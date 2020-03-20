Голосуй - не голосуй, юридически это ничего не значит

Поправки в Конституцию РФ — тема №1 сейчас. Что ждать от реформы? Назрела ли необходимость досрочных выборов в Госдуму? Эти и другие проблемы председатель совета директоров "Правды.Ру" Вадим Горшенин обсуждает с экономистом, преподавателем Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России Владиславом Гинько.

Грозит ли России кризис из-за обвала цены на нефть?

— Мы продолжаем говорить о политике, пытаемся разобраться, что на самом деле происходит и почему, что является самым важным в политической жизни. Ведь политика в любом случае накладывает отпечаток и на нашу с вами повседневную жизнь. В случае с сегодняшним нашим гостем ситуация немножко необычная: он сам откликнулся на один из наших эфиров и решил тоже высказаться.

Поэтому я приветствую в студии экономиста Владислава Гинько. Владислав, расскажите, что вас так взволновало? Если я правильно понял, вам не понравилось высказывание в нашем эфире Николая Платошкина, вы написали в Twitter, что это — однобокая позиция. Что конкретно вам не понравилось и почему?

Есть популистские высказывания, а есть — реальность

- Очень просто сказать, что поправки в Конституцию плохие, они не нужны или лучше сделать идеальные какие-то поправки.

Это — популистская позиция, рассчитанная на то, чтобы просто вызвать такой энтузиазм: за все хорошее и против всего плохого.

Это, конечно, всегда вызывает однозначно положительную реакцию, ведь понятно, что все за то, чтобы:

люди больше денег получали,

больше пенсии,

чтобы пенсионный возраст сократить.

Я думаю, любой человек, и экономист, и политолог, понимает, что таким образом, выстроив программу, экономическую или политическую, ты, конечно, получишь очки, но все-таки надеюсь, что люди разделяют, что есть популистские высказывания, а есть, конечно, реальность. И она — намного сложнее, иногда даже такая скучная и рутинная. Не решается все таким простым образом, как он предлагает. И вся отсылка идет к советскому времени.

Я сам родился в Ленинграде, еще паспорт получал в свое время, где было написано "город Ленинград", потом получился Санкт-Петербург и вместо Советского Союза — Россия. Мне — 41 год, я помню Советский Союз, конечно, не так хорошо, как люди в 50-60 лет. Конечно, есть положительное, многое что осталось. Прежде всего, конечно, это воспоминания детства. Мне кажется, многие, кто апеллирует к Советскому Союзу, сознательно давят на эту клавишу у людей, на ностальгию.

— Это — известная история, даже ветераны войны говорили, что в войну девушки были лучше.

— Да, когда ты молодой — все лучше. И давить на это, я считаю, заслуживает красной карточки…

— Вам не понравилось, что у Платошкина — популизм. А есть какие-то конкретные пункты?

— Пункты? Была общая характеристика дана тем, кто стоит за теми, кто голосует за Владимира Владимировича Путина. Я не буду этого слова употреблять. Я вообще считаю, надо быть культурным, интеллигентным и уважать друг друга. Если у нас будет спор с Николаем Платошкиным, я обещаю, что никогда не опущусь до каких-то таких оскорбительных высказываний или резких, потому что, мне кажется, это не красит дискуссию.

Голосование — прямой выход главы государства на общение

В целом, я считаю, мы должны понимать, что есть главный инструмент — это выборы, это голосование. В итоге там определяется то, как будет страна развиваться. Платошкин говорил, почему голосование, а не референдум.

А мне кажется, это — очень здорово, голосование — это прямой выход главы государства на общение с миллионами граждан. Это происходит напрямую, минуя все промежуточные звенья — Госдуму, Совет Федерации, правительство, глава государства прямо спрашивает народ.

— Но скажите, на чем это всенародное голосование основывается в правовом плане?

— В правовом плане?… Я считаю, что оно основывается на том, что президент России имеет полное право спросить тех, кто является основным источником власти в России, — народ.

— Он имеет право спросить, безусловно. Но ведь само понятие "голосование" юридически и с точки зрения правового статуса никак не определено.

— А это совет. То есть — Владимир Владимирович Путин просто спрашивает совета у всех граждан страны. Если мы посмотрим Конституцию, то основной источник власти в стране — народ. Как бы зафиксировать волеизъявление народа? Это голосование. Как ни называй — голосование, референдум, главное — люди пришли и сказали. Если большинство пришло, проголосовало, сказало, мы хотим так-то, то это — хорошо и правильно.

— Дело в том, что если мы говорим о референдуме, то итоги референдума оказываются действительными только при условии прихода на участки избирательные 50% зарегистрированных граждан. При голосовании, которое юридически вообще никак не прописано, может прийти 10% граждан, и из них 51% скажет "да". И уже можно сказать, что народ так решил, хотя это — всего лишь меньше 6% граждан так высказались и определили…

— Путь развития России на десятилетия вперед.

— Да. Поскольку это — не референдум, то можно трактовать само это голосование, явку и результаты, как угодно. Можно даже вообще никак не учитывать, если кому-то что-то не понравится.

— Но мы посмотрим. Я думаю, на голосование больше половины (надеюсь на сознательность) придет.

— Почему не пользоваться теми инструментами, которые прописаны в законодательстве, как в основном законе страны, так и в законах.

— Вы же знаете, для изменения Конституции не нужно даже референдума. Нужно пройти в Думу, в Совет Федерации, получить 2/3 одобрения и подпись президента.

— Тогда зачем весь народ привлекать?

— Чтобы услышать голос народа, чтобы напрямую обратиться к источнику власти в стране.

Беседовал Вадим Горшенин

Подготовил Юрий Кондратьев