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Граждане региона: России грозит идеологический сепаратизм

Политика » Власть print

С 11 по 31 июля в Волоколамске будет проходить форум «Я - гражданин Подмосковья». Это мероприятие проводится уже не первый год, при этом благосклонно воспринимается губернатором МО, Андреем Воробьёвым. В рамках того же форума, только в 218 году он заявил: «Популярное, важное мероприятие. Хочу поблагодарить всех - и организаторов, и глав муниципалитетов. Думаю, что такая практика общения с молодежью очень важна. Будем ее продолжать. Был большой запрос на привлечение иностранных гостей. Думаю, что это нужно подготовить к следующему сезону».

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Иностранные гости и работа с молодежью - это, конечно, очень хорошо. Только смущает название форума, которое повторяется от региона к региону и ни к чему хорошему не ведёт. Потому что нет «граждан Подмосковья», или «граждан Москвы», или «граждан Адыгеи» или граждан «Карелии», а есть граждане России.

Нет, понятно, что молодежь необходимо привлекать, в том числе и в политику. Просто потому, что если это не сделает государство, то сделает несистемная оппозиция, и дальше будут несанкционированные митинги, аресты и масса прочих неприятных вещей.

Однако говорить о «гражданах Подмосковья» - это тоже идти в политику. Только какую-то деструктивную.

Потому что, например, был (а может быть и есть) такой проект, как «Я - гражданин Татарстана». И мы тактично не вспоминаем празднование от «татарских экстремистов» завоевания Золотой Ордой русских городов. Кстати, а хоть один из них, экстремистов этих, был привлечён хотя бы к административной ответственности?

Нет, давайте-ка вспомним, что там, в Татарстане, с преподаванием русского языка в школах. Там или конфликт, или нет там русского языка, если коротко и ёмко. Граждане Татарстана в этом отношении и в этом контексте - ну, примерно, как граждане Украины. Какие угодно, только вне русской культуры и вне русского языка.

Едем дальше: «Я - юный гражданин Республики Дагестан». Отличная молодежная и школьная программа. Наверное. Только 2018-й и 2019-й показали, что выросшие из этой программы дети, которые сейчас вполне себе юноши и мужчины, идут на вооруженные столкновения, на то, чтобы «закидать федералов палками, камнями, кирпичами».

А, вот, например, программа «Я гражданин Чечни». Цели этого проекта тоже обозначены, на первый взгляд, круто: «Частники клубных формирований узнают о событиях 2000-2003 годов, произошедших на территории Чечни, о проведении контртеррористической операции на всей территории региона и конституционных реформ.

Будет открыта выставка фотографий и других публикаций, повествующих о возрождение социально-экономической сферы республики, о людях, которые восстанавливали разрушенное войной хозяйство, о том, как шло возвращение вынужденных переселенцев в Республику.

Заведующая клубом Фатима Саралиева расскажет о Конституции Чеченской Республики, об основных статьях, которые должен знать каждый гражданин Чечни».

Обратите внимание на последние строки. Не о конституции РФ, а про Конституцию Чечни будет узнавать подрастающее чеченское поколение.  Ну а то, что иногда чеченская молодежь вне пределов Чечни ведет себя так, что вмешиваться приходится Рамзану Кадырову, так это, в общем, тоже известный факт.

В 2017-м была целая республиканская акция «Я - гражданин Калмыкии» в одноименной республике. Может быть и научили, после калмыцких «Гасконцев» . Благородные калмыцкие «Гасконцы» в 2006 году, чтобы было понятно, поставили себе благородной целью убивать русских. Ну, бывает, да. Но все равно конкурсы и форумы - «гражданин Калмыкии». Нет, не России, а именно Калмыкии. Наверное, в рамках укрепления многонационального единства.

Но все больше кажется, что самые смелые концепции антиутопий воплощаются в жизнь. Теперь с подачи господина Воробьёва у нас есть «граждане Подмосковья». Наверное, дальше будут граждане Твери, Урала, потом в отдельную общность и народ объединятся казаки. И чем дальше, тем веселее.

Хотя у России есть то, что никогда её не предаст. «В отделе ЗАГС Суоярвского района 10 июня состоялся праздник «Я - гражданин Карелии, я - гражданин России!». Его главными героями стали 14 четырнадцатилетних жителей города и поселков Суоярвского района. В торжественной обстановке каждый из них получил документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации». 

И, собственно, вопрос - все это происходит после десятков встреч в Кремле и тренингов администрации президент с заместителями губернаторов по политике. Интересно, не замечать такой идеологический сепаратизм перед трансфертом власти - это некомпетентность или что-то пострашнее?

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Темы сепаратизм развал ссср регионы россии трансферт власти администрация президента
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