Как продлить жизнь своей любимой кошке: обман природных механизмов

Ветеринары ответили, как продлить жизнь своей кошке

1:43 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Домашние питомцы становятся настоящими членами семьи, и каждый владелец мечтает, чтобы его кошка жила как можно дольше.

Фото: openverse.org by wheany is licensed under CC BY 2.0.

При должном уходе и внимательном хозяине кошка может легко прожить до 20 лет.

Полезные советы для любителей кошек:

Не экономьте на питании вашего питомца. Выбирайте качественный корм, богатый необходимыми питательными веществами и витаминами. В еде эконом-класса не хватает витаминов и минералов, что может сократить жизнь вашей кошки.

Не забывайте о специализированных витаминных комплексах. Сейчас легко обеспечить питомца всеми необходимыми витаминами, так как в любом зоомагазине можно найти подходящие добавки.

Раз в 6-12 месяцев посещайте с кошкой ветеринара для профилактического осмотра. Это особенно важно для пожилых питомцев старше 10 лет.

Не тревожьте кошку во время сна. Прерывание отдыха негативно влияет на здоровье животных.

Избегайте стрессовых ситуаций для вашей кошки. Не играйте в игры, которые могут ее напугать. Вам может быть весело, но ваш питомец может потерять 1-2 года жизни из-за стресса.

Кроме того, при любых изменениях в поведении обращайтесь к ветеринару, а не пытайтесь лечить кошку самостоятельно. Многие серьезные заболевания развиваются быстро.

Это заблуждение, что кошки живучи и могут есть любую пищу. Заботливые владельцы, следящие за здоровьем своих питомцев, могут помочь кошкам прожить 20 и более лет.