Какие действия обижают собаку до глубины души

Когда мы берем собаку, мы рассчитываем обрести верного и надежного друга. Однако не всегда осознаем, что некоторые наши действия могут ранить питомца.
Эксперты выделяют 5 ошибок хозяев, которых следует избегать:
Пропускать кормление
Собака не может сама достать себе еду из холодильника: ее жизнь полностью зависит от вас. Питомец привыкает к определенному режиму питания, поэтому важно соблюдать график кормления.
Недостаточно гулять
Если собака вынуждена терпеть из-за занятости хозяина, это не укрепляет ваши отношения. Прогулка нужна не только для туалета, но и для активного отдыха. Это единственное развлечение для вашего питомца.
Кричать
У собак отличный слух: строгий тон голоса достаточно, чтобы донести до них ваше недовольство.
Бить
Если ваша цель — чтобы собака вас боялась, а не уважала и любила, то удары именно этого и добьются. Такое поведение навсегда портит отношения между вами.
Оставлять надолго в одиночестве
У всех есть работа и важные дела. Но если у вас нет времени для собаки, зачем вы ее завели? Помните, что питомцу нужно регулярное и качественное общение, ведь одиночество разбивает ему сердце.
Подведены итоги программы господдержки льготной ипотеки.