Почему собака не хочет спать на своем месте: ответ наконец найден

Кинологи ответили, почему собака отказывается спать на своем месте

1:24 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Современные владельцы стремятся сделать жизнь своих питомцев максимально комфортной и приятной, готовые приобрести любые приспособления для их удобства. Раньше для собаки выделяли старое кресло или небольшой диванчик, который служил ей "местом".

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Сейчас же многие предпочитают покупать специальные комфортные лежанки для домашних животных. Однако питомцы не всегда с восторгом воспринимают такие нововведения.

Эксперты определили четыре причины, почему собака может отказываться спать на своем месте:

Даже если вам лежанка кажется удобной, это не означает, что собака с вами согласна. Возможно, вам просто нужно сменить модель на более комфортную.

Если вы не приучили щенка спать на своем месте с раннего возраста, это может стать проблемой. Постарайтесь объяснить собаке, что она должна находиться в определенной области, используя команды и поощрения.

Иногда питомец скучает по своему хозяину, особенно если вы проводите дома мало времени. Верный пес будет стараться быть как можно ближе к любимому человеку.

Собаки живут по законам волчьей стаи и иногда могут оспаривать авторитет своего "вожака". Если питомец регулярно занимает ваше место, слушает команды невнимательно и тянет поводок во время прогулки, то пора корректировать его поведение.