Ветер в спину: демократы хотят повторить успех 1990 года

Через пару дней исполнится ровно 30 лет со дня начала работы I Съезда народных депутатов РСФСР. Именно на нем Борис Ельцин был избран председателем Верховного Совета РСФСР, а также принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Спустя три десятка лет российские либералы размышляют о важности того опыта для сегодняшнего дня.

"Движуха шла по всей стране"

По мнению правозащитника Льва Пономарева, тогда демократам сопутствовал успех по той причине, что "ветер дул нам в спину". Однако же "советская власть чувствовала себя вполне уверенно и церемониться с противниками, если бы протест принял радикальный характер, не собиралась".

Речь, напомним, о событиях 1988-1990 годов. И про советскую власть тезис довольно спорный. В целой череде крайне негативных событий, прокатившихся в то время по Советскому Союзу — Прибалтика, Тбилиси, Баку — уверенности власть как раз не демонстрировала.

Ну ладно, ветер дул демократам в спину.

"В течение всего 1988-89 годов люди охотно выходили на улицу, поддерживая избрание народных депутатов СССР — лидеров перестройки. Это была та питательная среда, в которой утверждалось требование перемен и рождалась активная поддержка демократов. Такая движуха шла по всей стране, и прежде всего — в Москве", — вспоминает Пономарев.

Причиной тогдашнего успеха он считает то обстоятельство, что демократам удалось не допустить радикализации протестов. А кроме того, создать предвыборное объединение — блок "Демократическая Россия".

А что сейчас?

По мнению Льва Пономарева, успех 1991 года демократам по силам и сейчас. При выполнении двух условий.

Так же, как и тогда, нужно, чтобы "ветер дул в спину".

Судя по всему, с этим все в порядке. "Я своей спиной это уже чувствую. Власть делает все больше ошибок, вызывая социальное недовольство", — радуется правозащитник.

Второе условие: "… демократы должны быть представлены одной широкой оппозицией, а не отдельными лидерами и партиями со своими противоречиями, которыми на первом этапе можно было бы пренебречь".

Правозащитник уверен, что такую коалицию пора создавать в преддверии выборов 2021 года. "И входить в нее должны не только партии и политические организации, но и гражданские протестные группы, количество которых сейчас множится по всей стране", — считает Пономарев.

По его мнению, в регионах такие коалиции уже создаются. Но не в Москве, пока в столице ничего не получается. "Лидеры не то что не могут, они даже не хотят договариваться", — переживает Лев Пономарев.

Добавим, что не только не хотят, но и не будут. Объединение российских демократов — это что-то из разряда фантастики. В общем, едва ли здесь можно сообщить что-то новое.

Конечно, рассуждения Льва Пономарева ни в коей мере не тянут хоть на какое-то подобие программы действий. Очень большое преувеличение полагать, что нынешним российским либеральным партиям и организациям "ветер дует в спину".

Ну а еще раз сказать насчет "как хорошо было бы, если бы" — так кто же может запретить помечтать-то?