастать. Причем и из-за границы тоже. Накануне стало известно, что в Совете Европы рассмотрели петицию россиян о необходимости проведения правовой экспертизы предложенных изменений в Основной закон и процедуры их принятия. И якобы принято решение направить запрос на экспертизу в Венецианскую комиссию. "Якобы" — потому что сообщили об этом авторы петиции.