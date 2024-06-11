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От каких болезней защищает кошка: они не только скрашивают теплые вечера

Стало известно, от каких болезней защищает кошку

1:56
Зоосфера » Кошки

Наличие кошки в доме может не только скрасить одинокие вечера и придать квартире уют: эти животные способны защитить своих хозяев от ряда опасных заболеваний.

Стало известно, от каких болезней защищает кошку
Фото: catza.net by Heikki Siltala is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Экстрасенсы и парапсихологи утверждают, что кошки способны чувствовать энергетику человека и прийти на помощь в экстренных ситуациях.

В последние годы заслуги кошек признаются и научными сотрудниками, хотя ученые пока не могут точно объяснить, как именно кошки оздоравливают человека.

Кошки отлично справляются с нервными расстройствами: достаточно погладить кошку всего пять минут после напряженного рабочего дня, чтобы почувствовать значительное облегчение.

Особенно пушистые кошки оказывают помощь при болезнях нервной системы и нарушениях сна, таких как бессонница. Многие владельцы отмечают, что их питомцы чувствуют боль хозяина и стараются прилечь на больное место.

Научно доказано, что мурлыканье кошки может заменить обезболивающие препараты. Этот эффект наблюдается даже тогда, когда кошка сама испытывает боль: они продолжают мурлыкать, чтобы уменьшить неприятные ощущения.

Гипертоникам рекомендуют заводить кошек, так как они способствуют нормализации давления.

Некоторые породы кошек, такие как бенгальская, британская, шотландская и русская голубая, могут защитить от серьезных сердечно-сосудистых заболеваний. Эти породы практически не линяют, что облегчает уход за ними.

В целом, наличие кошки в доме способствует увеличению продолжительности жизни. Исследования показали, что владельцы кошек живут в среднем на 10 лет дольше.

Однако, чтобы кошка "лечила" вас, необходимо установить с ней доверительные отношения. Важно помнить, что они не прощают физического насилия в свою сторону.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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