Без перемен: Россия готова голосовать за Путина в 2024 году

Большинство жителей России готовы проголосовать за Владимира Путина на президентских выборах в 2024 году. Кого-то эта новость обрадует, кого-то огорчит. Но факт остается фактом.

Первый опрос после предложения об "обнулении"

Опрос на тему того, готовы ли жители России поддержать действующего главу государства на следующих выборах, провела исследовательская компания "Институт социального маркетинга" ("Инсомар"). Насколько можно судить, это первое подобное исследование после того, как 10 марта президент России Владимир Путин согласился с предложением Валентины Терешковой об "обнулении" президентских сроков, оставив окончательное решение за Конституционным судом.

В телефонном опросе, проведенном 12 марта, приняли участие две тысячи человек, статистическая погрешность составила не более 2,2%.

Согласно результатам опроса, 57% наших соотечественников допускают возможность проголосовать за Владимира Путина на следующих выборах — если, конечно, он сам примет решение выдвигаться, а Конституционный суд одобрит поправку об "обнулении" президентских сроков.

Против высказались 33% участников опроса. Еще 10% затруднились с ответом.

Большинство — 68% — считают "скорее правильным" решение главы государства передать вопрос об "обнулении" на рассмотрение Конституционного суда.

Отметим, что сам президент пока ничего не говорил о возможности выдвижения в 2024 году. Предполагаем, что не скажет и в том случае, если Конституционный суд подтвердит возможность баллотироваться еще раз (или два).

Результаты опроса, проведенного "Инсомар", на сенсацией, конечно, не являются ни в коей мере. В общем, очевидно, что большинство россиян готовы еще раз поддержать Путина на выборах. По крайней мере, в настоящее время.

Такое уже было в 2017 году

Здесь стоит напомнить, что и перед президентскими выборами в 2018 году Владимир Путин очень долго не объявлял о своих планах относительно участия в борьбе за пост главы государства. Настолько долго, что некоторые политологи начали предполагать, будто он вообще не собирается принимать участие в выборах.

В конце концов, Путин объявил о том, что снова будет бороться за президентский пост, в начале декабря 2017 года. То есть за 3,5 месяца до даты голосования. И это ни в коей мере не помешало ему одержать более чем уверенную победу (76,69% принявших участие в голосовании).

Напомним, что тогдашние опросы об участии Путина в выборах — пусть и гипотетическом участии — также отдавали ему победу. Причем без вариантов.

Очевидно, что в ближайшие несколько лет президент не будет делиться своими планами относительно участия в выборах. Но это ни в коей мере не будет мешать социологическим исследованиям про шансы кандидатов успех. Но опять-таки, см. оговорку про решение Конституционного суда.