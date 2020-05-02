"Придется воровать": мигранты рассказали о проблемах карантина

По данным СМИ, проблема мигрантов в России усугубляется с каждой неделей - издания публикуют интервью и заявления гостей страны. В частности, они предупреждают, что если власти и россияне не будут обеспечивать их деньгами и работой - может начаться криминал.

Согласно материалам News.Rambler , "Мосленты", "КП", "Новостей Киргизии" и "России-1", проблемы все время растут. Подборка цитат СМИ опубликована в телеграм-канале "неДума", и она выглядит достаточно показательно.

"За помощью на данный момент обратилось свыше 10 тысяч человек. Это узбеки, киргизы, таджики. Мигранты сейчас вынуждены жить в квартирах по 20-30 человек, им нечего есть, они боятся выходить на улицу. Есть люди, которые ничего не ели уже неделю"

"Вы, наверное, слушали о том, как пять мигрантов жестоко избили и ограбили в Москве двух человек - отца и сына? И забрали у них две тысячи. А сколько еще таких ситуаций, знаете? Но что еще делать человеку, если он не кушает по три-четыре дня, когда не может накормить своих детей! Конечно, он пойдет грабить!"

"В Москве живет уже несколько десятков мигрантов с подтвержденным коронавирусом"

"Если вы не будете нам помогать, если не пришлете хотя бы гречку, яйца и масло, любые друге дешевые продукты, если нам не поможет государство, мы пойдем воровать, потому что иначе не выжить"

"Раньше можно было в мечетях помощи попросить, но сейчас и мечети закрыты... Прогнозировать сложно, но могу предположить. Сначала отнимут один пакет с едой у супермаркета, на второй день - десять, а на третий - пятьсот. Рост будет взрывной. Мы пытаемся убедить тех, кто может, помогать землякам"

"На питание хватает, но скоро квартплату надо отдавать. Я попросил хозяйку: "Ну, вы же москвичка, уступите немного". Она сказала: "Если я уступлю, кто мне уступит? Не хотите платить - уходите". В этом месяце точно не хватит денег заплатить, могут выгнать. Ну и что, что она рассчитывала на мои деньги? У хозяйки-москвички хотя бы квартира есть!".

"Россияне тоже лишаются работы, у них есть ипотеки, обязательства, семьи, которые могут голодать. При этом они в критический момент обращаются к друзьям, к семьям, к организациям, они берут долги, микрозаймы, кредиты. Мы этого не можем, нам не дадут".

Напомним, генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов ранее говорил о том, что проблемы могут расти по экспоненте. По его словам, «тяжелые времена наступают не тогда, когда люди сидят по домам. Проблемы начнутся, когда они выйдут - ведь малый и средний бизнес рушится".

В результате мрачные прогнозы оправдываются - преступления совершают чаще всего те, кто самостоятельно и делать-то ничего не умеет. При этом в России остается огромное количество гастарбайтеров, которые сидят без денег.

"Из России они уехать не могут, денег заработать не могут, выйти из своей изоляции - тоже. Это очень серьезный вопрос. У стариков уже отбирают продукты возле магазинов, но самое сложное начнется после карантина", - пояснил Михайлов.

С мигрантами сложнее всего решить вопрос, поскольку люди годами находятся в униженном и бесправном положении, их обманывают, постоянно обирают, они не защищены в плане социальных прав, даже с медицинским обслуживанием масса проблем. Потому речь и шла о необходимости тщательно аналитической проработки темы.

У силовых подразделений есть система распознавания лиц,огромное количество видеокамер и возможность получения упреждающей информации из интернета о замыслах и намерениях объектов. Но работу в поле при этом никто не обменял, поскольку в Москве в день фиксируются десятки случаев вымогательств со стороны мигрантов из СНГ.

Стоит добавить, что по данным портала "КН", стали широко известны случаи отъема денег гастарбайтерами, попытка вырвать золотые серьги из ушей, отобрать смартфон и пакет с продуктами, кража сумки с едой и попытки разбойных нападений".

Отметим, что в регионах «по просьбе национальных диаспор бесплатные продукты доставили мигрантам, а местные власти собрали наборы для многодетных семей и безработных. Такой материал, в частности, показывает Россия-1".

С другой стороны, "КП" пишет - "мигранты грабят, но не чаще, чем обычно, а если верить статистике, то в последние дни даже чуть реже.

"На такие истории, в которых подозреваемых называют осторожной формулировкой «граждане ближнего зарубежья», приходится десять инцидентов, где в роли плохих парней наши соотечественники. Так что накручивать себя не надо",- предлагает СМИ.

Впрочем, потеряли доход и работу не только мигранты. Так в недавно проведенном опросе проекта «Бюро» почти треть респондентов признались, что готовы пойти на криминал в случае потери дохода, а более 60% опрошенных заявили - они будут готовы на нелегальную и даже незаконную занятость.