Пытается вас выгнать: почему собака спит на месте хозяина

Многие владельцы не могут прогнать маленького щенка со своей постели, так как он выглядит милым и беззащитным.
По мере роста умная собака начинает понимать, что можно пользоваться своим привилегированным положением, и продолжает пытаться спать на кровати, иногда даже занимая ваше законное место.
Оказывается, у этого явления есть несколько объяснений.
Вот в чем они заключаются:
Привычка
Если с детства позволять псу использовать кровать как место для отдыха, то ему будет непонятно, почему он должен покидать это место.
Комфорт
Сначала оцените удобство и комфорт места для сна, которое вы выделили собаке. Оно может быть маленьким или тесным, и тогда стоит его переделать.
Стресс
Если собаке страшно и она не чувствует себя в безопасности, она будет стараться держаться как можно ближе к человеку. Во сне пес становится уязвимым и ищет у вас защиты.
Уважение
Некоторые собаки таким образом демонстрируют свою верность и преданность, нагревая кровать своим телом для человека.
Доминирование
Пес хочет показать, что готов занять место вожака стаи, и поэтому "выгоняет" человека с кровати.
Дачные муравьи могут стать настоящей проблемой. Одно простое средство поможет победить вредителей.