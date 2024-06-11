Учёные-генетики выяснили, когда люди одомашнили лошадей

1:21 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Лошади

Группа исследователей из 113 научных организаций, представляющих 28 различных государств, проанализировала ДНК 475 древних лошадей.

Фото: ars.usda.gov by Scott Bauer is licensed under public domain

В своей публикации в журнале Nature учёные рассказали, что на основе полученных данных они пришли к выводу: предки всех ныне живущих домашних лошадей были одомашнены не ранее 2700 года до нашей эры. При этом, по оценкам специалистов, широкое распространение за пределами Понтийско-Каспийской степи эти животные получили примерно через 500 лет, около 2200 года до нашей эры.

Кроме того, в ходе исследования учёные обнаружили в геномах лошадей признаки близкородственного скрещивания. По мнению специалистов, это может указывать на то, что уже тогда люди пытались выводить породы с нужными им признаками.

Также отмечается, что к концу третьего тысячелетия до нашей эры коневоды того времени пытались сократить репродуктивный возраст лошадей, вероятно, чтобы удовлетворить возросший спрос на них. Исследователям удалось добиться почти двукратного снижения: время между двумя поколениями действительно уменьшилось с 7,4 до 3,5 года.