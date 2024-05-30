Как продлить жизнь своей любимой кошке: обман природных механизмов

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Ветеринары ответили, как продлить жизнь своей кошке

1:43
Зоосфера » Кошки

Домашние питомцы становятся настоящими членами семьи, и каждый владелец мечтает, чтобы его кошка жила как можно дольше.

Ветеринары ответили, как продлить жизнь своей кошке
Фото: openverse.org by wheany is licensed under CC BY 2.0.

При должном уходе и внимательном хозяине кошка может легко прожить до 20 лет.

Полезные советы для любителей кошек:

  • Не экономьте на питании вашего питомца. Выбирайте качественный корм, богатый необходимыми питательными веществами и витаминами. В еде эконом-класса не хватает витаминов и минералов, что может сократить жизнь вашей кошки.
  • Не забывайте о специализированных витаминных комплексах. Сейчас легко обеспечить питомца всеми необходимыми витаминами, так как в любом зоомагазине можно найти подходящие добавки.
  • Раз в 6-12 месяцев посещайте с кошкой ветеринара для профилактического осмотра. Это особенно важно для пожилых питомцев старше 10 лет.
  • Не тревожьте кошку во время сна. Прерывание отдыха негативно влияет на здоровье животных.
  • Избегайте стрессовых ситуаций для вашей кошки. Не играйте в игры, которые могут ее напугать. Вам может быть весело, но ваш питомец может потерять 1-2 года жизни из-за стресса.

Кроме того, при любых изменениях в поведении обращайтесь к ветеринару, а не пытайтесь лечить кошку самостоятельно. Многие серьезные заболевания развиваются быстро.

Это заблуждение, что кошки живучи и могут есть любую пищу. Заботливые владельцы, следящие за здоровьем своих питомцев, могут помочь кошкам прожить 20 и более лет.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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