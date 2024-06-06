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Какие действия обижают собаку до глубины души

Кинологи назвали действия хозяина, которые обижают собаку

1:20
Зоосфера » Собаки

Когда мы берем собаку, мы рассчитываем обрести верного и надежного друга. Однако не всегда осознаем, что некоторые наши действия могут ранить питомца.

Кинологи назвали действия хозяина, которые обижают собаку
Фото: unsplash.com by Эндрю Понс is licensed under Creative Commons CC0 1.0

Эксперты выделяют 5 ошибок хозяев, которых следует избегать:

Пропускать кормление

Собака не может сама достать себе еду из холодильника: ее жизнь полностью зависит от вас. Питомец привыкает к определенному режиму питания, поэтому важно соблюдать график кормления.

Недостаточно гулять

Если собака вынуждена терпеть из-за занятости хозяина, это не укрепляет ваши отношения. Прогулка нужна не только для туалета, но и для активного отдыха. Это единственное развлечение для вашего питомца.

Кричать

У собак отличный слух: строгий тон голоса достаточно, чтобы донести до них ваше недовольство.

Бить

Если ваша цель — чтобы собака вас боялась, а не уважала и любила, то удары именно этого и добьются. Такое поведение навсегда портит отношения между вами.

Оставлять надолго в одиночестве

У всех есть работа и важные дела. Но если у вас нет времени для собаки, зачем вы ее завели? Помните, что питомцу нужно регулярное и качественное общение, ведь одиночество разбивает ему сердце.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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