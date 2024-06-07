Почему собаки смотрят телевизор: четвероногие друзья тоже хотят знать о последних новостях

Собаки стараются развлекать себя любыми доступными способами: если хозяин вечером вместо игры с питомцем предпочитает смотреть сериал, пес может присоединиться к просмотру.
Долгое время такое поведение считалось странным, так как считалось, что животные не способны понять, что происходит на экране телевизора.
Однако зарубежные ученые опровергли эту точку зрения.
В последние годы благодаря новым форматам видео, широко используемым в компьютерах и телевизорах, собакам стало намного легче понимать изображение на экране.
Тем не менее, животных привлекает не столько картинка, и уж точно не сюжетная линия. Собак особенно привлекает звуковое сопровождение, если оно соответствует их предпочтениям.
Кстати, эксперты за рубежом полностью изучили кинематографические предпочтения собак, поэтому в некоторых странах существуют специальные телеканалы для домашних животных.
Эти каналы предназначены для хозяев, которые не могут провести весь день рядом с питомцем.
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