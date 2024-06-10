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Пытается вас выгнать: почему собака спит на месте хозяина

Кинологи объяснили, почему собака спит на месте хозяина

1:17
Зоосфера » Собаки

Многие владельцы не могут прогнать маленького щенка со своей постели, так как он выглядит милым и беззащитным.

Кинологи объяснили, почему собака спит на месте хозяина
Фото: commons.wikimedia. org by Eugene0126jp is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

По мере роста умная собака начинает понимать, что можно пользоваться своим привилегированным положением, и продолжает пытаться спать на кровати, иногда даже занимая ваше законное место.

Что означает такое поведение?

Оказывается, у этого явления есть несколько объяснений.

Вот в чем они заключаются:

Привычка

Если с детства позволять псу использовать кровать как место для отдыха, то ему будет непонятно, почему он должен покидать это место.

Комфорт

Сначала оцените удобство и комфорт места для сна, которое вы выделили собаке. Оно может быть маленьким или тесным, и тогда стоит его переделать.

Стресс

Если собаке страшно и она не чувствует себя в безопасности, она будет стараться держаться как можно ближе к человеку. Во сне пес становится уязвимым и ищет у вас защиты.

Уважение

Некоторые собаки таким образом демонстрируют свою верность и преданность, нагревая кровать своим телом для человека.

Доминирование

Пес хочет показать, что готов занять место вожака стаи, и поэтому "выгоняет" человека с кровати.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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