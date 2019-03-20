Скандальные решения судебной системы: нужна ли выборность судей?

Мало кто обратил внимание на сегодняшнее решение административной коллегии Верховного суда России, которым подтверждено лишении Дмитрия Новикова из Хостинского суда Сочи статуса судьи.



Дело судьи Новикова - Момент Истины

Помните, когда писал раньше о разбалансировке государственной системы, то через запятую упомянул и судебную ветвь власти?

Ну вот через запятую и дела двух судей: Дмитрия Новикова и Елены Хахалевой.

Дело Новикова началось с того самого момента, как он обвинил своих коллег-судей в разворовывании земель в Красной поляне. После этого на него были заведены уголовные дела, которые эти самые коллеги и рассматривали, как понимаю. С своими обвинениями Новиков выступил в 2015 году. В 2018-м году был осужден по фактам злоупотреблений, последний из которых относился к 2006-му году. От наказания был освобожден за истечением срока давности. Но по итогу вступившего в законную силу приговора был лишен статуса судьи, что и было подтверждено сегодня в Верховном суде.

На заседании стало известно, что за время следствия по его делу ему удалось добиться прекращения обвинения по двум эпизодам. Но это не помогло ему восстановить статус судьи в отставке.

То есть после того, как Новиков поднял вопросы о нечистых на руку коллегах, в первую очередь начали расследовать не эти обвинения, а копаться в делах самого экс-судьи. При этом за время следствия по его делу ему удалось добиться прекращения обвинения по двум эпизодам, т.е. бралось в копилку, всё, что могло попасться под руку...

С известной на всю Россию Еленой Хахалевой другая история: в средствах массовой информации на протяжение долгого времени ставился вопрос о том, что у нее нет соответствующего образования, а диплом юриста, вполне возможно, был куплен.

Специально не следил за этими делами - отмечал только то, что попадалось на глаза. Вполне возможно, что все судьи, которых обвинял Новиков в махинациях с краснополянскими землями, давно мотают сроки. Или, наоборот, собраны и представлены общественности документальные доказательства их невиновности по озвученным лишенным статуса судьи Новиковым.

Вполне возможно, что найдены курсовые и дипломная работа Хахалевой, которые также представлены общественности.

Но сомневаюсь.

О чем думаешь, глядя на эти дела?

О том, прежде всего, что государственная машина все чаще даёт пробуксовку по части собственной эффективности в глазах граждан. Но мы ведь помним, что до того тезиса, что "государство - это аппарат подавления", существовало понимание, что государство - это аппарат, которому граждане делегировали определенные полномочия для решения вполне определенных задач. Если говорить о судьях, то это - в первую очередь беспристрастность. Поэтому когда-то судей выбирали сами граждане. Сегодня всё иначе. Судьи назначаются через определенную процедуру ходатайств, и снять их можно только когда другие судьи с этим согласны. То есть у нас в стране есть каста неприкасаемых, подчиненная своим собственным корпоративным интересам.

Такая схема может существовать до поры до времени, это ж всем понятно. И если единственным источником власти в России, согласно Конституции, является народ, то вот вопрос: как этот источник власти проявляется в формировании судебной системы? Особенно учитывая дела всего лишь двух вышеобозначенных судей?

Власть для гражданина складывается из многих элементов государственной машины. И когда мы видим министра, заявляющего, что доходы россиян выросли, потом чиновника, заявляющего, что чуть ли не родители должны готовить школьные завтраки, затем - руководителя госкорпорации, в которую вбухиваются миллиарды, а выдачи - лишь на миллионы, потом дела этих вот судей, то какую оценку эффективности мы поставим?

Сам собой напрашивается вопрос о необходимости реформ госуправления. В случае с судьями она должна состоять из двух слагаемых: профессиональной аттестации и выборности.

В связи с подписанием недавних законов "об уважении" отмечу: уважаю и даже пытаюсь критиковать что-то исключительно конструктивно. Признаю и то, что со стороны не только государство, но и общество вправе отвернуться от решения этих вопросов. Другое дело, что ставлю эти вопросы только потому, что хотел бы, чтоб государство наше жило как можно дольше и было бы эффективным "на зависть всем буржуям"...

Или все-таки разжигаю, на ваш взгляд, а?