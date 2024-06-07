Почему собаки смотрят телевизор: четвероногие друзья тоже хотят знать о последних новостях

Кинологи объяснили, почему собаки смотрят телевизор

1:05 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Собаки стараются развлекать себя любыми доступными способами: если хозяин вечером вместо игры с питомцем предпочитает смотреть сериал, пес может присоединиться к просмотру.

Фото: openverse.org by tjortenzi2012 is licensed under CC BY-SA 2.0.

Долгое время такое поведение считалось странным, так как считалось, что животные не способны понять, что происходит на экране телевизора.

Однако зарубежные ученые опровергли эту точку зрения.

В последние годы благодаря новым форматам видео, широко используемым в компьютерах и телевизорах, собакам стало намного легче понимать изображение на экране.

Тем не менее, животных привлекает не столько картинка, и уж точно не сюжетная линия. Собак особенно привлекает звуковое сопровождение, если оно соответствует их предпочтениям.

Кстати, эксперты за рубежом полностью изучили кинематографические предпочтения собак, поэтому в некоторых странах существуют специальные телеканалы для домашних животных.

Эти каналы предназначены для хозяев, которые не могут провести весь день рядом с питомцем.