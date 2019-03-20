Скандальные решения судебной системы: нужна ли выборность судей?

Мало кто обратил внимание на сегодняшнее решение административной коллегии Верховного суда России, которым подтверждено лишении Дмитрия Новикова из Хостинского суда Сочи статуса судьи.
Помните, когда писал раньше о разбалансировке государственной системы, то через запятую упомянул и судебную ветвь власти?
Ну вот через запятую и дела двух судей: Дмитрия Новикова и Елены Хахалевой.
Дело Новикова началось с того самого момента, как он обвинил своих коллег-судей в разворовывании земель в Красной поляне. После этого на него были заведены уголовные дела, которые эти самые коллеги и рассматривали, как понимаю. С своими обвинениями Новиков выступил в 2015 году. В 2018-м году был осужден по фактам злоупотреблений, последний из которых относился к 2006-му году. От наказания был освобожден за истечением срока давности. Но по итогу вступившего в законную силу приговора был лишен статуса судьи, что и было подтверждено сегодня в Верховном суде.
На заседании стало известно, что за время следствия по его делу ему удалось добиться прекращения обвинения по двум эпизодам. Но это не помогло ему восстановить статус судьи в отставке.
То есть после того, как Новиков поднял вопросы о нечистых на руку коллегах, в первую очередь начали расследовать не эти обвинения, а копаться в делах самого экс-судьи. При этом за время следствия по его делу ему удалось добиться прекращения обвинения по двум эпизодам, т.е. бралось в копилку, всё, что могло попасться под руку...
С известной на всю Россию Еленой Хахалевой другая история: в средствах массовой информации на протяжение долгого времени ставился вопрос о том, что у нее нет соответствующего образования, а диплом юриста, вполне возможно, был куплен.
Специально не следил за этими делами - отмечал только то, что попадалось на глаза. Вполне возможно, что все судьи, которых обвинял Новиков в махинациях с краснополянскими землями, давно мотают сроки. Или, наоборот, собраны и представлены общественности документальные доказательства их невиновности по озвученным лишенным статуса судьи Новиковым.
Вполне возможно, что найдены курсовые и дипломная работа Хахалевой, которые также представлены общественности.
Но сомневаюсь.
О чем думаешь, глядя на эти дела?
О том, прежде всего, что государственная машина все чаще даёт пробуксовку по части собственной эффективности в глазах граждан. Но мы ведь помним, что до того тезиса, что "государство - это аппарат подавления", существовало понимание, что государство - это аппарат, которому граждане делегировали определенные полномочия для решения вполне определенных задач. Если говорить о судьях, то это - в первую очередь беспристрастность. Поэтому когда-то судей выбирали сами граждане. Сегодня всё иначе. Судьи назначаются через определенную процедуру ходатайств, и снять их можно только когда другие судьи с этим согласны. То есть у нас в стране есть каста неприкасаемых, подчиненная своим собственным корпоративным интересам.
Такая схема может существовать до поры до времени, это ж всем понятно. И если единственным источником власти в России, согласно Конституции, является народ, то вот вопрос: как этот источник власти проявляется в формировании судебной системы? Особенно учитывая дела всего лишь двух вышеобозначенных судей?
Власть для гражданина складывается из многих элементов государственной машины. И когда мы видим министра, заявляющего, что доходы россиян выросли, потом чиновника, заявляющего, что чуть ли не родители должны готовить школьные завтраки, затем - руководителя госкорпорации, в которую вбухиваются миллиарды, а выдачи - лишь на миллионы, потом дела этих вот судей, то какую оценку эффективности мы поставим?
Сам собой напрашивается вопрос о необходимости реформ госуправления. В случае с судьями она должна состоять из двух слагаемых: профессиональной аттестации и выборности.
В связи с подписанием недавних законов "об уважении" отмечу: уважаю и даже пытаюсь критиковать что-то исключительно конструктивно. Признаю и то, что со стороны не только государство, но и общество вправе отвернуться от решения этих вопросов. Другое дело, что ставлю эти вопросы только потому, что хотел бы, чтоб государство наше жило как можно дольше и было бы эффективным "на зависть всем буржуям"...
Или все-таки разжигаю, на ваш взгляд, а?
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