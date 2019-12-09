Крепостные Лосино-Петровского: XXI век

Подмосковную ОПГ мэра-рекордсмена Аслана Вихарева изрядно потрепали. Его замы и подельники арестованы, хотя он сам скрылся от следствия. Похоже, что за Лосино-Петровский "спрут" взялись всерьёз.

Северная, дом 2

Подкрепляет эту мысль свежий арест бывшего главы Щелковского района А. Валова и группы ответственных чиновников местной администрации. Все они подозреваются во взяточничестве, хищениях и мошенничестве. В свое время именно Валов передал с барского плеча часть щелковской территории в соседнюю вотчину Вихарева. Земли вместе с людьми, словно холопами, отошли новым хозяевам.

Сейчас, после арестов предшественников, главой Лосино-Петровского оказался некто Иван Курданин, по прозвищу "футболист". Утверждают, что этот последний назначенец уволившегося недавно вице-губернатора М. Кузнецова также из команды беглого Вихарева.

Помещики меняются, а люди и их беды остаются.

Не верится, что можно так жить в XXI веке, всего в трёх десятках километров от Кремля. Вот лишь несколько адресов:

Улица Северная, 3.Дом постройки 1950-х, щитовой, между стенами — шлак, снаружи — штукатурка. Крышу повело. Текут все трубы, вода уходит под накренившийся фундамент. Дыры на фасаде жильцы заделывают монтажной пеной. Внутри влажно: крыша течёт, вода размывает стены, потолок провисает, проводка искрит и грозит пожаром.

Северная, дом 3

Северная, 2. Стены рассыпаются от прикосновения, ни внутри, ни снаружи нельзя даже вбить гвоздя. В одном месте вспученную стену подпирает лишь газовая труба. Из-за текущей крыши зимой на стене нарастает сосулька, промораживает её насквозь и оказывается внутри. Раковина в общей кухне под собственным весом уходит в гниющий пол, от чего она теперь располагается почти на уровне коленей жильцов. Полы держатся на линолеуме, но жители знают, по какой стороне коридора ходить, чтобы не провалиться.

Северная, дом 3

Центральная, 39. В одной из квартир ещё 18 лет назад внутренняя стена попросту рухнула на сторону соседей. С тех пор состояние дома, естественно, менялось только к худшему. Сейчас и внешние стены рассыпаются, оконные рамы выпадают на улицу и жильцы закладывают проёмы кирпичом, чтобы как-то укрепить строение. Прогнившие полы подпираются домкратами. Вытяжек в здании не предусмотрено, у многих соседей — пневмония и туберкулёз.

Центральная, 2- деревянный, ещё конца 19-го века, в нём нет даже газовых колонок, не то, что горячей воды. Жильцы поставили обогреватели, а старые печи замуровали и используют как колонны, чтобы поддерживать оседающее здание. Фундамент уходит под землю, проводка искрит под потоками текущей с дырявой крыши воды.

Северная, дом 2

Садовая, 20. Дом на отшибе, асфальт и освещение сюда не добрались. А газа и горячей воды тут никогда не было. Раньше дом отапливался углём от собственной котельной-пристройки, потом её заменили электрическим котлом. Проводка дома на это не рассчитана, и жильцы вынуждены использовать в быту баллоны с природным газом. Сети всё равно не выдерживают, дом часто горит, в прошлом году в пожаре погибли люди. Канализация рассыпалась, нечистоты текут из-под строения.

Все дома полностью заселены и их жители оказались заложниками властей. С 2013 г. эти дома стоят в программе расселения, но сроки всё время отодвигаются, главы администрации добровольно-принудительно меняются, а воз и ныне там.

Почему?

В 2015 г., едва в Лосино-Петровский пришёл Вихарев, тендер на расселение ветхого фонда выиграл новый застройщик — ООО "Аркада". Это — одна из "дочек" ООО "Гранд", принадлежащего местному "авторитету" Григору (Гоге) Агекяну. Выходец из лихих 90-х, умелый интриган, разом спонсирующий и ЕдРо и оппозицию, он давно подмял под себя соседние Щёлково и Фрязино, всюду расставляя своих людей.

Уходя осваивать новую территорию, Вихарев оставил в Лосино-Петровском двух наместников — О. Фетюкова и О. Вершинина. Но что-то пошло не так. Первый был вскоре арестован. Второй, Олег Вершинин, тот самый, который, являясь ранее главой сельского поселения Анискинское, инициировал в интересах Вихарева присоединение к Лосино-Петровскому лакомой части Щелковского района, работал слишком топорно и кресло главы надолго занять не сумел. Потом появился "футболист".

Итог для жильцов гнилых домов печален

До сих пор нет даже намёка на котлован под новый дом, зато "переселенцам" исправно врут в глаза. Год назад бесстыдно пообещали, что уже Рождество они будут встречать в новом жилье, а в частной газете (принадлежащей всё тому же Агекяну) на весь район протрубили об этом. Некоторые из обнадёженных даже собрали новогодние ёлки и упаковали чемоданы. Ждут до сих пор.

Почему Гогиной группировке позволено издеваться над людьми? Потому что местные власти — его вассалы: Вихарев, за ним его замы-наместники Фетюков с Вершининым, теперь вот Курданин, сходу подмахнувший бумагу, по которой расселение откладывается ещё на 4 года. Один в бегах, другой сидит, остальные только готовятся.

Очевидно, что Курданин — глава декоративный, его задача — болтать. Вот и в замерзающем Мизинове он мило улыбается и кормит людей "завтраками".

Тем временем все ключевые посты в администрации занимают люди Фетюкова и Вершинина. Именно у них в руках Управление финансов, Отделы социально-экономического развития, инвестиций и предпринимательства, потребительского рынка и т. д.

Так что даже в бегах Вихарев под присмотром авторитета Гоги продолжает дирижировать экономикой целого округа. От того — и постыдные ветхие дома, и запущенные очистные, и позорные долгострои, и дрянная вода из кранов, и обманутые дольщики. Очевидно, что всем, кто приходит с откатом, позволяется делать с народом что угодно.

P.S. В последние время в округе стоит тошнотворный запах — то ли соседней свалки, то ли очистных, то ли всего сразу. Но народ уверен: это запах местной власти. Доведенные до крайности, жители готовят коллективное обращение к Президенту РФ.